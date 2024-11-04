Ekim ayı enflasyon rakamları bugün açıklanıyor: Asgari ücret ve ekonomide beklentiler ne yönde olacak?

Türkiye
SON DAKİKA | Memur ve emeklileri ilgilendiren 4 aylık enflasyon farkı netleşti: Maaş zammı ne kadar olacak?
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
18 dk
SESLİ HABER
Yunanistan tazminat talep etti, Alman Cumhurbaşkanı reddetti
10:17
1 dk
SESLİ HABER
Ocak ayında elektrik ve doğalgaz zammı olacak mı?
10:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Uluslararası Acil Durum Sinyali SOS ne anlama geliyor?
11:05
3 dk
SESLİ HABER
ABD’den Tayvan’a NASAMS satışına onay
11:20
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye PKK/YPG hedeflerini vurdu, Amerikan askerleri korumaya geldi
11:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Firari FETÖ'cünün kızı 1 milyon aboneli fenomen çıktı
12:10
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 7.2'lik deprem üretebilir, tsunami tehlikesi var
18:12
2 dk
ÖZEL HABER
ABD erken oy kullanma verileri: Salıncak eyaletlerde kim önde?
18:21
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Uluslararası Acil Durum Sinyali SOS ne anlama geliyor?
18:54
3 dk
SESLİ HABER
AB ve NATO yeni görev gücü kuracak
19:05
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
ABD seçimlerinde ünlülerin safları belli oldu
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Mardin, Batman, Halfeti belediyelerine kayyum atandı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/ekim-ayi-enflasyon-rakamlari-bugun-aciklaniyor-asgari-ucret-ve-ekonomide-beklentiler-ne-yonde-1089990649.html
Ekim ayı enflasyon rakamları bugün açıklanıyor: Asgari ücret ve ekonomide beklentiler ne yönde olacak?
Ekim ayı enflasyon rakamları bugün açıklanıyor: Asgari ücret ve ekonomide beklentiler ne yönde olacak?
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini bugün saat 10.00’da açıklayacak. Ev sahipleri, iş yeri sahipleri, kiracılar, asgari... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T08:48+0300
2024-11-04T08:48+0300
ekonomi
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
maaş
brüt maaş
net maaş
eşit maaş
maaş krizi
yüksek maaş
maaş farkı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089913170_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_e13398906156846b817bcb003b90eb67.jpg
TÜİK’in eylül ayında açıkladığı verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,97 artmış, yıllık enflasyon ise yüzde 49,38 olarak kaydedilmişti.Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisiAA Finans’ın düzenlediği anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin ekim ayı için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 2,46 olarak öngörülüyor. Anket katılımcılarının tahminlerine göre, yıllık enflasyon oranının yüzde 47,98’e gerilemesi bekleniyor. Ekonomistler, 2024 sonu için yıllık enflasyon beklentilerini yüzde 44,23 olarak ifade ediyor.Asgari ücret zammı nasıl belirlenecek?Yıl sonuna yaklaşırken, 2025 yılı asgari ücret beklentileri de şekillenmeye başladı. Ekonomi yönetimi iki farklı seçenek üzerinde duruyor: Asgari ücretin yıl sonu gerçekleşen enflasyona göre belirlenmesi veya 2025 enflasyon hedefine dayalı bir zam oranı belirlenmesi. Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 41,5 olarak öngörülürken, 2025 yılı enflasyon hedefi yüzde 17,5 olarak belirlendi.Hükümet ve i̇şçi temsilcileri arasında zorlu pazarlık masasıAsgari ücretle ilgili nihai karar Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda belirlenecek. Bu yıl hükümetin enflasyon oranı yerine beklenen enflasyon hedefi üzerinden bir artış planlaması öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ücretin enflasyona ezdirilmeyeceğini vurgulayarak vatandaşın satın alma gücünün korunmasını arzu ettiklerini belirtti.Ekonomistlerin tahminine göre asgari ücret oranıEkonomi yönetiminin belirlediği hedef doğrultusunda asgari ücretin 20.000 TL seviyelerinde olabileceği konuşulurken, işçi kesimi ise yıl sonu enflasyonun üzerinde bir refah payı eklenmesini talep ediyor. Bu durumda, işçi tarafının 25.503 TL’ye kadar taleple masaya oturabileceği ifade ediliyor.Özellikle enflasyonun yüksek seyri ve alım gücündeki düşüş göz önüne alındığında, 2025 yılı asgari ücret zammının hem işçi hem işveren tarafında oldukça kritik bir konu olması bekleniyor. Uzmanlara göre, yüzde 25-30 bandında bir asgari ücret artışı enflasyona sebebiyet vermeyecek düzeyde bir çözüm sunabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/site-yonetimlerinde-yeni-donem-fahis-aidatlara-karsi-bakanlik-denetimi-geliyor-ceza-uygulanacak-1089990478.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089913170_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_17bef2f7933da6831fae28247216fabf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025 asgari ücret, 2025 asgari ücret ne kadar olacak, en düşük asgari ücret ne kadar, en düşük maaş, en düşük asgari maaş ne kadar, 2025 asgari maaş ne kadar olacak, asgari ücret zammı, asgari ücrete ne kadar zam gelecek, temmuzda asgari ücrete zam var mı, asgari ücrete ara zam olacak mı
2025 asgari ücret, 2025 asgari ücret ne kadar olacak, en düşük asgari ücret ne kadar, en düşük maaş, en düşük asgari maaş ne kadar, 2025 asgari maaş ne kadar olacak, asgari ücret zammı, asgari ücrete ne kadar zam gelecek, temmuzda asgari ücrete zam var mı, asgari ücrete ara zam olacak mı

