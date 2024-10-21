https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/baris-terkoglu-kapatilan-reyap-hastanesine-saglik-bakanligi-bebek-dostu-hastane-unvani-vermis-1089483079.html

Barış Terkoğlu: Kapatılan Reyap Hastanesi’ne Sağlık Bakanlığı 'Bebek Dostu Hastane' unvanı vermiş

Barış Terkoğlu: Kapatılan Reyap Hastanesi’ne Sağlık Bakanlığı 'Bebek Dostu Hastane' unvanı vermiş

Sputnik Türkiye

Gazeteci Barış Terkoğlu, bebek ölümleri soruşturması kapsamında kapatılan özel hastaneler arasında olan Özel Reyap Hastanesi'ne, Sağlık Bakanlığı tarafından... 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T13:16+0300

2024-10-21T13:16+0300

2024-10-21T13:16+0300

türkiye

barış terkoğlu

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sağlık bakanlığı

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Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastaneler bir bir kapatılıyor. O hastanelerden biri de Özel Reyap Hastanesi. Gazeteci Barış Terkoğlu, hastaneye önceki yıllarda Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bir unvanı paylaştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/organizasyon-semasi-ortaya-cikti-yenidogan-bebek-cetesinde-kim-kimdir-cete-nasil-calisti-1089460083.html

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