Bebek çetesiyle soru işaretleri arttı: Rakamlarla Türkiye’de yenidoğan yoğun bakım gerçeği

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Uyku düzenimizi 2018'de bozdular'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kayıp yakınları TFF’deki atamalara tepkili
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı uyardı: Kıymayı, mahalle kasabından alın
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bebek katilleri çetesinin erkek hemşire ağı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
18 dk
SESLİ HABER
ABD’den Tayvan’a NASAMS satışına onay
19:23
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye PKK/YPG hedeflerini vurdu, Amerikan askerleri korumaya geldi
19:35
2 dk
SEYİR HALİ 29 EKİM ÖZEL
İyi bir uyku nasıl alınır, kaliteli uyku nedir?
06:50
65 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
17 dk
CUMHURİYET 101. YIL ÖZEL
Cumhuriyet kadınlarının sahip olduğu 15 özellik
08:19
2 dk
101 YILLIK CUMHURİYET
Büyük önder Cumhuriyet hedefine nasıl yürüdü?
08:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
9 dk
YERİ VE ZAMANI 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyetin unutulan projesi: Sosyal fabrikalar
09:10
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
12 dk
CUMHURİYET 101. YIL ÖZEL
Cumhuriyet kazanımlarının eseri 16 başarılı kadın
10:12
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyet ve kadın
12:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyetin ekonomi panoraması
13:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ 29 EKİM ÖZEL
Milli takımın İspanya’da mahsur kalma hikayesi
14:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ANKARA FARKI 29 EKİM ÖZEL
Prof. Dr. Konukman: Cumhuriyet ulus devletin inşasıdır
15:08
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN 29 EKİM ÖZEL
Kurtuluş Savaşı'nda Türk-Sovyet ilişkileri
16:06
26 dk
EKSEN 29 EKİM ÖZEL
Türkiye-Sovyet ilişkileri ve bugüne yansıyan tablo
16:32
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:30
90 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
101 YILLIK CUMHURİYET
Büyük önder Cumhuriyet hedefine nasıl yürüdü?
19:25
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
1 dk
SEYİR HALİ 29 EKİM ÖZEL
İyi bir uyku nasıl alınır, kaliteli uyku nedir?
22:50
65 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/bebek-cetesiyle-soru-isaretleri-artti-rakamlarla-turkiyede-yenidogan-yogun-bakim-gercegi-1089779970.html
Bebek çetesiyle soru işaretleri arttı: Rakamlarla Türkiye’de yenidoğan yoğun bakım gerçeği
Bebek çetesiyle soru işaretleri arttı: Rakamlarla Türkiye’de yenidoğan yoğun bakım gerçeği
Sputnik Türkiye
Bazı bebeklerin ölümüne neden olan “Yenidoğan çetesi” skandalı sonrası Türkiye’deki yenidoğan yoğun bakımlarının durumu tartışılıyor. Özel hastanelerdeki... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T11:06+0300
2024-10-29T11:22+0300
türkiye
yenidoğan
yenidoğan çetesi
bebek yenidoğan servisi
yoğun bakım
sağlık bakanlığı
veri
özel hastane
hastane
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089779814_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_4960e8806dab30b1f48b59a049981e0f.jpg
Bebek acil hastalarını, anlaştıkları özel hastanelere sevk edip ölümlerine neden olan “Yenidoğan bebek çetesi” Türkiye gündeminde yankı uyandıran konular arasında yer almaya devam ediyor. “Yenidoğan çetesi” aynı zamanda sağlık sistemiyle ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi. Sağlık Bakanlığı’nın 2022 yılında yayımladığı veriler özel-devlet hastanelerindeki yoğun bakım oranlarının nasıl değişim gösterdiğini gözler önüne seriyor. En belirgin sonuç ise özel hastanelerin ön plana çıkışı.2002 yılında Sağlık Bakanlığı’na ait hastane sayısı 774 iken 2022 yılında 915’e çıkıyor. Özel hastaneler ise 271’den 512’ye yükseliyor. 2002 yılında Sağlık Bakanlığı, üniversite, özel hastanelerdeki yoğun bakım yatak sayısı 2 bin 214. Bunların yüzde 39.3’ü Sağlık Bakanlığı; yüzde 15.9’u üniversite; yüzde 44.8’i özel hastanelerde yer alıyordu. 2018 yılında özel hastanelerde 15 bin 973 yoğun bakım yatağı bulunurken 2022 yılında söz konusu sayı 17 bin 645’ye çıkıyor. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde ise 16 bin 086’dan 24 bin 142’ye yükseliyor.Yenidoğan yoğun bakım yatak sayısında ise durum iyice özel hastanelerin lehine dönüyor. 