https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/erdogan-ve-putin-suriyedeki-durumu-gorustu-1091126071.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye'deki durumu görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye'deki durumu görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesinde Suriye'deki durumu ele aldı. 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T19:40+0300

2024-12-03T19:40+0300

2024-12-03T19:46+0300

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke ilişkileri yanında Suriye'deki son gelişmelerin de ele alındığı belirtildi.İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesinde Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediği ve kalıcı çözüm için çabaladığı belirtilirken Suriye rejiminin de siyasi çözüme angaje olması gerektiğini vurguladığı ifade edildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda görüşmesinde Suriye’de yaşanan son gelişmeler bağlamında en önemli hususun sivillerin zarar görmemesi olduğunu, Suriye’nin daha büyük istikrarsızlıklara kaynaklık etmemesi gerektiğini ve Türkiye’nin Suriye’de sükunetin sağlanması için elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini ifade ettiği aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede ayrıca Suriye’deki son gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadele konusunda Türkiye’nin kararlı tutumunu sürdürmeye devam edeceğinin altını çizdiği belirtildi.

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türkiye, rusya, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, türk-rus ilişkileri, türkiye-rusya ilişkileri, suriye, iletişim başkanlığı