https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/yenidogan-cetesi-davasi-basliyor-47-sanik-var-ilk-durusma-18-kasimda--1089750602.html

Yenidoğan Çetesi davası başlıyor: 47 sanık var, ilk duruşma 18 Kasım'da

Yenidoğan Çetesi davası başlıyor: 47 sanık var, ilk duruşma 18 Kasım'da

Sputnik Türkiye

Yenidoğan Çetesi davasının ilk duruşma tarihi belli oldu. 47 sanıklı davanın ilk duruşması 18 Kasım'da görülecek. 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T13:41+0300

2024-10-28T13:41+0300

2024-10-28T13:54+0300

türkiye

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yenidoğan çetesi

dava

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İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan yenidoğan çetesine ilişkin hazırlanan iddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına 18 Kasım günü başlanacak.Yenidoğan çetesi olayı ne, ne oldu? Yenidoğan bebeklerin bazıları, doğumdan sonra yoğun bakıma ihtiyaç duyuyor. CİMER şikâyetiyken ortaya çıkarılan çete, bu durumu fırsat bilerek, bebeklerin yoğun bakım gereksinimi paraya çevirmeye başladı.Yenidoğan bebekleri kendi hastanelerine gönderdilerBebekler, uygun sağlık hizmeti alacakları hastanelere değil, 112 Acil Servisi ile ortak çalışan şüphelilerin seçtiği ve "örgüt adına kârlı görünen" hastanelere gönderiliyordu.İddianameye göre, çetenin asıl amacı bebeklerin iyileştirilmesinden ziyade daha çok para kazanmaktı. Fakat enfeksiyona açık bir ortam olan yenidoğan ünitelerine yatırılan bebeklerden bazıları, normalden daha uzun süre yatılı kaldıkları veya hiç gereksinim yokken bu bölüme yönlendirildikleri için hayatını kaybetti.Şüpheliler ayrıca, usulsüz bir şekilde hastanedeki ilaçları satarak maddi kazanç elde ediyordu.Yenidoğan çetesi hangi hastaneleri kullandı?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/yenidogan-cetesi-icin-hazirlanan-iddianame-kabul-edildi-1089672729.html

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