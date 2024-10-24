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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/rusya-bolgelerine-saldiran-7-ukrayna-ihasini-engellendi-1089597056.html
Rusya bölgelerine saldıran 7 Ukrayna İHA’sını engellendi
Rusya bölgelerine saldıran 7 Ukrayna İHA’sını engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçleri Karadeniz’de 3 ve ülkenin batısındaki Kursk Bölgesi’nde 4 Ukrayna insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 24.10.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin önlendiğini duyurdu.Görev başındaki hava savunma sistemlerinin Karadeniz’de 3 ve Kursk Bölgesi’nde 4 uçak tipi İHA imha ettiği bildirildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/rusya-disisleri-bakanligi-batili-askerlerin-kieve-gonderilmesi-nukleer-guclerin-catismasina-yol-1089592291.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, terör saldırısı
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, terör saldırısı

Rusya bölgelerine saldıran 7 Ukrayna İHA’sını engellendi

07:21 24.10.2024 (güncellendi: 07:29 24.10.2024)
© AP Photo / JACK GUEZinsansız hava aracı
insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / JACK GUEZ
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Rusya hava savunma güçleri Karadeniz’de 3 ve ülkenin batısındaki Kursk Bölgesi’nde 4 Ukrayna insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin önlendiğini duyurdu.
Görev başındaki hava savunma sistemlerinin Karadeniz’de 3 ve Kursk Bölgesi’nde 4 uçak tipi İHA imha ettiği bildirildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
Ukrayna krizi
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Batılı askerlerin Kiev'e gönderilmesi nükleer güçlerin çatışmasına yol açacak
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