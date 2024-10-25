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Erdoğan terör saldırısını değerlendirdi: TUSAŞ'ın seçilmiş olması manidar, bu Suriye’den sızma hareketidir
Erdoğan terör saldırısını değerlendirdi: TUSAŞ'ın seçilmiş olması manidar, bu Suriye’den sızma hareketidir
Sputnik Türkiye
Erdoğan, TUSAŞ terör saldırısına ilişkin "Güzide bir kuruluşumuzun seçilmiş olması manidardır" dedi ve "Terörist kendi kendini bildiğiniz gibi öldürmüş oldu... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan TUSAŞ'ın terör saldırısı için seçilmiş olmasının manidar olduğunu belirtti ve "Teröristler sadece bir kuruluşu değil, Türkiye’nin huzur ve güvenliğini hedef almışlardır." dedi.'TUSAŞ'ın seçilmiş olması manidar'Erdoğan Tataristan ziyareti sonrasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ terör saldırısını 'Suriye’den bir sızma hareketi" olarak değerlendirdi:'Kadın terörist çık kısa zamanda etkisiz hale getirildi'Tüm güvenlik birimlerinin çok kısa bir süre içinde harekete geçtiğini belirten Erdoğan, TUSAŞ saldırısını gerçekleştiren kadın teröristin de kısa süre içinde etkisiz hale getirildiğini vurguladı:'Terörsüz Türkiye'den taviz yok''Terörsüz Türkiye' hedefinden vazgeçilmeyeceğini özellikle ifade eden Erdoğan, 'terörün kaynağı nere ise' gereğinin yapılacağını ifade etti:'PYD/YPG yalnız bırakılmaya mahkumdur'ABD'nin Suriye'den çekilmesi sürecine dair düşüncelerini paylaşan Erdoğan "Suriye’den veya farklı yerlerden bize herhangi bir sızma hareketi olabileceğini her an düşünmek durumundayız" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/milli-savunma-bakanligi-3-terorist-haburdaki-karakolumuza-teslim-oldu--1089659984.html
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Erdoğan terör saldırısını değerlendirdi: TUSAŞ'ın seçilmiş olması manidar, bu Suriye’den sızma hareketidir

11:00 25.10.2024 (güncellendi: 11:22 25.10.2024)
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Erdoğan, TUSAŞ terör saldırısına ilişkin "Güzide bir kuruluşumuzun seçilmiş olması manidardır" dedi ve "Terörist kendi kendini bildiğiniz gibi öldürmüş oldu. Bu terör saldırısının Suriye’den bir sızma hareketi şeklinde gelişmiş olduğunu özellikle öğrenmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan TUSAŞ'ın terör saldırısı için seçilmiş olmasının manidar olduğunu belirtti ve "Teröristler sadece bir kuruluşu değil, Türkiye’nin huzur ve güvenliğini hedef almışlardır." dedi.

'TUSAŞ'ın seçilmiş olması manidar'

Erdoğan Tataristan ziyareti sonrasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ terör saldırısını 'Suriye’den bir sızma hareketi" olarak değerlendirdi:

Bu terör saldırısında TUSAŞ gibi güzide bir kuruluşumuzun seçilmiş olması manidardır. Teröristler sadece bir kuruluşu değil, Türkiye’nin huzur ve güvenliğini hedef almışlardır. Kahramanlarımız canları pahasına TUSAŞ’ımızı, yani Türkiye’nin aydınlık geleceğini savunmuşlardır. Maalesef hain saldırıda şehitler verdik, 5 şehidimiz, bunun yanında çok sayıda yaralımız bulunuyor. Başımız sağ olsun. Yaralılarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum. Hem bu gözünü kan bürümüş canilerle mücadele edeceğiz, bu konuda durmak yok, hem ülkemizi müreffeh geleceğe taşıma azmimizden asla taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz.

'Kadın terörist çık kısa zamanda etkisiz hale getirildi'

Tüm güvenlik birimlerinin çok kısa bir süre içinde harekete geçtiğini belirten Erdoğan, TUSAŞ saldırısını gerçekleştiren kadın teröristin de kısa süre içinde etkisiz hale getirildiğini vurguladı:
Nitekim Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız İbrahim Kalın dün akşam bu saldırının sonrasında hemen Ankara’ya döndü ve bütün gelişmeleri yerinde bizzat takip etti. Bizler de Tataristan’dan bu gelişmeleri takibe devam ettik. İstanbul’da bulunan Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, hemen İstanbul’dan Ankara’ya geçti. Ankara’daki Cumhurbaşkanı Yardımcım Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya anında hadiseye müdahil oldular. Bütün güvenlik güçlerimiz anında teröristlere müdahale ederek, çok kısa zamanda saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristi etkisiz hale getirdiler. Terörist kendi kendini bildiğiniz gibi öldürmüş oldu. Bu terör saldırısının Suriye’den bir sızma hareketi şeklinde gelişmiş olduğunu özellikle öğrenmiş bulunuyoruz. Buna yönelik de tüm gece boyunca 40 ayrı noktaya operasyonlar yapıldı. Bu operasyonlarla da teröristlere çok çok ağır bedeller ödetildiği de ortada.

