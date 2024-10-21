https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/istanbula-atanir-atanmaz-bebek-cetesi-icin-talimat-vermis-savci-yavuz-engin-kimdir-1089483461.html
İstanbul'a atanır atanmaz bebek çetesi için talimat vermiş: Makamında tehdit edilen savcı Yavuz Engin kimdir?
İstanbul'a atanır atanmaz bebek çetesi için talimat vermiş: Makamında tehdit edilen savcı Yavuz Engin kimdir?
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Yenidoğan Çetesi tarafından tehdit edilen ve soruşturma sürecinde gösterdiği dik duruş ile dikkatleri üzerine çeken Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T13:44+0300
2024-10-21T13:44+0300
2024-10-21T13:45+0300
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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Yavuz Ergin, makamında çekilen tehdit videosunun ardından gündeme geldi.Makamında tehdit edildiEngin, kendilerini tehdit eden çeteye boyun eğmeyerek, onların videosunu aldı ve soruşturmaya yön verdi.Yavuz Engin İstanbul'a atanır atanmaz talimat vermişHalk TV'nin haberine göre Savcı Yavuz Engin'in Nisan 2024'te İstanbul'a atandığı ve 20 gün sonra bebek çetesi operasyonunun talimatını verdiği ortaya çıktı.Savcı Yavuz Ergin kimdir?Savcı Yavuz Engin, 1989 yılında Almanya'da doğmuş, eğitim hayatını Türkiye'de tamamlamıştır. İlk ve ortaöğrenimini Bolu 50. Yıl Ortaokulu'nda, lise öğrenimini ise Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde 2008 yılında tamamlamıştır. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde üniversite eğitimine başlamış ve 2013 yılında mezun olmuştur.Mezuniyetinin ardından, İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamlayarak, 2014 yılında savcı adayı olarak mesleki kariyerine başlamıştır. Staj sürecinin ardından, Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'na atanmış ve burada göreve başlamıştır.Savcı Engin, 2024 Nisan ayında ise HSK tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı görevine terfi ettirilmiştir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/baris-terkoglu-kapatilan-reyap-hastanesine-saglik-bakanligi-bebek-dostu-hastane-unvani-vermis-1089483079.html
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İstanbul'a atanır atanmaz bebek çetesi için talimat vermiş: Makamında tehdit edilen savcı Yavuz Engin kimdir?
13:44 21.10.2024 (güncellendi: 13:45 21.10.2024)
Yenidoğan Çetesi tarafından tehdit edilen ve soruşturma sürecinde gösterdiği dik duruş ile dikkatleri üzerine çeken Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in hayatı merak ediliyor. Peki, Savcı Yavuz Engin kimdir? Yenidoğan Çetesini çökerten Savcı Yavuz Engin kaç yaşında, nereli?
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Yavuz Ergin, makamında çekilen tehdit videosunun ardından gündeme geldi.
Engin, kendilerini tehdit eden çeteye boyun eğmeyerek, onların videosunu aldı ve soruşturmaya yön verdi.
Yavuz Engin İstanbul'a atanır atanmaz talimat vermiş
Halk TV'nin haberine göre Savcı Yavuz Engin'in Nisan 2024'te İstanbul'a atandığı ve 20 gün sonra bebek çetesi operasyonunun talimatını verdiği ortaya çıktı.
Savcı Yavuz Ergin kimdir?
Savcı Yavuz Engin, 1989 yılında Almanya'da doğmuş, eğitim hayatını Türkiye'de tamamlamıştır. İlk ve ortaöğrenimini Bolu 50. Yıl Ortaokulu'nda, lise öğrenimini ise Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde 2008 yılında tamamlamıştır. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde üniversite eğitimine başlamış ve 2013 yılında mezun olmuştur.
Mezuniyetinin ardından, İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamlayarak, 2014 yılında savcı adayı olarak mesleki kariyerine başlamıştır. Staj sürecinin ardından, Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'na atanmış ve burada göreve başlamıştır.
Savcı Engin, 2024 Nisan ayında ise HSK tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı görevine terfi ettirilmiştir.