https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/tusas-teror-saldirisinda-yaralanan-14-kisi-taburcu-edildi-1089665478.html

TUSAŞ terör saldırısında yaralanan 14 kişi taburcu edildi

TUSAŞ terör saldırısında yaralanan 14 kişi taburcu edildi

Sputnik Türkiye

Ankara’daki TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 14’ünün tedavileri tamamlandı. Saldırıda yaralanan 8 kişinin tedavisi... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T11:40+0300

2024-10-25T11:40+0300

2024-10-25T11:40+0300

türkiye

tusaş

türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)

sağlık bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/18/1089597327_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_72446171a25b8b68b09e1cda561e0702.jpg

Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralananların tedavileri sürüyor. Çarşamba günü gerçekleşen saldırıda 5 kişi şehit oldu. Saldırıda 22 kişi de yaralandı.Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 14’ü taburcu edildi. 8 yaralının tedavileri ise sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/erdogan-teror-saldirisini-degerlendirdi--tusasin-secilmis-olmasi-manidar-bu-suriyeden-sizma-1089662450.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tusaş, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), sağlık bakanlığı