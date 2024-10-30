https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/oyuncu-hazal-kaya-nasil-kilo-verdigini-acikladi-zayiflama-sirrini-paylasti-1089835077.html
Oyuncu Hazal Kaya nasıl kilo verdiğini açıkladı: Zayıflama sırrını paylaştı
Oyuncu Hazal Kaya nasıl kilo verdiğini açıkladı: Zayıflama sırrını paylaştı
Sputnik Türkiye
Oyuncu Hazal Kaya nasıl zayıfladığını açıkladı. Kaya, “Çok kilo verdim. Şu an sağlığımı ve kilomu korumaya çalışıyorum. Şeker hastalığıma, düşük şekere uygun... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T11:16+0300
2024-10-30T11:16+0300
2024-10-30T11:16+0300
yaşam
hazal kaya
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kilo
kilo verme
kilo vermek
kilo kontrolü
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Uzun yıllar devam eden birlikteliklerini 2019'da evlilikle taçlandıran Hazal Kaya ile Ali Atay, aynı yıl oğulları Fikret Ali'ye kavuşmuşlardı. 2023 yılında da ikinci bebeği Leyla Süreyya'yı kucaklarına alan çift, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.Birsen Altuntaş'ın kanalına konuk olan Hazal Kaya, nasıl kilo verdiğini anlattı. Kaya “Çok kilo verdim. Şu an sağlığımı ve kilomu korumaya çalışıyorum. Şeker hastalığıma, düşük şekere uygun besleniyorum" dedi.Oyuncu sözlerini "Önce sebze yiyorum, sonra et yiyorum. Yemeden önce sirke içiyorum. Yerken önce sebze, sonra et ve karbonhidrat yiyorum. Bu benim Antepliliğime hiç uygun olmakla ve hayattan aldığım zevkle asla örtüşmemekle beraber bir şekilde bunu tutturdum" diyerek tamamladı.Kaya bir tek pilates yapabildiğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/hazal-kaya-1-yildir-hayrani-tarafindan-siddete-maruz-kaldigini-acikladi--1089173927.html
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hazal kaya, diyet, kilo, kilo verme, kilo vermek, kilo kontrolü
hazal kaya, diyet, kilo, kilo verme, kilo vermek, kilo kontrolü
Oyuncu Hazal Kaya nasıl kilo verdiğini açıkladı: Zayıflama sırrını paylaştı
Oyuncu Hazal Kaya nasıl zayıfladığını açıkladı. Kaya, “Çok kilo verdim. Şu an sağlığımı ve kilomu korumaya çalışıyorum. Şeker hastalığıma, düşük şekere uygun besleniyorum" dedi.
Uzun yıllar devam eden birlikteliklerini 2019'da evlilikle taçlandıran Hazal Kaya ile Ali Atay, aynı yıl oğulları Fikret Ali'ye kavuşmuşlardı. 2023 yılında da ikinci bebeği Leyla Süreyya'yı kucaklarına alan çift, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
Birsen Altuntaş'ın kanalına konuk olan Hazal Kaya, nasıl kilo verdiğini anlattı. Kaya “Çok kilo verdim. Şu an sağlığımı ve kilomu korumaya çalışıyorum. Şeker hastalığıma, düşük şekere uygun besleniyorum" dedi.
Oyuncu sözlerini "Önce sebze yiyorum, sonra et yiyorum. Yemeden önce sirke içiyorum. Yerken önce sebze, sonra et ve karbonhidrat yiyorum. Bu benim Antepliliğime hiç uygun olmakla ve hayattan aldığım zevkle asla örtüşmemekle beraber bir şekilde bunu tutturdum" diyerek tamamladı.
Kaya bir tek pilates yapabildiğini söyledi.