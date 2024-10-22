https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/yenidogan-cetesi-nasil-tespit-edildi-bakan-memisoglundan-yeni-aciklama-1089509915.html

Sağlık Bakanı Memişoğlu 'Yenidoğan çetesinin' nasıl tespit edildiğini açıkladı: 'Köstebek' iddiasına yanıt verdi

Sağlık Bakanı Memişoğlu 'Yenidoğan çetesinin' nasıl tespit edildiğini açıkladı: 'Köstebek' iddiasına yanıt verdi

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Yenidoğan çetesine" yönelik soruları yanıtladı. Yenidoğan çetesinin nasıl tespit edildiğini anlatan Bakan Memişoğlu, köstebek... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T09:47+0300

2024-10-22T09:47+0300

2024-10-22T10:47+0300

türkiye

yenidoğan

yenidoğan çetesi

bebek

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Türkiye günlerdir yenidoğan bebek çetesini konuşuyor. İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilerek bebek acil hastalarının önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine nakledilip ölümlerine sebebiyet veren "Yenidoğan çetesi" kamuoyunun gündeminde. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AA Editör Masası'nda çeteyle ilgili soruları yanıtladı.'Yenidoğan çetesi' nasıl tespit edildi?Bakan Memişoğlu, "27 Mart'ta CİMER'e şikyet başvurusu oluşturuluyor. 28 Mart'ta bu şikayet iletiliyor. Bakanlık teftiş kurulu ve İl Sağlık müdürlüğüne bu şikayet iletiliyor. Bakılıyor ki İl Sağlık Müdürlüğü gereğini yapmak için harekete geçiyor. Denetlemeler yapılıp, talimatlar veriliyor. Bu çete öyle bir çete ki manipüle ediyor delil bulamıyoruz dedi arkadaşlarımız. Dolayısıyla rutin biz bu sefer 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten destek istiyoruz. Böyle bir şüphe var. Bebekleri fazla yatırarak, hastanelere göndererek SGK'yı suistimal ettiklerini ilettik" diye konuştu. Bakan Memişoğlu açıklamasının devamında şunları kaydetti:"25 Eylül'de anlık olarak olağanüstü bir denetim yapıyoruz. Dosyadan bilgi elde edinilen zaman bu zaman. 28 Eylül'de de İstanbul genelinde bir komisyon oluşturduk. Bu komisyon 25 Eylül'de denetim yapılan hastanelerdeki dosyaların değerlendirilmesi neticesinde Emniyet'e raporları verdik. 28 Eylül 2023'ten bizim komisyon oluşturmamızın en büyük sebebi denetimlerin incelenme süreci ve somut delil oluşturma."'Komisyonda köstebek iddiası'na yanıtEllerine verilen zarflar kapalı zarflar, hangi hastaneye gideceğini de bilmiyor. Araçlara bindikten sonra kişinin nereye gideceği belli oluyor. Bu çete olabilir, içimizde birileri de olabilir diye hep düşündüğümüz için bunları hastanelere kimin nereye gideceğini belli etmeden denetimleri yaptık.Bebeklerin ölüm anlamında bize herhangi bir bilgi verilmiyor, dosya gizli savcılıkta. Sağlık Bakanlığı’na bize bebeklerle ilgili durumlardan çok bizim gidip o durumları tespit etmemiz isteniyor. Dosyada tamamen gizlilik var. Cumhuriyet Başsavcılığı 24 Ekim 2023’te Bakanlığımıza ‘ben soruşturma yapıyorum, sen dosyalar üzerine inceleme yap diyor.’ 5 Aralık 2023’te de Sağlık Bakanlığımız müfettişleri görevlendiriliyor.Halen daha haksız kazanç, çetenin para kazanma üzerine olduğu Başsavcılık tarafından biliniyor bize bildiriliyor. Bakanlık müfettişleri denetim raporlarını inceliyor. 16 Şubat 2024’te de kendi kanaatini delil olmak üzere savcılığa rapor şeklinde veriyor. Bizim müfettişlerimiz savcılıktan belge varsa paylaşın diyor. Savcılık hayır diyor gizlilik kararım var teftişteki arkadaşlarla paylaşmıyorlar.'Yenidoğan çetesi' 26 Nisan 2024'te çökertildi26 Nisan 2024’te savcılık talimatıyla polis baskın yapıyor. 41 kişiyi gözetim altına alıyor önce sonra bunlardan 22’sini tutukluyor. Operasyonu savcılığın yürüttüğü aşama esas o aşama. Savcılık ben delilleri elde ettim dediği andan itibaren bunlarla ilgili iddianame oluşturun dediği andan itibaren bunlara baskın yapılıyor. 26 Nisan'da polis bu hastanelere baskın yaptı. 28 Haziran'da savcı bebek ölümlerine inceleme istedi. 26 Nisan 2024'te yapılan operasyon ile "yenidoğan çetesi"nin çökertildi.'18 Ekim'de hastanelerin ruhsatlarını iptal ediyoruz ve kapatıyoruz'9 Mayıs 2024’te savcılık gizlilik kararını kaldırıyor. Bu sefer 3472 sayfa polis fezlekesi, savcılık ifadeleri, MASAK raporlarının hepsini incelemek üzere bizim müfettişlerimize veriyorlar. İlk aşamada müfettişlerimiz bunların hepsini inceliyor.28 Haziran 2024’te bütün deliller toplanmış çeteye baskın yapılmış, bu konuda tutuklamalar olmuş olduktan sonra sadece 28 Haziran’da bize diyor ki savcılık bebek ölümleri ile şüpheliler arasında illiyet bağı var mı diye teftiş heyetimize yazı yazıyor. Savcılık bize soru soruyor. 3 Eylül 2024’te kasetler jandarma kriminal büro tarafından çözümlenerek bize geliyor. Savcılık 16 Ekim 2024'te iddianamesini bitiriyor. Biz de 18 Ekim'de hastanelerin ruhsatlarını iptal ediyoruz ve kapatıyoruz.Biz, sağlıkta çürük elmaları ayıklamak yetkisindeyiz, kararlılığındayız ve bu konuda hiç kimseye taviz veremeyiz. Hastanın durumuyla ilgili denetim mekanizması kuracağız. Özel sağlık tesislerinin denetimlerini revize edeceğiz, bu konuda yeniden bir yapılanmaya gideceğiz.'Eski bakanıma ve eski arkadaşıma bilgi sızmamış ve hastaneleri kapatılmıştır'Başhekim benim ilk okul ve liseden arkadaşım Trabzon’dan. Hatta üniversiteden arkadaşım, samimi arkadaşım. Geçmişte çok samimi arkadaşımdı. Benim samimi arkadaşımdı evet ama hastanesini kapattım, benim bakanımın hastanesini de kapattım. Eski bakanıma ve eski arkadaşıma bilgi sızmamış ve hastaneleri kapatılmıştır.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/makaminda-tehdit-edilmisti-yenidogan-cetesini-cokerten-savci-yavuz-enginden-yeni-mesaj--1089505850.html

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