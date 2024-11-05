https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/rus-ordusuna-istihbarat-veren-martindale-ukrayna-ordusunda-latin-amerikali-militanlar-savasiyor-1090033416.html
Rus ordusuna istihbarat veren Martindale: Ukrayna ordusunda Latin Amerikalı militanlar savaşıyor
Rus ordusuna istihbarat veren Martindale: Ukrayna ordusunda Latin Amerikalı militanlar savaşıyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna’daki özel askeri harekat bağlamında Rus ordusuna yardım eden ABD vatandaşı Daniel Martindale, oturduğu yerleşim biriminde Kiev rejimi için savaşan... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T08:57+0300
2024-11-05T08:57+0300
2024-11-05T08:58+0300
ukrayna krizi
daniel martindale
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paralı asker
yabancı militan
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Ukrayna ordusunun kontrolündeki topraklarda bulunduğu dönemde Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne Kiev rejiminin askeri tesislerine ilişkin istihbarat bilgilerini veren Martindale, Sputnik’e verdiği röportajda, “Sadece birkaç ay önce, ilçemizde yaklaşık 100 Latin Amerikalı olduğunu söyleyebilirim” ifadesini kullandı.Söz konusu militanların Güney ve Orta Amerika ülkelerinin vatandaşları olduğunu belirten ABD’li istihbaratçı, sıraladığı ülkeler arasında Kolombiya, Bolivya ve Meksika’ya işaret etti.Rus güvenlik güçlerinden Sputnik’e yapılan açıklamada, son iki yıldır Rus Silahlı Kuvvetleri’ne Ukrayna’dan istihbarat bilgilerini vererek yardım eden ABD’li Daniel Martindale’nin Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan topraklardan tahliye edildiği bildirilmişti. Martindale’den gelen bilgilerin, Ukrayna ordusuna ait askeri teçhizat ve personelinin vurulması için kullanıldığı belirtilmişti.Halihazırda Moskova’da bulunan Martindale, Rusya Bugün Haber Ajansı’nda basın toplantısını düzenlemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/martindale-trump-ve-harris-ukraynadaki-catismayi-sona-erdirebilir-ama-yapmayacaklar-1090030265.html
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daniel martindale, abd, ukrayna, rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna ordusu, paralı asker, yabancı militan, kolombiya, bolivya, meksika, güney amerika, orta amerika, latin amerika
daniel martindale, abd, ukrayna, rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna ordusu, paralı asker, yabancı militan, kolombiya, bolivya, meksika, güney amerika, orta amerika, latin amerika
Rus ordusuna istihbarat veren Martindale: Ukrayna ordusunda Latin Amerikalı militanlar savaşıyor
08:57 05.11.2024 (güncellendi: 08:58 05.11.2024)
Ukrayna’daki özel askeri harekat bağlamında Rus ordusuna yardım eden ABD vatandaşı Daniel Martindale, oturduğu yerleşim biriminde Kiev rejimi için savaşan yaklaşık 100 Latin Amerikalı paralı askerin bulunduğunu belirtti.
Ukrayna ordusunun kontrolündeki topraklarda bulunduğu dönemde Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne Kiev rejiminin askeri tesislerine ilişkin istihbarat bilgilerini veren Martindale, Sputnik’e verdiği röportajda, “Sadece birkaç ay önce, ilçemizde yaklaşık 100 Latin Amerikalı olduğunu söyleyebilirim” ifadesini kullandı.
Söz konusu militanların Güney ve Orta Amerika ülkelerinin vatandaşları olduğunu belirten ABD’li istihbaratçı, sıraladığı ülkeler arasında Kolombiya, Bolivya ve Meksika’ya işaret etti.
Rus güvenlik güçlerinden Sputnik’e yapılan açıklamada, son iki yıldır Rus Silahlı Kuvvetleri’ne Ukrayna’dan istihbarat bilgilerini vererek yardım eden ABD’li Daniel Martindale’nin Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan topraklardan tahliye edildiği bildirilmişti. Martindale’den gelen bilgilerin, Ukrayna ordusuna ait askeri teçhizat ve personelinin vurulması için kullanıldığı belirtilmişti.
Halihazırda Moskova’da bulunan Martindale, Rusya Bugün
Haber Ajansı’nda basın toplantısını düzenlemişti.