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Site yönetimlerinde yeni dönem: Fahiş aidatlara karşı bakanlık denetimi geliyor, ceza uygulanacak
Site yönetimlerinde yeni dönem: Fahiş aidatlara karşı bakanlık denetimi geliyor, ceza uygulanacak
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yoğun şikayetlerin ardından fahiş aidat artışlarına yönelik yeni bir düzenleme getirmek üzere harekete geçti... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
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Kat mülkiyeti sahiplerinin karşılaştığı fahiş aidat sorunlarına çözüm getirecek olan bu düzenleme, site ve apartman yönetimlerinin Çevre Bakanlığı denetimi altında olmasını zorunlu kılacak. Bu kapsamda, yönetimi üstlenen firmalar, yetki belgesi alarak çalışabilecek. Ayrıca, yönetim harcamalarına dair kat maliklerine şeffaf bilgi akışı sağlanacak ve fahiş aidat artışları engellenecek.Tesis yönetimleri standartlara uygun olacakTaslak düzenleme, geçtiğimiz hafta Ankara’da yapılan Tesis Yönetim Hizmetleri Mevzuat Çalıştayı’nda sektör temsilcileri, akademisyenler ve kamu kurumlarından uzmanların katılımıyla değerlendirildi. Kat mülkiyeti kanunu çerçevesinde güncellenen mevzuata göre, tesis yönetim firmaları büyüklük ve hizmet alanlarına göre sınıflandırılacak. Ayrıca, yönetici ve personelin belirli eğitim ve kriterleri sağlaması gerekecek.Denetimsiz yönetimlere yaptırım geliyorYeni düzenlemeye göre, şeffaf bilgi akışı sağlamayan veya kurallara uymayan site yönetimlerine çeşitli yaptırımlar uygulanabilecek. Faaliyetten yasaklanmaya kadar geniş bir yaptırım skalası öngören düzenleme, site sakinlerine daha güvenli ve adil bir yönetim sunmayı amaçlıyor.Son detayların üzerinde çalışılan mevzuat taslağı, nihai onay için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a sunulacak. Yeni yönetmelikle site sakinlerinin mali ve idari güvenceye kavuşması ve şeffaflık sağlanması bekleniyor.
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fahiş fiyat, aidat, site, ev, ev sahibi , satılık ev, ev sahipliği, kira, kira bedeli, kira sözleşmesi
fahiş fiyat, aidat, site, ev, ev sahibi , satılık ev, ev sahipliği, kira, kira bedeli, kira sözleşmesi

Site yönetimlerinde yeni dönem: Fahiş aidatlara karşı bakanlık denetimi geliyor, ceza uygulanacak

08:32 04.11.2024 (güncellendi: 08:49 04.11.2024)
© AAEv, bina, site, tokalaşma
Ev, bina, site, tokalaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
© AA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yoğun şikayetlerin ardından fahiş aidat artışlarına yönelik yeni bir düzenleme getirmek üzere harekete geçti. Site yönetimlerine denetim zorunluluğu ve yönetimi üstlenecek firmalar için yetki belgesi şartı getiriliyor.
Kat mülkiyeti sahiplerinin karşılaştığı fahiş aidat sorunlarına çözüm getirecek olan bu düzenleme, site ve apartman yönetimlerinin Çevre Bakanlığı denetimi altında olmasını zorunlu kılacak. Bu kapsamda, yönetimi üstlenen firmalar, yetki belgesi alarak çalışabilecek. Ayrıca, yönetim harcamalarına dair kat maliklerine şeffaf bilgi akışı sağlanacak ve fahiş aidat artışları engellenecek.

Tesis yönetimleri standartlara uygun olacak

Taslak düzenleme, geçtiğimiz hafta Ankara’da yapılan Tesis Yönetim Hizmetleri Mevzuat Çalıştayı’nda sektör temsilcileri, akademisyenler ve kamu kurumlarından uzmanların katılımıyla değerlendirildi. Kat mülkiyeti kanunu çerçevesinde güncellenen mevzuata göre, tesis yönetim firmaları büyüklük ve hizmet alanlarına göre sınıflandırılacak. Ayrıca, yönetici ve personelin belirli eğitim ve kriterleri sağlaması gerekecek.

Denetimsiz yönetimlere yaptırım geliyor

Yeni düzenlemeye göre, şeffaf bilgi akışı sağlamayan veya kurallara uymayan site yönetimlerine çeşitli yaptırımlar uygulanabilecek. Faaliyetten yasaklanmaya kadar geniş bir yaptırım skalası öngören düzenleme, site sakinlerine daha güvenli ve adil bir yönetim sunmayı amaçlıyor.
Son detayların üzerinde çalışılan mevzuat taslağı, nihai onay için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a sunulacak. Yeni yönetmelikle site sakinlerinin mali ve idari güvenceye kavuşması ve şeffaflık sağlanması bekleniyor.
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