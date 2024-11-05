https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/rusyada-gece-6-ukrayna-ihasi-engellendi-1090034267.html
Rusya’da gece 6 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’da gece 6 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece ülkenin batısındaki Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait 6 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T09:19+0300
2024-11-05T09:19+0300
2024-11-05T09:19+0300
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ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin dün gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı düzenleme girişiminin engellendiği bildirildi.Açıklamada, görev başındaki hava savunma güçlerinin Bryansk Bölgesi’nde 6 Ukrayna İHA’sını imha ettiği kaydedildi.Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında, saldırıdan kimsenin etkilenmediğini ve hasarın meydana gelmediğini açıkladı.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya'nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/rus-ordusuna-istihbarat-veren-martindale-ukrayna-ordusunda-latin-amerikali-militanlar-savasiyor-1090033416.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, hava savunma, bryansk
Rusya’da gece 6 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece ülkenin batısındaki Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait 6 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin dün gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı düzenleme girişiminin engellendiği bildirildi.
Açıklamada, görev başındaki hava savunma güçlerinin Bryansk Bölgesi’nde 6 Ukrayna İHA’sını imha ettiği kaydedildi.
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında, saldırıdan kimsenin etkilenmediğini ve hasarın meydana gelmediğini açıkladı.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya'nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.