2022 yılında Türkiye’de toplam 13 bin 603 yenidoğan yoğun bakım yatağı var. Yenidoğan yoğun bakım yataklarının 7 bin 248’i özel sektör hastanelerinde. Sağlık Bakanlığı kurumlarında ise 4 bin 738, üniversite hastanelerindeyse bin 617 yenidoğan yoğun bakım yatağı bulunuyor. Toplam yenidoğan yoğun bakım yatak sayısının yüzde 41.5’i özel hastanelerde yer alıyor. Yenidoğan çetesi olayında da SGK'dan daha fazla para alabilmek için yenidoğan ünitelerine yatırılan bebeklerden bazıları, normalden daha uzun süre yatılı kaldıkları veya hiç gereksinim yokken bu bölüme yönlendirildikleri için hayatını kaybetti.Bebek dostu hastane sayısı“Yenidoğan çetesiyle” gündeme gelen “bebek dostu hastane” unvanı da tartışılan başlıklardan biri. Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün verilerine göre bebek dostu hastane sayısı 2002’den 2022’ye kadar artış gösteriyor. 2002’de 141 olan bebek dostu hastane sayısı 2022’de bin 187’ye yükseliyor. Bebek dostu yoğun bakım yatak sayısı ise 2022’de 219 olarak kayıtlara geçiyor.Dikkat çekici konulardan birisi ise ruhsatı iptal edilen hastanelerden bazılarının bebek dostu hastane unvanına sahip olması. "Yenidoğan çetesi" hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 özel hastaneyle ilgili Sağlık Bakanlığı'nın soruşturması devam ederken geçen günlerde 10 özel hastanenin ruhsatı da iptal edildi.Kapatılan hastaneler arasında yer alan; Özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar ve Çorlu Reyap Hastanesi’ne “bebek dostu” unvanı verilmesi dikkat çekti.Bebek dostu hastane nedir?DSÖ ve UNICEF tüm dünyada halk sağlığı açısından “bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6. aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar devam ettirilmesini” önerdi. Türkiye de 1991 yılından bugüne kadar emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla “Bebek Dostu Hastane” girişimini başlattı.Bebek dostu hastane nasıl belirleniyor?Bakanlık tarafından emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi olan “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” sürdürülüyor. Program kapsamında; doğum yapılan sağlık kuruluşları, birinci basamak sağlık kuruluşları ile yenidoğan yoğun bakımlar yer alıyor. Ulusal Değerlendirme Ekiplerince hastaneler değerlendiriliyor, 80 ve üzeri puan alanlar Üst Komiteye sunuluyor. Değerlendirme sonucunda “Bebek Dostu Unvanı” veriliyor. Ancak bebek dostu unvanı için bazı il kriterlerinde yerine getirilmesi gerekiyor. Unvan alan tüm hastaneler 5 yılda bir tekrar değerlendirilmeye tabii tutuluyor. Yeniden değerlendirmede 50-80 puan arası alanlara düzeltme için süre tanınıyor ve 50 puan altında kalanlarda ise unvan geri alınıyor.Bebek ölüm istatistiklerinde özel-devlet farkıSağlık Bakanlığı’nın 2021’de paylaştığı ‘Türkiye’de Bebek Ölümleri Durum Raporu’nda 2017 yılında Türkiye’de 5 yaş altı ölümlerin yüzde 54’ünü yenidoğan ölümlerinin oluşturduğu belirtiliyor. Raporda bebeklerin doğum haftalarına göre hayatlarını kaybettikleri sağlık kuruluşlarına da dikkat çekiliyor. 2012-2018 yıllarını kapsayan dönemde tüm bebeklerin yüzde 40’ı özel sağlık kuruluşlarında yaşamını yitirirken bu oran 32 haftanın altındaki küçük ve çok küçük prematürelerde yüzde 45.5’e çıkıyor.Yine aynı yıl aralığında preterm bebeklerin yaklaşık yarısının özel sağlık kuruluşlarında kaybedildiğinin altı çiziliyor. Rapordaki veriler ışığında, özel sağlık kuruluşlarının neredeyse tamamında yenidoğan yoğun bakım ünitesi olsa da yenidoğan yoğun bakım uzmanı bulunma oranının yaklaşık 2/3 olduğu söylenebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/yenidogan-cetesi-davasi-basliyor-47-sanik-var-ilk-durusma-18-kasimda--1089750602.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Gizay Çelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089783195_0:0:1784:1785_100x100_80_0_0_6131c05b6311899a4284e9c9f3e8494c.jpg
Gizay Çelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089783195_0:0:1784:1785_100x100_80_0_0_6131c05b6311899a4284e9c9f3e8494c.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089779814_93:0:656:422_1920x0_80_0_0_455a7708993b9f7740da1870b80558a1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yenidoğan çetesi, yendioğan çetesi nedir, yenidoğan çetesi savcı, yenidoğan çetesi hastaneleri, yenidoğan çetesi hastaneleri, yenidoğan çetesi hastaneleri kimin, yenidoğan çetesi kapatılan hastaneler, bebek dostu hastane nedir, bebek dostu hastaneler, yenidoğan çetesi hastane listesi, sağlık bakanlığı yenidoğan, yenidoğan çetesi hastaneleri hangisi
yenidoğan çetesi, yendioğan çetesi nedir, yenidoğan çetesi savcı, yenidoğan çetesi hastaneleri, yenidoğan çetesi hastaneleri, yenidoğan çetesi hastaneleri kimin, yenidoğan çetesi kapatılan hastaneler, bebek dostu hastane nedir, bebek dostu hastaneler, yenidoğan çetesi hastane listesi, sağlık bakanlığı yenidoğan, yenidoğan çetesi hastaneleri hangisi

