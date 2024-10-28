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Çanakkale'deki deprem sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy 'sürpriz olmaz' diyerek uyardı: Büyük depremler oluşturmaya müsait
Çanakkale'deki deprem sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy 'sürpriz olmaz' diyerek uyardı: Büyük depremler oluşturmaya müsait
Sputnik Türkiye
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında dün 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T06:51+0300
2024-10-28T06:53+0300
türkiye
naci görür
deprem
çanakkale
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
şükrü ersoy
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Türkiye'de dün birçok bölgeden son dakika deprem haberi geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 17.56’da Ege Denizi’nde merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 10,27 kilometre açığında 4.3 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini açıkladı. Deprem, Ayvacık'ın Babakale, Kocaköy, Bademli, Koyunevi ve Gülpınar köyleri ile çevre illerden de hissedildi. 4.3'lük depremin ardından Prof. Dr. Şükrü Ersoy, katıldığı bir canlı yayında uyarılarda bulundu. Bölgeyi işaret eden Ersoy, deprem hazırlıkları bakımından hazır olunması gerektiğini belirterek "Çünkü daha büyükleri de yaşanabilir" uyarısını yaptı. 'Bölge daha büyük depremler oluşturmaya müsait bir yer'Ersoy'un açıklamaları şöyle:Batı Anadolu, Türkiye'nin önemli deprem bölgelerinden bir tanesi. Bu bölge içerisinde, Edirne Körfezi'nde, geçmiş tarihler içerisinde önemli büyük depremler var. Hem Midilli Adası'nda, Ayvacık'ın karşısı Midilli Adası, hem Midilli'de, hem Çanakkale çevresinde çok önemli depremler var. Bu bölgenin aktif olduğunu göstermesi açısından 4.3 büyüklüğündeki deprem hissedilebilir. Önemli depremlerden biri. Ama tabii bunun ardından daha büyük bir deprem gelecektir demek doğru değil. Sadece potansiyel olarak bu bölgede daha büyük depremler var. Mesela 1865 Midilli depremi var, 1901'de var, 1919'da var. En son 1944'deki deprem önemli depremlerden bir tanesi. Çünkü 6.8 büyüklüğündeki depremde 73 kişinin öldüğünü, pek çok evinin hasar gördüğünü biliyoruz. Bu da gösteriyor ki, hem Türkiye tarafında, hem Yunanistan tarafında, adalarda, geçmiş tarihi depremlerde önemli yıkımlar var. Ve bu bölgenin deprem hazırlıkları bakımında hazır olması gerek. Çünkü daha büyükleri de yaşanabilir. Ama bundan tekrar ediyorum, şöyle bir mesaj çıkmasın. Hemen ardından büyük bir deprem bekliyoruz değil. Bölge daha büyük depremler oluşturmaya müsait bir yer.'6'dan büyük bir deprem bizim için sürpriz olmaz'Marmara Denizi'nde bir deprem yorumu yaparken biraz daha kolay. Hatlar güneyde var ve Marmara Denizi'nin içinde var. Batı Anadolu'da yorum yaparken zorlanırsınız bunun sebebi fay hattının fazla olması. Edremit Körfezi'nin kendisi zaten çöküntü havzası depremlerle çökmüş bir havza. Bu bölgede 6'dan büyük bir depremin meydana gelmesi bizim için sürpriz olmaz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/adanadaki-5lik-depremin-ardindan-prof-dr-naci-gorurden-uyari-fay-hattini-isaret-etti-stres-yuklendi-1089733444.html
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Çanakkale'deki deprem sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy 'sürpriz olmaz' diyerek uyardı: Büyük depremler oluşturmaya müsait

06:51 28.10.2024 (güncellendi: 06:53 28.10.2024)
© İHAProf. Dr. Şükrü Ersoy
Prof. Dr. Şükrü Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2024
© İHA
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında dün 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy, katıldığı canlı yayında uyarılarda bulundu. Ersoy, bölgeyi işaret ederek "6'dan büyük bir depremin meydana gelmesi bizim için sürpriz olmaz" uyarısını yaptı.
Türkiye'de dün birçok bölgeden son dakika deprem haberi geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 17.56’da Ege Denizi’nde merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 10,27 kilometre açığında 4.3 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini açıkladı. Deprem, Ayvacık'ın Babakale, Kocaköy, Bademli, Koyunevi ve Gülpınar köyleri ile çevre illerden de hissedildi.
4.3'lük depremin ardından Prof. Dr. Şükrü Ersoy, katıldığı bir canlı yayında uyarılarda bulundu. Bölgeyi işaret eden Ersoy, deprem hazırlıkları bakımından hazır olunması gerektiğini belirterek "Çünkü daha büyükleri de yaşanabilir" uyarısını yaptı.

'Bölge daha büyük depremler oluşturmaya müsait bir yer'

Ersoy'un açıklamaları şöyle:
Batı Anadolu, Türkiye'nin önemli deprem bölgelerinden bir tanesi. Bu bölge içerisinde, Edirne Körfezi'nde, geçmiş tarihler içerisinde önemli büyük depremler var. Hem Midilli Adası'nda, Ayvacık'ın karşısı Midilli Adası, hem Midilli'de, hem Çanakkale çevresinde çok önemli depremler var. Bu bölgenin aktif olduğunu göstermesi açısından 4.3 büyüklüğündeki deprem hissedilebilir. Önemli depremlerden biri. Ama tabii bunun ardından daha büyük bir deprem gelecektir demek doğru değil. Sadece potansiyel olarak bu bölgede daha büyük depremler var. Mesela 1865 Midilli depremi var, 1901'de var, 1919'da var. En son 1944'deki deprem önemli depremlerden bir tanesi. Çünkü 6.8 büyüklüğündeki depremde 73 kişinin öldüğünü, pek çok evinin hasar gördüğünü biliyoruz. Bu da gösteriyor ki, hem Türkiye tarafında, hem Yunanistan tarafında, adalarda, geçmiş tarihi depremlerde önemli yıkımlar var. Ve bu bölgenin deprem hazırlıkları bakımında hazır olması gerek. Çünkü daha büyükleri de yaşanabilir. Ama bundan tekrar ediyorum, şöyle bir mesaj çıkmasın. Hemen ardından büyük bir deprem bekliyoruz değil. Bölge daha büyük depremler oluşturmaya müsait bir yer.

'6'dan büyük bir deprem bizim için sürpriz olmaz'

Marmara Denizi'nde bir deprem yorumu yaparken biraz daha kolay. Hatlar güneyde var ve Marmara Denizi'nin içinde var. Batı Anadolu'da yorum yaparken zorlanırsınız bunun sebebi fay hattının fazla olması. Edremit Körfezi'nin kendisi zaten çöküntü havzası depremlerle çökmüş bir havza. Bu bölgede 6'dan büyük bir depremin meydana gelmesi bizim için sürpriz olmaz.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2024
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