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Yenidoğan Çetesi davası başlıyor: 47 sanık var, ilk duruşma 18 Kasım'da
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Yenidoğan Çetesi davası başlıyor: 47 sanık var, ilk duruşma 18 Kasım'da
Yenidoğan Çetesi davası başlıyor: 47 sanık var, ilk duruşma 18 Kasım'da
Sputnik Türkiye
Yenidoğan Çetesi davasının ilk duruşma tarihi belli oldu. 47 sanıklı davanın ilk duruşması 18 Kasım'da görülecek. 28.10.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan yenidoğan çetesine ilişkin hazırlanan iddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına 18 Kasım günü başlanacak.Yenidoğan çetesi olayı ne, ne oldu? Yenidoğan bebeklerin bazıları, doğumdan sonra yoğun bakıma ihtiyaç duyuyor. CİMER şikâyetiyken ortaya çıkarılan çete, bu durumu fırsat bilerek, bebeklerin yoğun bakım gereksinimi paraya çevirmeye başladı.Yenidoğan bebekleri kendi hastanelerine gönderdilerBebekler, uygun sağlık hizmeti alacakları hastanelere değil, 112 Acil Servisi ile ortak çalışan şüphelilerin seçtiği ve "örgüt adına kârlı görünen" hastanelere gönderiliyordu.İddianameye göre, çetenin asıl amacı bebeklerin iyileştirilmesinden ziyade daha çok para kazanmaktı. Fakat enfeksiyona açık bir ortam olan yenidoğan ünitelerine yatırılan bebeklerden bazıları, normalden daha uzun süre yatılı kaldıkları veya hiç gereksinim yokken bu bölüme yönlendirildikleri için hayatını kaybetti.Şüpheliler ayrıca, usulsüz bir şekilde hastanedeki ilaçları satarak maddi kazanç elde ediyordu.Yenidoğan çetesi hangi hastaneleri kullandı?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/yenidogan-cetesi-icin-hazirlanan-iddianame-kabul-edildi-1089672729.html
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yenidoğan çetesi olayı nedir, ne oldu? yenidoğan çetesi hangi hastaneleri kullandı? , yenidoğan çetesi nedir, yenidoğan çetesi hastaneleri,
yenidoğan çetesi olayı nedir, ne oldu? yenidoğan çetesi hangi hastaneleri kullandı? , yenidoğan çetesi nedir, yenidoğan çetesi hastaneleri,

Yenidoğan Çetesi davası başlıyor: 47 sanık var, ilk duruşma 18 Kasım'da

13:41 28.10.2024 (güncellendi: 13:54 28.10.2024)
© AA / Cemal YurttaşSavcı tehdit
Savcı tehdit - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2024
© AA / Cemal Yurttaş
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Ayrıntılar geliyor
Yenidoğan Çetesi davasının ilk duruşma tarihi belli oldu. 47 sanıklı davanın ilk duruşması 18 Kasım'da görülecek.
İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan yenidoğan çetesine ilişkin hazırlanan iddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına 18 Kasım günü başlanacak.
Savcı tehdit - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
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'Yenidoğan çetesi' için hazırlanan iddianame kabul edildi
25 Ekim, 13:50

Yenidoğan çetesi olayı ne, ne oldu?

Yenidoğan bebeklerin bazıları, doğumdan sonra yoğun bakıma ihtiyaç duyuyor. CİMER şikâyetiyken ortaya çıkarılan çete, bu durumu fırsat bilerek, bebeklerin yoğun bakım gereksinimi paraya çevirmeye başladı.

Yenidoğan bebekleri kendi hastanelerine gönderdiler

Bebekler, uygun sağlık hizmeti alacakları hastanelere değil, 112 Acil Servisi ile ortak çalışan şüphelilerin seçtiği ve "örgüt adına kârlı görünen" hastanelere gönderiliyordu.

İddianameye göre, çetenin asıl amacı bebeklerin iyileştirilmesinden ziyade daha çok para kazanmaktı. Fakat enfeksiyona açık bir ortam olan yenidoğan ünitelerine yatırılan bebeklerden bazıları, normalden daha uzun süre yatılı kaldıkları veya hiç gereksinim yokken bu bölüme yönlendirildikleri için hayatını kaybetti.

Şüpheliler ayrıca, usulsüz bir şekilde hastanedeki ilaçları satarak maddi kazanç elde ediyordu.

Yenidoğan çetesi hangi hastaneleri kullandı?

Yenidoğan çetesi iddianamesinde bahsi geçen hastaneler şu şekilde sıralanıyor;

"Akabe Sağlık Tesisleri AŞ'ye ait özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri AŞ'ye ait Özel Avrupa Şafak Hastanesi ve Özel İstanbul Şafak Hastanesi, Medilife Sağlık Hizmetleri ve Yonca Sağlık Hizmetlerine bağlı Özel Bağcılar Medilife Hastanesi ve Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Refik Arslan AŞ'ye bağlı Özel Bağcılar Şafak Hastanesi, Beymed AŞ'ye ait Özel Birinci Hastanesi, Doğamed AŞ'ye ait Özel Doğa Hospital Hastanesi, Reyap AŞ'ye ait Özel Reyap İstanbul Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi, Ekip Sağlık AŞ'ye ait Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Esenler Güney Hastanesi ve Silivri Kolan Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım ünitesi.
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