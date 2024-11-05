https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/rus-ordusuna-istihbarat-veren-martindale-ukrayna-ordusunda-latin-amerikali-militanlar-savasiyor-1090033416.html

Rus ordusuna istihbarat veren Martindale: Ukrayna ordusunda Latin Amerikalı militanlar savaşıyor

Rus ordusuna istihbarat veren Martindale: Ukrayna ordusunda Latin Amerikalı militanlar savaşıyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna’daki özel askeri harekat bağlamında Rus ordusuna yardım eden ABD vatandaşı Daniel Martindale, oturduğu yerleşim biriminde Kiev rejimi için savaşan... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T08:57+0300

2024-11-05T08:57+0300

2024-11-05T08:58+0300

ukrayna krizi

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abd

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rusya

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ukrayna ordusu

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Ukrayna ordusunun kontrolündeki topraklarda bulunduğu dönemde Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne Kiev rejiminin askeri tesislerine ilişkin istihbarat bilgilerini veren Martindale, Sputnik’e verdiği röportajda, “Sadece birkaç ay önce, ilçemizde yaklaşık 100 Latin Amerikalı olduğunu söyleyebilirim” ifadesini kullandı.Söz konusu militanların Güney ve Orta Amerika ülkelerinin vatandaşları olduğunu belirten ABD’li istihbaratçı, sıraladığı ülkeler arasında Kolombiya, Bolivya ve Meksika’ya işaret etti.Rus güvenlik güçlerinden Sputnik’e yapılan açıklamada, son iki yıldır Rus Silahlı Kuvvetleri’ne Ukrayna’dan istihbarat bilgilerini vererek yardım eden ABD’li Daniel Martindale’nin Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan topraklardan tahliye edildiği bildirilmişti. Martindale’den gelen bilgilerin, Ukrayna ordusuna ait askeri teçhizat ve personelinin vurulması için kullanıldığı belirtilmişti.Halihazırda Moskova’da bulunan Martindale, Rusya Bugün Haber Ajansı’nda basın toplantısını düzenlemişti.

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