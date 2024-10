https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/turk-bilim-insani-yapay-zeka-ile-istanbuldaki-depremleri-yuzde-91-oraninda-tahmin-etmeyi-basardi--1089745845.html

Türk bilim insanı yapay zeka ile İstanbul'daki depremleri yüzde 91 oranında tahmin etmeyi başardı

Türk bilim insanı yapay zeka ile İstanbul'daki depremleri yüzde 91 oranında tahmin etmeyi başardı

Sputnik Türkiye

Georgia Southern Üniversitesi’nden Türk araştırmacı Cemil Emre Yavaş ve ekibi, İstanbul'da yapay zeka algoritmalarıyla depremleri yüzde 91 doğruluk oranıyla... 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T13:02+0300

2024-10-28T13:02+0300

2024-10-28T13:10+0300

türkiye

deprem

istanbul

makine

öğretim

bilim

araştırma

abd

üniversite

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088641254_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7fe15869ad836bf4903a16e2df07da95.jpg

Depremleri tahmin etme ve öngörme konusunda büyük bir gelişme yaşandı. ABD'deki Georgia Southern Üniversitesi'nden Türk araştırmacı Cemil Emre Yavaş ve ekibinin İstanbul'daki depremleri yüzde 91,65'lik bir oranla doğru tahmin ettiklerini açıkladı. Araştırma, özellikle Los Angeles bölgesinde, yüksek doğruluk oranı sunan bir tahmin modeli oluşturmak için çeşitli makine öğrenimi algoritmalarını test etti. Ekip, verilerin analizinde en başarılı sonuçları XGBoost algoritmasıyla elde etti. Sonrasında ise farklı şehirlerde algoritma tekrar denendi. Makalede, dünyanın 'depreme en yatkın bölgelerinden' biri olan Kuzey Anadolu Fayı'na yakın bir şehir olan İstanbul'da yüzde 91,65'lik bir doğruluk oranı edildiği açıklanırken, geliştiren çalışmalarda San Diego için yüzde 98,53'lük bir doğruluk oranı elde edildiği ifade edildi. Çeşitli faktörler analiz edildi Çalışmada, deprem büyüklüğünü etkileyebilecek çeşitli faktörler göz önüne alınarak bir veri seti oluşturuldu. Deprem sıklığı, bölgenin yeraltı yapısı ve geçmişteki en büyük depremin büyüklüğü gibi parametreler analiz edildi. Ayrıca, deprem büyüklüklerini tahmin etmede kritik bir veri olan Gutenberg-Richter b-değeri de hesaplanarak modelin doğruluğu artırılmaya çalışıldı.'Predictive Modeling of Earthquakes in Los Angeles With Machine Learning and Neural Networks' ve konuyla alakalı bir diğer makale olan 'Improving earthquake prediction accuracy in Los Angeles with machine learning', Scientific Reports by Nature'da yayınlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/canakkaledeki-deprem-sonrasi-prof-dr-sukru-ersoy-surpriz-olmaz-diyerek-uyardi-buyuk-depremler-1089733590.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türk bilim insanı deprem, istanbul depremi türk bilim insanı, istanbul depremi yüzde 91 oranı, cemil emre yavaş deprem, istanbul deprem tahmini