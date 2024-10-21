https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/baris-terkoglu-kapatilan-reyap-hastanesine-saglik-bakanligi-bebek-dostu-hastane-unvani-vermis-1089483079.html
Barış Terkoğlu: Kapatılan Reyap Hastanesi’ne Sağlık Bakanlığı 'Bebek Dostu Hastane' unvanı vermiş
Barış Terkoğlu: Kapatılan Reyap Hastanesi’ne Sağlık Bakanlığı 'Bebek Dostu Hastane' unvanı vermiş
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Gazeteci Barış Terkoğlu, bebek ölümleri soruşturması kapsamında kapatılan özel hastaneler arasında olan Özel Reyap Hastanesi'ne, Sağlık Bakanlığı tarafından... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T13:16+0300
2024-10-21T13:16+0300
2024-10-21T13:16+0300
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barış terkoğlu
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özel reyap hastanesi
özel hastane
sağlık bakanlığı
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Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastaneler bir bir kapatılıyor. O hastanelerden biri de Özel Reyap Hastanesi. Gazeteci Barış Terkoğlu, hastaneye önceki yıllarda Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bir unvanı paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/organizasyon-semasi-ortaya-cikti-yenidogan-bebek-cetesinde-kim-kimdir-cete-nasil-calisti-1089460083.html
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Barış Terkoğlu: Kapatılan Reyap Hastanesi’ne Sağlık Bakanlığı 'Bebek Dostu Hastane' unvanı vermiş
Gazeteci Barış Terkoğlu, bebek ölümleri soruşturması kapsamında kapatılan özel hastaneler arasında olan Özel Reyap Hastanesi'ne, Sağlık Bakanlığı tarafından ''Bebek Dostu Hastane' unvanı verildiğini iddia etti.
Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastaneler bir bir kapatılıyor. O hastanelerden biri de Özel Reyap Hastanesi. Gazeteci Barış Terkoğlu, hastaneye önceki yıllarda Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bir unvanı paylaştı:
Skandal öyle büyük ki... Bebek ölümlerinden sorumlu olduğu için bugün kapatılan Reyap Hastanesi’ne Sağlık Bakanlığı tarafından “Bebek Dostu Hastane” unvanı verilmiş.