Bebek çetesiyle soru işaretleri arttı: Rakamlarla Türkiye’de yenidoğan yoğun bakım gerçeği

11:06 29.10.2024 (güncellendi: 11:22 29.10.2024)
© AA / Mehmet Ali DerdiyokYenidoğan çetesi hastane
Yenidoğan çetesi hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
© AA / Mehmet Ali Derdiyok
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Gizay Çelik
Tüm yazılar
Özel
Bazı bebeklerin ölümüne neden olan “Yenidoğan çetesi” skandalı sonrası Türkiye’deki yenidoğan yoğun bakımlarının durumu tartışılıyor. Özel hastanelerdeki yenidoğan yoğun bakımların yoğunluğu dikkat çekici boyutta. Veriler, özel sağlık kuruluşlarının çoğunda yenidoğan yoğun bakımı bulunduğuna ancak yoğun bakım uzmanı azlığına işaret ediyor.
Bebek acil hastalarını, anlaştıkları özel hastanelere sevk edip ölümlerine neden olan “Yenidoğan bebek çetesi” Türkiye gündeminde yankı uyandıran konular arasında yer almaya devam ediyor. “Yenidoğan çetesi” aynı zamanda sağlık sistemiyle ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi. Sağlık Bakanlığı’nın 2022 yılında yayımladığı veriler özel-devlet hastanelerindeki yoğun bakım oranlarının nasıl değişim gösterdiğini gözler önüne seriyor. En belirgin sonuç ise özel hastanelerin ön plana çıkışı.
2002 yılında Sağlık Bakanlığı’na ait hastane sayısı 774 iken 2022 yılında 915’e çıkıyor. Özel hastaneler ise 271’den 512’ye yükseliyor. 2002 yılında Sağlık Bakanlığı, üniversite, özel hastanelerdeki yoğun bakım yatak sayısı 2 bin 214. Bunların yüzde 39.3’ü Sağlık Bakanlığı; yüzde 15.9’u üniversite; yüzde 44.8’i özel hastanelerde yer alıyordu. 2018 yılında özel hastanelerde 15 bin 973 yoğun bakım yatağı bulunurken 2022 yılında söz konusu sayı 17 bin 645’ye çıkıyor. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde ise 16 bin 086’dan 24 bin 142’ye yükseliyor.
Yenidoğan yoğun bakım yatak sayısında ise durum iyice özel hastanelerin lehine dönüyor. 2022 yılında Türkiye’de toplam 13 bin 603 yenidoğan yoğun bakım yatağı var. Yenidoğan yoğun bakım yataklarının 7 bin 248’i özel sektör hastanelerinde. Sağlık Bakanlığı kurumlarında ise 4 bin 738, üniversite hastanelerindeyse bin 617 yenidoğan yoğun bakım yatağı bulunuyor. Toplam yenidoğan yoğun bakım yatak sayısının yüzde 41.5’i özel hastanelerde yer alıyor. Yenidoğan çetesi olayında da SGK'dan daha fazla para alabilmek için yenidoğan ünitelerine yatırılan bebeklerden bazıları, normalden daha uzun süre yatılı kaldıkları veya hiç gereksinim yokken bu bölüme yönlendirildikleri için hayatını kaybetti.

