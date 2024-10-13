https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/hazal-kaya-1-yildir-hayrani-tarafindan-siddete-maruz-kaldigini-acikladi--1089173927.html
Hazal Kaya, 1 yıldır hayranı tarafından şiddete maruz kaldığını açıkladı
Hazal Kaya, 1 yıldır hayranı tarafından şiddete maruz kaldığını açıkladı
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Hazal Kaya katıldığı bir YouTube programında yaklaşık 1 yıldır 'hayranı' tarafından şiddete uğradığını açıkladı. 13.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-13T11:56+0300
2024-10-13T11:56+0300
2024-10-13T11:56+0300
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şiddet
kadına şiddet
kadına yönelik şiddet
onur ünlü
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Oyuncu Hazal Kaya, yaklaşık bir yıldır bir 'hayranı' tarafından şiddete maruz kaldığını açıkladı.YouTube’da Sibel Arna’nın programına katılan Kaya, “Detaylı anlatıp yeni olayların önünü açmak istemiyorum ama yaklaşık bir senedir ben de şiddet görüyorum” ifadelerini kullandı.Kaya, “Çaresiz kaldığım, yardım istediğim ama çözüm bulamadığım durumlar var. Lütfen yasalar uygulansın, artık ölmeyelim” dedi.'Kanunların uygulanması zorunlu'Programda başrolünü üstlendiği ‘Sorgu’ dizisinden de söz eden Kaya, “Dizi, şiddete dair çok güçlü mesajlar içeriyor. 10 bölüm boyunca oldukça ağır sahneler izleyeceğiz. Ne yazık ki bu durumlara ülkemizde de şahit oluyoruz. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Ölen insanların sadece bir sayı değil, birilerinin kızı, sevgilisi ya da en yakın arkadaşı olduğunu unutmamalıyız. Şu an yapılması gereken en önemli şey, kanunların tam olarak uygulanmasını sağlamak” diye konuştu.
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hazal kaya, oyuncu, yerli oyuncu, kadın oyuncu, şiddet, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, onur ünlü
hazal kaya, oyuncu, yerli oyuncu, kadın oyuncu, şiddet, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, onur ünlü
Hazal Kaya, 1 yıldır hayranı tarafından şiddete maruz kaldığını açıkladı
Ünlü oyuncu Hazal Kaya katıldığı bir YouTube programında yaklaşık 1 yıldır 'hayranı' tarafından şiddete uğradığını açıkladı.
Oyuncu Hazal Kaya, yaklaşık bir yıldır bir 'hayranı' tarafından şiddete maruz kaldığını açıkladı.
YouTube’da Sibel Arna’nın programına katılan Kaya, “Detaylı anlatıp yeni olayların önünü açmak istemiyorum ama yaklaşık bir senedir ben de şiddet görüyorum” ifadelerini kullandı.
Kaya, “Çaresiz kaldığım, yardım istediğim ama çözüm bulamadığım durumlar var. Lütfen yasalar uygulansın, artık ölmeyelim” dedi.
'Kanunların uygulanması zorunlu'
Programda başrolünü üstlendiği ‘Sorgu’ dizisinden de söz eden Kaya, “Dizi, şiddete dair çok güçlü mesajlar içeriyor. 10 bölüm boyunca oldukça ağır sahneler izleyeceğiz. Ne yazık ki bu durumlara ülkemizde de şahit oluyoruz. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Ölen insanların sadece bir sayı değil, birilerinin kızı, sevgilisi ya da en yakın arkadaşı olduğunu unutmamalıyız. Şu an yapılması gereken en önemli şey, kanunların tam olarak uygulanmasını sağlamak” diye konuştu.