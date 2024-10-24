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TBMM'de TUSAŞ tezkeresi kabul edildi
TBMM'de TUSAŞ tezkeresi kabul edildi
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Ankara Kahramankazan'da düzenlenen terör saldırısında 5 kişi şehit olurken 22 kişi yaralanmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınan karar ile ortak... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
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Ankara'da düzenlenen Türk Uzay ve Havacılık Sanayii'ne saldırıya yönelik meclis tezkeresi kabul edildi.TUSAŞ Tezkeresi kabul edildiTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından imzalanan tezkerede şu ifadelere yer verildi:
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TBMM'de TUSAŞ tezkeresi kabul edildi

19:09 24.10.2024 (güncellendi: 19:31 24.10.2024)
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Ankara Kahramankazan'da düzenlenen terör saldırısında 5 kişi şehit olurken 22 kişi yaralanmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınan karar ile ortak kınama mesajı yayımlandı.
Ankara'da düzenlenen Türk Uzay ve Havacılık Sanayii'ne saldırıya yönelik meclis tezkeresi kabul edildi.

TUSAŞ Tezkeresi kabul edildi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından imzalanan tezkerede şu ifadelere yer verildi:

23 Ekim 2024 tarihinde Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi tesislerine yönelik terör saldırısı, ülkemizin barışına ve huzuruna kasteden alçakça bir girişimdir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun. Hiçbir güç ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini bozamayacaktır. Arkasında emperyalist güçlerin ve karanlık odakların olduğu terör saldırıları Ülkemizin huzur ve istikrar ortamına zarar veremeyecektir. Bu saldırının esas amacı milli savunma sanayimiz ve tam bağımsız Türkiye istikametindeki kararlı yürüyüşümüzdür. Saldırı sonrasında milletimizin gösterdiği metanet ve birlik duygusu, tarihten gelen millet olma bilincimizin simgelediği çelikten irade her türlü terörist girişimi boşa çıkaracak güçtedir. Burada milli iradenin tecelligâhı, demokrasimizin merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak terör örgütlerine ve tüm destekçilerine karşı mücadele etme kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Ortak duruşumuzu ilan eden bu tezkerenin kabulünü ve bu kararın Resmî Gazete’de yayımlanması hususunu Genel Kurulun tasviplerine arz ederim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'taki terör saldırısında şehit olanların ailelerine başsağlığı mesajı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'taki terör saldırısında şehit olanların ailelerine başsağlığı mesajı
16:45
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