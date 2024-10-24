https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/rusya-bolgelerine-saldiran-7-ukrayna-ihasini-engellendi-1089597056.html

Rusya bölgelerine saldıran 7 Ukrayna İHA’sını engellendi

Rusya bölgelerine saldıran 7 Ukrayna İHA’sını engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçleri Karadeniz’de 3 ve ülkenin batısındaki Kursk Bölgesi’nde 4 Ukrayna insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T07:21+0300

2024-10-24T07:21+0300

2024-10-24T07:29+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin önlendiğini duyurdu.Görev başındaki hava savunma sistemlerinin Karadeniz’de 3 ve Kursk Bölgesi’nde 4 uçak tipi İHA imha ettiği bildirildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

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