https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/cumhurbaskani-erdogandan-donald-trumpa-tebrik-telefonu-1090115852.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Donald Trump'a tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Donald Trump'a tebrik telefonu
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'ı arayarak... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T00:26+0300
2024-11-07T00:26+0300
2024-11-07T00:40+0300
dünya
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, seçim zaferi nedeniyle Trump’ı tebrik etti.Görüşmede Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ve ABD arasında iş birliğini geliştirme temennilerini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/cumhurbaskani-erdogan-abd-baskani-secilen-dostum-trumpi-tebrik-ediyorum-1090089796.html
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Donald Trump'a tebrik telefonu
00:26 07.11.2024 (güncellendi: 00:40 07.11.2024)
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'ı arayarak tebriklerini iletti. Görüşmede Ankara ile Washington arasındaki işbirliği beklentileri ele alndı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, seçim zaferi nedeniyle Trump’ı tebrik etti.
Görüşmede Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ve ABD arasında iş birliğini geliştirme temennilerini belirtti.