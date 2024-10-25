https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/milli-savunma-bakanligi-3-terorist-haburdaki-karakolumuza-teslim-oldu--1089659984.html
Milli Savunma Bakanlığı: 3 terörist Habur’daki karakolumuza teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı: 3 terörist Habur’daki karakolumuza teslim oldu
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı, Habur Hudut Karakolunda 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu. 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T10:07+0300
2024-10-25T10:07+0300
2024-10-25T10:07+0300
savunma
milli savunma bakanlığı (msb)
milli savunma bakanlığı
terörist
pkk
ypg/pkk
habur
habur sınır kapısı
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Milli Savunma Bakanlığı, Habur Karakolu'nda 3 PKK'lının teslim olduğunu duyurdu.Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/ahmet-hakandan-guvenlik-kamerasi-sorusu-daha-teror-eylemi-bitmemisken-nasil-oldu-dasosyal-medyaya-1089657623.html
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milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, terörist, pkk, ypg/pkk, habur, habur sınır kapısı
milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, terörist, pkk, ypg/pkk, habur, habur sınır kapısı
Milli Savunma Bakanlığı: 3 terörist Habur’daki karakolumuza teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Habur Hudut Karakolunda 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Habur Karakolu'nda 3 PKK'lının teslim olduğunu duyurdu.
Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" ifadeleri yer aldı.