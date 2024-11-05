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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/rusyada-gece-6-ukrayna-ihasi-engellendi-1090034267.html
Rusya’da gece 6 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’da gece 6 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece ülkenin batısındaki Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait 6 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T09:19+0300
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ukrayna krizi
rusya
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
iha
hava savunma
bryansk
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin dün gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı düzenleme girişiminin engellendiği bildirildi.Açıklamada, görev başındaki hava savunma güçlerinin Bryansk Bölgesi’nde 6 Ukrayna İHA’sını imha ettiği kaydedildi.Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında, saldırıdan kimsenin etkilenmediğini ve hasarın meydana gelmediğini açıkladı.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya'nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/rus-ordusuna-istihbarat-veren-martindale-ukrayna-ordusunda-latin-amerikali-militanlar-savasiyor-1090033416.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, hava savunma, bryansk
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, hava savunma, bryansk

Rusya’da gece 6 Ukrayna İHA’sı engellendi

09:19 05.11.2024
Rus hava savunması
Rus hava savunması - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
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Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece ülkenin batısındaki Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait 6 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin dün gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı düzenleme girişiminin engellendiği bildirildi.
Açıklamada, görev başındaki hava savunma güçlerinin Bryansk Bölgesi’nde 6 Ukrayna İHA’sını imha ettiği kaydedildi.
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında, saldırıdan kimsenin etkilenmediğini ve hasarın meydana gelmediğini açıkladı.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya'nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
Rus Silahlı Kuvvetleri’ne Ukrayna’dan istihbarat sağlayarak yardım eden ABD’li Daniel Martindale - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
Ukrayna krizi
Rus ordusuna istihbarat veren Martindale: Ukrayna ordusunda Latin Amerikalı militanlar savaşıyor
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