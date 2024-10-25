https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/tusas-teror-saldirisinda-yaralanan-14-kisi-taburcu-edildi-1089665478.html
TUSAŞ terör saldırısında yaralanan 14 kişi taburcu edildi
TUSAŞ terör saldırısında yaralanan 14 kişi taburcu edildi
Sputnik Türkiye
Ankara’daki TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 14’ünün tedavileri tamamlandı. Saldırıda yaralanan 8 kişinin tedavisi... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T11:40+0300
2024-10-25T11:40+0300
2024-10-25T11:40+0300
türkiye
tusaş
türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)
sağlık bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/18/1089597327_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_72446171a25b8b68b09e1cda561e0702.jpg
Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralananların tedavileri sürüyor. Çarşamba günü gerçekleşen saldırıda 5 kişi şehit oldu. Saldırıda 22 kişi de yaralandı.Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 14’ü taburcu edildi. 8 yaralının tedavileri ise sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/erdogan-teror-saldirisini-degerlendirdi--tusasin-secilmis-olmasi-manidar-bu-suriyeden-sizma-1089662450.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/18/1089597327_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e241d7352e5bc49bfe5a026ce21bffd2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tusaş, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), sağlık bakanlığı
tusaş, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), sağlık bakanlığı
TUSAŞ terör saldırısında yaralanan 14 kişi taburcu edildi
Ankara’daki TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 14’ünün tedavileri tamamlandı. Saldırıda yaralanan 8 kişinin tedavisi ise sürüyor. Terör saldırısında yaralananlara ilişkin açıklama Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı.
Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralananların tedavileri sürüyor. Çarşamba günü gerçekleşen saldırıda 5 kişi şehit oldu. Saldırıda 22 kişi de yaralandı.
Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 14’ü taburcu edildi. 8 yaralının tedavileri ise sürüyor.