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ABD seçiminde neler yaşanıyor?
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/cumhurbaskani-erdogandan-donald-trumpa-tebrik-telefonu-1090115852.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Donald Trump'a tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Donald Trump'a tebrik telefonu
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'ı arayarak... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T00:26+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, seçim zaferi nedeniyle Trump’ı tebrik etti.Görüşmede Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ve ABD arasında iş birliğini geliştirme temennilerini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/cumhurbaskani-erdogan-abd-baskani-secilen-dostum-trumpi-tebrik-ediyorum-1090089796.html
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Donald Trump'a tebrik telefonu

00:26 07.11.2024 (güncellendi: 00:40 07.11.2024)
© AAErdoğan telefon görüşmesi
Erdoğan telefon görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
© AA
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'ı arayarak tebriklerini iletti. Görüşmede Ankara ile Washington arasındaki işbirliği beklentileri ele alndı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, seçim zaferi nedeniyle Trump’ı tebrik etti.
Görüşmede Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ve ABD arasında iş birliğini geliştirme temennilerini belirtti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump - G20 - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Trump'ı tebrik ediyorum
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