Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Trump'ı tebrik ediyorum
12:03 06.11.2024 (güncellendi: 12:10 06.11.2024)
© Türkiye CumhurbaşkanlığıTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump - G20
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı ve "ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı ve "ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum" dedi.
Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum. Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum. Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 6, 2024
Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin…