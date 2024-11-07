https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/cin-lideri-siden-trumpa-kutlama-mesaji-istikrarli-iliskiler-her-iki-ulkenin-cikarina-1090117953.html
Çin lideri Şi’den Trump’a kutlama mesajı: İstikrarlı ilişkiler her iki ülkenin çıkarına
Çin lideri Şi’den Trump’a kutlama mesajı: İstikrarlı ilişkiler her iki ülkenin çıkarına
Sputnik Türkiye
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD başkanlık seçimlerindeki zaferi dolayısıyla Donald Trump'a gönderdiği kutlama mesajında, istikrarlı, sağlıklı ve... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T07:35+0300
2024-11-07T07:35+0300
2024-11-07T07:45+0300
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Xinhua haber ajansının aktardığına göre, Çin lideri Şi’nin ABD başkanlık seçimlerini kazanan Trump’a gönderdiği mektupta, “İstikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir Çin-ABD ilişkileri her iki ülkenin ortak çıkarlarına ve uluslararası toplumun beklentilerine uygun” ifadesine yer verildi.Şi, “Her iki tarafın da karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği ilkelerine bağlı kalacağını, diyalog ve iletişimi güçlendireceğini, farklılıkları uygun şekilde yöneteceğini ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini genişleteceğini umuyoruz” diye yazdı.Tarihin, Çin ve ABD'nin işbirliğinden fayda sağladığını ve çatışmadan zarar gördüğünü ortaya koyduğunu kaydeden Çin lideri, Pekin ve Washington’un “yeni dönemde her iki ülkenin ve dünyanın yararına olacak doğru işbirliği yolunu bulacakları” umudunu dile getirdi.ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini, 295 delegenin oyuyla Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump kazandı.226 delegeye sahip Demokrat aday Kamala Harris, seçimi kaybettiğini yaptığı konuşmayla kabul etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/trump-alaskayi-da-alarak-295-delegeye-ulasti-1090117437.html
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çin, abd, şi cinping, donald trump, kamala harris, abd başkanlık seçimleri
çin, abd, şi cinping, donald trump, kamala harris, abd başkanlık seçimleri
Çin lideri Şi’den Trump’a kutlama mesajı: İstikrarlı ilişkiler her iki ülkenin çıkarına
07:35 07.11.2024 (güncellendi: 07:45 07.11.2024)
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD başkanlık seçimlerindeki zaferi dolayısıyla Donald Trump'a gönderdiği kutlama mesajında, istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir ilişkilerin Çin ve ABD'nin çıkarına olduğunu belirtti.
Xinhua haber ajansının aktardığına göre, Çin lideri Şi’nin ABD başkanlık seçimlerini kazanan Trump’a gönderdiği mektupta, “İstikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir Çin-ABD ilişkileri her iki ülkenin ortak çıkarlarına ve uluslararası toplumun beklentilerine uygun” ifadesine yer verildi.
Şi, “Her iki tarafın da karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği ilkelerine bağlı kalacağını, diyalog ve iletişimi güçlendireceğini, farklılıkları uygun şekilde yöneteceğini ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini genişleteceğini umuyoruz” diye yazdı.
Tarihin, Çin ve ABD'nin işbirliğinden fayda sağladığını ve çatışmadan zarar gördüğünü ortaya koyduğunu kaydeden Çin lideri, Pekin ve Washington’un “yeni dönemde her iki ülkenin ve dünyanın yararına olacak doğru işbirliği yolunu bulacakları” umudunu dile getirdi.
ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini, 295 delegenin oyuyla Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump kazandı.226 delegeye sahip Demokrat aday Kamala Harris, seçimi kaybettiğini yaptığı konuşmayla kabul etti.