Bebek dostu hastane sayısı

“Yenidoğan çetesiyle” gündeme gelen “bebek dostu hastane” unvanı da tartışılan başlıklardan biri. Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün verilerine göre bebek dostu hastane sayısı 2002’den 2022’ye kadar artış gösteriyor. 2002’de 141 olan bebek dostu hastane sayısı 2022’de bin 187’ye yükseliyor. Bebek dostu yoğun bakım yatak sayısı ise 2022’de 219 olarak kayıtlara geçiyor.
Dikkat çekici konulardan birisi ise ruhsatı iptal edilen hastanelerden bazılarının bebek dostu hastane unvanına sahip olması. "Yenidoğan çetesi" hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 özel hastaneyle ilgili Sağlık Bakanlığı'nın soruşturması devam ederken geçen günlerde 10 özel hastanenin ruhsatı da iptal edildi.
Kapatılan hastaneler arasında yer alan; Özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar ve Çorlu Reyap Hastanesi’ne “bebek dostu” unvanı verilmesi dikkat çekti.

Kapatılan hastaneler arasında yer alan; Özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar ve Çorlu Reyap Hastanesi’ne “bebek dostu” unvanı verilmesi dikkat çekti.

Bebek dostu hastane nedir?

DSÖ ve UNICEF tüm dünyada halk sağlığı açısından “bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6. aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar devam ettirilmesini” önerdi. Türkiye de 1991 yılından bugüne kadar emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla “Bebek Dostu Hastane” girişimini başlattı.

Bebek dostu hastane nasıl belirleniyor?

Bakanlık tarafından emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi olan “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” sürdürülüyor. Program kapsamında; doğum yapılan sağlık kuruluşları, birinci basamak sağlık kuruluşları ile yenidoğan yoğun bakımlar yer alıyor. Ulusal Değerlendirme Ekiplerince hastaneler değerlendiriliyor, 80 ve üzeri puan alanlar Üst Komiteye sunuluyor. Değerlendirme sonucunda “Bebek Dostu Unvanı” veriliyor. Ancak bebek dostu unvanı için bazı il kriterlerinde yerine getirilmesi gerekiyor. Unvan alan tüm hastaneler 5 yılda bir tekrar değerlendirilmeye tabii tutuluyor. Yeniden değerlendirmede 50-80 puan arası alanlara düzeltme için süre tanınıyor ve 50 puan altında kalanlarda ise unvan geri alınıyor.

Bebek ölüm istatistiklerinde özel-devlet farkı

Sağlık Bakanlığı’nın 2021’de paylaştığı ‘Türkiye’de Bebek Ölümleri Durum Raporu’nda 2017 yılında Türkiye’de 5 yaş altı ölümlerin yüzde 54’ünü yenidoğan ölümlerinin oluşturduğu belirtiliyor. Raporda bebeklerin doğum haftalarına göre hayatlarını kaybettikleri sağlık kuruluşlarına da dikkat çekiliyor. 2012-2018 yıllarını kapsayan dönemde tüm bebeklerin yüzde 40’ı özel sağlık kuruluşlarında yaşamını yitirirken bu oran 32 haftanın altındaki küçük ve çok küçük prematürelerde yüzde 45.5’e çıkıyor.
© FotoğrafSağlık Bakanlığı Türkiye'de bebek ölümleri durum raporu
Sağlık Bakanlığı Türkiye'de bebek ölümleri durum raporu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
Sağlık Bakanlığı Türkiye'de bebek ölümleri durum raporu
© Fotoğraf
Yine aynı yıl aralığında preterm bebeklerin yaklaşık yarısının özel sağlık kuruluşlarında kaybedildiğinin altı çiziliyor. Rapordaki veriler ışığında, özel sağlık kuruluşlarının neredeyse tamamında yenidoğan yoğun bakım ünitesi olsa da yenidoğan yoğun bakım uzmanı bulunma oranının yaklaşık 2/3 olduğu söylenebilir.
Savcı tehdit - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2024
TÜRKİYE
Yenidoğan Çetesi davası başlıyor: 47 sanık var, ilk duruşma 18 Kasım'da
Dün, 13:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала