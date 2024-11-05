https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/rusyada-gece-6-ukrayna-ihasi-engellendi-1090034267.html

Rusya’da gece 6 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya’da gece 6 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece ülkenin batısındaki Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait 6 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T09:19+0300

2024-11-05T09:19+0300

2024-11-05T09:19+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

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ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

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hava savunma

bryansk

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin dün gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı düzenleme girişiminin engellendiği bildirildi.Açıklamada, görev başındaki hava savunma güçlerinin Bryansk Bölgesi’nde 6 Ukrayna İHA’sını imha ettiği kaydedildi.Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında, saldırıdan kimsenin etkilenmediğini ve hasarın meydana gelmediğini açıkladı.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya'nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/rus-ordusuna-istihbarat-veren-martindale-ukrayna-ordusunda-latin-amerikali-militanlar-savasiyor-1090033416.html

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