'Terörsüz Türkiye'den taviz yok'

'Terörsüz Türkiye' hedefinden vazgeçilmeyeceğini özellikle ifade eden Erdoğan, 'terörün kaynağı nere ise' gereğinin yapılacağını ifade etti:
Terörle mücadeleden kesinlikle taviz vermemiz mümkün değil. Bu, kararlılıkla devam edecek ve terörü kaynağında yok etme politikamızı yine aynen sürdüreceğiz. Bundan da taviz söz konusu değil. Teröre sebep olan siyasi ve toplumsal nedenlerden finansal kaynaklara, dış desteklere kadar geniş bir yelpazede mücadele stratejisi belirledik. Bu stratejiyi çok boyutlu ve daha kapsamlı bir şekilde devam ettireceğiz. Şunun bilinmesini isterim, teröristler kukladır, bunlar taşerondur. Bizim hedefimiz terörsüz bir Türkiye’dir. Bundan taviz vermeyeceğiz, veremeyiz. Hedefimiz tam bağımsız, bir, bütün ve müreffeh Türkiye’dir. Kesinlikle şu andaki hükümetimizin “laf ola beri gele” şeklinde bir anlayışı söz konusu değildir. Biz terörü tamamen kaynağında kurutmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun kaynağı Suriye mi, Suriye… O zaman oradaki kaynak neyse biz orada gereğini, dün akşam yaptığımız gibi yaparız. Bundan sonraki süreçte de aynen bu şekilde bu kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Birliğimize saçılan nifak tohumlarını temizlemek, bu ayrık otlarını ayıklamak ve hepimizin olan bu vatanı aydınlık yarınlara hep birlikte taşımak zorundayız ve taşıyacağız. Bundan da taviz söz konusu değil. Bölgemizdeki gelişmeler bu gerçeği bir kez daha önümüze koymuştur. Ayrışan değil, kucaklaşan Türkiye idealine doğru kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.

'PYD/YPG yalnız bırakılmaya mahkumdur'

ABD'nin Suriye'den çekilmesi sürecine dair düşüncelerini paylaşan Erdoğan "Suriye’den veya farklı yerlerden bize herhangi bir sızma hareketi olabileceğini her an düşünmek durumundayız" dedi.
Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu olan PYD/YPG özellikle terk edilmeye, yalnız bırakılmaya mahkumdur. Amerika bu terör örgütünü bir süre kucağında taşır, ama o süre dolunca da bunları kendi başına bırakmak zorunda. Suriye’deki istikrarsızlıktan faydalanan terör örgütünün, bazı Batılı ülkelerin himayelerine girmek için gösterdikleri gayret boşunadır. Bu ilanihaye devam etmez. Amerika’nın bölgeden çekileceği yönündeki tartışmalar, hatırlayın uzun zamandır sürüyor. Çekilmenin taktiksel olacağı, stratejik bir çekilme olmayacağı da tartışmaların uzamasıyla zaten ortaya çıktı. Amerika’nın bölgedeki terör örgütlerini kendi çıkarları ve İsrail’in güvenliği için kullandığı artık bilinen bir gerçek. Amerika bölgede İsrail’e her türlü araç, gereç, mühimmat tüm destekleri veriyor mu, veriyor. Para veriyor mu, veriyor. Bizim gözümüz de, kulağımız da topraklarımızın yanı başında yaşanan bütün gelişmelere açıktır ve bunlardan da taviz veremeyiz. Biz kendi topraklarımızın korumacısı, onların hamisi olacağız. Suriye’den veya farklı yerlerden bize herhangi bir sızma hareketi olabileceğini her an düşünmek durumundayız. Onun için de bütün güvenliğimizi ona göre almak durumundayız. Biz bölgedeki tüm terör örgütleriyle mücadelemizi kendi milli çıkarlarımız, sınırlarımızın güvenliği için sürdürüyoruz. Buna devam edeceğiz.
Irak- Sınır- Türk askeri- Tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
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