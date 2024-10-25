https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/mit-tusasa-yapilan-hain-saldiri-sonrasi-acikladi-pkkypgye-yonelik-120-hedef-vuruldu--1089660747.html
MİT 'TUSAŞ'a yapılan hain saldırı sonrası açıkladı: 'PKK/YPG'ye yönelik 120 hedef vuruldu'
MİT 'TUSAŞ'a yapılan hain saldırı sonrası açıkladı: 'PKK/YPG'ye yönelik 120 hedef vuruldu'
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Milli İstihbarat Teşkilatı, 23 Ekim'de TUSAŞ’a yapılan terör saldırısı sonrasında PKK/YPG’ye ait toplam 120 hedefi vurulduğunu açıkladı. 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T10:19+0300
2024-10-25T10:19+0300
2024-10-25T11:03+0300
türkiye
mit
terörist
pkk
ypg/pkk
suriye
irak
tusaş
savunma sanayi
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 23 Ekim'de TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı sonrasında terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik toplam 120 hedefin vurulduğunu duyurdu.Açıklamada, MİT'in, terör örgütüne karşı planlanan hedefine ulaşılıncaya kadar operasyonlarına devam edeceği vurgulandı.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de, dün yaptığı açıklamada 29'u Irak ve 18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 47 terör hedefinin tam isabetle vurulduğunu ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.Saldırıyı gerçekleştirenler hakkında İçişleri Bakanı Yerlikaya "Hainin PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi" demişti.Devamında da Yerlikaya diğer saldırganın hakkında açıklamada bulunmuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/milli-savunma-bakanligi-3-terorist-haburdaki-karakolumuza-teslim-oldu--1089659984.html
türkiye
suriye
irak
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mit, terörist, pkk, ypg/pkk, suriye, irak, tusaş, savunma sanayi, milli savunma bakanlığı (msb)
mit, terörist, pkk, ypg/pkk, suriye, irak, tusaş, savunma sanayi, milli savunma bakanlığı (msb)
MİT 'TUSAŞ'a yapılan hain saldırı sonrası açıkladı: 'PKK/YPG'ye yönelik 120 hedef vuruldu'
10:19 25.10.2024 (güncellendi: 11:03 25.10.2024)
Milli İstihbarat Teşkilatı, 23 Ekim'de TUSAŞ’a yapılan terör saldırısı sonrasında PKK/YPG’ye ait toplam 120 hedefi vurulduğunu açıkladı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 23 Ekim'de TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı sonrasında terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik toplam 120 hedefin vurulduğunu duyurdu.
Açıklamada, MİT'in, terör örgütüne karşı planlanan hedefine ulaşılıncaya kadar operasyonlarına devam edeceği vurgulandı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
de, dün yaptığı açıklamada 29'u Irak ve 18'i Suriye'nin
kuzeyinde olmak üzere toplam 47 terör hedefinin tam isabetle
vurulduğunu ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.
Saldırıyı gerçekleştirenler hakkında İçişleri Bakanı Yerlikaya "Hainin PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi" demişti.
Devamında da Yerlikaya diğer saldırganın hakkında açıklamada bulunmuştu:
"TUSAŞ’a düzenlenen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen kadın teröristin kimliği de belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi. TUSAŞ’a saldıran her iki teröristin de PKK üyesi olduğu netleşti.
Ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzuruna kast eden hain terör örgütünü topraklarımızdan kazıyıp atmaya kararlıyız. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."