Ekim ayı enflasyon rakamları bugün açıklanıyor: Asgari ücret ve ekonomide beklentiler ne yönde olacak?

08:48 04.11.2024
© İHAEmekli maaş zammı
Emekli maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
© İHA
Abone ol
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini bugün saat 10.00’da açıklayacak. Ev sahipleri, iş yeri sahipleri, kiracılar, asgari ücretliler ve emekliler başta olmak üzere milyonlarca kişinin merakla beklediği enflasyon oranı, ekonomik beklentilere yön verecek.
TÜİK’in eylül ayında açıkladığı verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,97 artmış, yıllık enflasyon ise yüzde 49,38 olarak kaydedilmişti.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisi

AA Finans’ın düzenlediği anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin ekim ayı için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 2,46 olarak öngörülüyor. Anket katılımcılarının tahminlerine göre, yıllık enflasyon oranının yüzde 47,98’e gerilemesi bekleniyor. Ekonomistler, 2024 sonu için yıllık enflasyon beklentilerini yüzde 44,23 olarak ifade ediyor.

Asgari ücret zammı nasıl belirlenecek?

Yıl sonuna yaklaşırken, 2025 yılı asgari ücret beklentileri de şekillenmeye başladı. Ekonomi yönetimi iki farklı seçenek üzerinde duruyor: Asgari ücretin yıl sonu gerçekleşen enflasyona göre belirlenmesi veya 2025 enflasyon hedefine dayalı bir zam oranı belirlenmesi. Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 41,5 olarak öngörülürken, 2025 yılı enflasyon hedefi yüzde 17,5 olarak belirlendi.

Hükümet ve i̇şçi temsilcileri arasında zorlu pazarlık masası

Asgari ücretle ilgili nihai karar Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda belirlenecek. Bu yıl hükümetin enflasyon oranı yerine beklenen enflasyon hedefi üzerinden bir artış planlaması öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ücretin enflasyona ezdirilmeyeceğini vurgulayarak vatandaşın satın alma gücünün korunmasını arzu ettiklerini belirtti.

Ekonomistlerin tahminine göre asgari ücret oranı

Ekonomi yönetiminin belirlediği hedef doğrultusunda asgari ücretin 20.000 TL seviyelerinde olabileceği konuşulurken, işçi kesimi ise yıl sonu enflasyonun üzerinde bir refah payı eklenmesini talep ediyor. Bu durumda, işçi tarafının 25.503 TL’ye kadar taleple masaya oturabileceği ifade ediliyor.
Özellikle enflasyonun yüksek seyri ve alım gücündeki düşüş göz önüne alındığında, 2025 yılı asgari ücret zammının hem işçi hem işveren tarafında oldukça kritik bir konu olması bekleniyor. Uzmanlara göre, yüzde 25-30 bandında bir asgari ücret artışı enflasyona sebebiyet vermeyecek düzeyde bir çözüm sunabilir.
Ev, bina, site, tokalaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
EKONOMİ
Site yönetimlerinde yeni dönem: Fahiş aidatlara karşı bakanlık denetimi geliyor, ceza uygulanacak
08:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала