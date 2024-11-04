https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/ekim-ayi-enflasyon-rakamlari-bugun-aciklaniyor-asgari-ucret-ve-ekonomide-beklentiler-ne-yonde-1089990649.html

Ekim ayı enflasyon rakamları bugün açıklanıyor: Asgari ücret ve ekonomide beklentiler ne yönde olacak?

Ekim ayı enflasyon rakamları bugün açıklanıyor: Asgari ücret ve ekonomide beklentiler ne yönde olacak?

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini bugün saat 10.00’da açıklayacak. Ev sahipleri, iş yeri sahipleri, kiracılar, asgari... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T08:48+0300

2024-11-04T08:48+0300

2024-11-04T08:48+0300

ekonomi

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

maaş

brüt maaş

net maaş

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TÜİK’in eylül ayında açıkladığı verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,97 artmış, yıllık enflasyon ise yüzde 49,38 olarak kaydedilmişti.Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisiAA Finans’ın düzenlediği anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin ekim ayı için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 2,46 olarak öngörülüyor. Anket katılımcılarının tahminlerine göre, yıllık enflasyon oranının yüzde 47,98’e gerilemesi bekleniyor. Ekonomistler, 2024 sonu için yıllık enflasyon beklentilerini yüzde 44,23 olarak ifade ediyor.Asgari ücret zammı nasıl belirlenecek?Yıl sonuna yaklaşırken, 2025 yılı asgari ücret beklentileri de şekillenmeye başladı. Ekonomi yönetimi iki farklı seçenek üzerinde duruyor: Asgari ücretin yıl sonu gerçekleşen enflasyona göre belirlenmesi veya 2025 enflasyon hedefine dayalı bir zam oranı belirlenmesi. Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 41,5 olarak öngörülürken, 2025 yılı enflasyon hedefi yüzde 17,5 olarak belirlendi.Hükümet ve i̇şçi temsilcileri arasında zorlu pazarlık masasıAsgari ücretle ilgili nihai karar Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda belirlenecek. Bu yıl hükümetin enflasyon oranı yerine beklenen enflasyon hedefi üzerinden bir artış planlaması öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ücretin enflasyona ezdirilmeyeceğini vurgulayarak vatandaşın satın alma gücünün korunmasını arzu ettiklerini belirtti.Ekonomistlerin tahminine göre asgari ücret oranıEkonomi yönetiminin belirlediği hedef doğrultusunda asgari ücretin 20.000 TL seviyelerinde olabileceği konuşulurken, işçi kesimi ise yıl sonu enflasyonun üzerinde bir refah payı eklenmesini talep ediyor. Bu durumda, işçi tarafının 25.503 TL’ye kadar taleple masaya oturabileceği ifade ediliyor.Özellikle enflasyonun yüksek seyri ve alım gücündeki düşüş göz önüne alındığında, 2025 yılı asgari ücret zammının hem işçi hem işveren tarafında oldukça kritik bir konu olması bekleniyor. Uzmanlara göre, yüzde 25-30 bandında bir asgari ücret artışı enflasyona sebebiyet vermeyecek düzeyde bir çözüm sunabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/site-yonetimlerinde-yeni-donem-fahis-aidatlara-karsi-bakanlik-denetimi-geliyor-ceza-uygulanacak-1089990478.html

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