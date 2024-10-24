https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/rusya-bolgelerine-saldiran-7-ukrayna-ihasini-engellendi-1089597056.html
Rusya bölgelerine saldıran 7 Ukrayna İHA’sını engellendi
Rusya bölgelerine saldıran 7 Ukrayna İHA’sını engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçleri Karadeniz’de 3 ve ülkenin batısındaki Kursk Bölgesi’nde 4 Ukrayna insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T07:21+0300
2024-10-24T07:21+0300
2024-10-24T07:29+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin önlendiğini duyurdu.Görev başındaki hava savunma sistemlerinin Karadeniz’de 3 ve Kursk Bölgesi’nde 4 uçak tipi İHA imha ettiği bildirildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/rusya-disisleri-bakanligi-batili-askerlerin-kieve-gonderilmesi-nukleer-guclerin-catismasina-yol-1089592291.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, terör saldırısı
Rusya bölgelerine saldıran 7 Ukrayna İHA’sını engellendi
07:21 24.10.2024 (güncellendi: 07:29 24.10.2024)
Rusya hava savunma güçleri Karadeniz’de 3 ve ülkenin batısındaki Kursk Bölgesi’nde 4 Ukrayna insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin önlendiğini duyurdu.
Görev başındaki hava savunma sistemlerinin Karadeniz’de 3 ve Kursk Bölgesi’nde 4 uçak tipi İHA imha ettiği bildirildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.