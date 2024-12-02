Suriye'nin kuzeyinde neler oluyor

Türkiye
SON DAKİKA | Bahçeli'den sahte banknot açıklaması: 'Külliyen yalan'
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hasan Arat’tan Samet Aybaba’nın iddialarına karşı hamle
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yürütme, yenidoğan çetesi ile ilgili sorumluluk almıyor’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sahte içkiden can kaybı yükseliyor
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şiir Dünyası'nda yolculuğa çıkıyoruz. İlk Durağımız Yunus Emre...
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'nin nanoteknoloji çalışmalarında yeni aşama
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Suriye bölünürse Büyük Ortadoğu Projesi gerçekleşecek ve İsrail rahatlayacak'
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün saatini hediye ettiği Sovyet Mareşali’ne tarihi sözü: ‘Türkiye’nin kapıları size her zaman açılır’
17:40
12 dk
SESLİ HABER
Baba Biden'dan oğul Biden'a 'af'
17:57
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
İngiltere ve Galler'de ötenazi yasasına Parlamento'dan onay
18:17
1 dk
SESLİ HABER
Protestoların devam ettiği Gürcistan'a üç Baltık ülkesinden yaptırım
18:24
1 dk
SESLİ HABER
Süpermarketi basan ayı, et reyonunda iki gün kaldı
18:33
1 dk
SESLİ HABER
2024 yılının en popüler kelimesi açıklandı
18:42
1 dk
SESLİ HABER
Türk bilim insanları yeni bir işlemci üretti: Devrim yaratabilir
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Suriye'nin kuzeyinde neler oluyor
19:06
83 dk
SESLİ HABER
Wanda Nara İcardi'yi ihbat etti: Evi polis bastı
20:35
1 dk
SESLİ HABER
Forbes listeyi açıkladı: Türkiye'nin en zengini değişti
20:43
1 dk
SESLİ HABER
Trump, Fransa Büyükelçiliği’ne dünürünü önerdi
20:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: 'Aile Hekimlerini Seviyoruz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
TÜİK’in Kasım ayı enflasyon verileri
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Yenidoğan çetesi davasında 11. gün
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Muhteşem Yüzyıl'daki Mihrimah Sultan rolüyle tanınan Mutluç, Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı
18:10
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Heavy metalin babası: Ozzy Osbourne
18:20
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Çatışmalar,Sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler,gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar.Hepsi Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında.Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi, her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü saat 19.00’da Radyo Sputnik’te.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/1091080111.html
Suriye'nin kuzeyinde neler oluyor
Suriye'nin kuzeyinde neler oluyor
Sputnik Türkiye
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında bugün Suriye'nin kuzeyinde yaşananlar, Rusya ve Türkiye'nin Suriye'deki sorunların çözülüşünde oynaması gereken... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T19:06+0300
2024-12-03T10:20+0300
ceyhun bozkurt'la bölgenin kalbi
türkiye
haberler
ankara
astana
suriye
pyd
deaş
federal meclis (rusya)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/03/1091096902_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_a0b0e8e7eca7474c9dc0b9c1b1839f83.png
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
Sputnik Türkiye
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında bugün Suriye'nin kuzeyinde yaşananlar, Rusya ve Türkiye'nin Suriye'deki sorunların çözülüşünde oynaması gereken rol ve diplomatik ilişkiler konuşuldu. Astana formatlı 4'lü bir zirvenin toplanmasının mümkün olduğunu belirten Bozkurt şu ifadeleri kullandı:Suriye'nin PYD/YPG'den, Türkiye destekli muhaliflerden, Esad'ın meşru Suriye hükümetinden ve HTŞ'nin egemenliğindeki alandan oluşmak üzere dört etki alanına bölünmüş olduğunu söyleyen Bozkurt, çözüm için Suriye'nin muhaliflerle masaya oturması gerektiğini, aracılık etmesi gereken ülkenin de Türkiye olduğunu söyledi. Bozkurt, sözlerine şu ifadelerle devam etti:
ankara
astana
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/03/1091096902_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_57b0922fa3f0dacfdb98fbe7ca956047.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
аудио, türkiye, haberler, ankara, astana, suriye, pyd, deaş, federal meclis (rusya), mesud pezeşkiyan, radyo sputnik, radyo, radyo, beşar esad
аудио, türkiye, haberler, ankara, astana, suriye, pyd, deaş, federal meclis (rusya), mesud pezeşkiyan, radyo sputnik, radyo, radyo, beşar esad

Suriye'nin kuzeyinde neler oluyor

19:06 02.12.2024 (güncellendi: 10:20 03.12.2024)
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
Abone ol
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında bugün Suriye'nin kuzeyinde yaşananlar, Rusya ve Türkiye'nin Suriye'deki sorunların çözülüşünde oynaması gereken rol ve diplomatik ilişkiler konuşuldu.
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında bugün Suriye'nin kuzeyinde yaşananlar, Rusya ve Türkiye'nin Suriye'deki sorunların çözülüşünde oynaması gereken rol ve diplomatik ilişkiler konuşuldu. Astana formatlı 4'lü bir zirvenin toplanmasının mümkün olduğunu belirten Bozkurt şu ifadeleri kullandı:
'Fırat'ın batısında Münbiç, son derece stratejik bir nokta. Türkiye zaten Münbiç'ten hemen sonra Fırat Kalkanı Harekatı'na başlamıştı. 2016 Temmuz ayında FETÖ saldırısını püskürtmüştük fakat Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ciddi bir tahribat oluşmuştu. Türkiye bir tarafından ABD'nin emperyalist politikalarıyla mücadele ediyordu. Tam o dönemlerde Türkiye'ye, PYD Fırat'ın batısına geçmeyecek diyen Amerikalıların desteği ile PYD, Fırat'ın batısında Münbiç'e geçti. Neyi amaçlıyorlardı? ABD İsrail koridoru kapsamında, Münbiç ve Afrin'i birleştirmeyi. DAEŞ'e karşı girişilecekti. Uzun dönemde Hatay hedef alınacaktı. 15 Temmuz saldırısından 30 gün sonra ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Türkiye'yi ziyaret etti ve o gün DEAŞ terör örgütüne karşı Fırat Kalkanı Harekatı başlamıştı. Münbiç o açıdan önemli. Münbiç PYD'den önce DEAŞ tarafından işgal edilmişti. O dönemde Süleyman Şah Türbesi'ndeki Saygı Karakolu'nun taşınması zorunlu olmuştu. Orası Suriye'de Türk toprağı sayılan yerdi. Daha sonra o coğrafya PYD terör örgütünün eline geçmişti. Batısında PYD'nin tamamen temizlenmesi gerekiyor mu? Evet, gerekiyor. Burada ben Türkiye ve Suriye arasında diyalogla adım adım, hem Fırat'ın batısında ama esas olarak da Fırat'ın doğusunda terör örgütünün işgal ettiği alanlardan çıkartılması taraftarıyım. Burada Şam'ın elini tutması gereken güç terör örgütü mü olmalı yoksa Ankara mı olmalı? Rusya, örnek olarak son derece akıllı bir hamleyle Ankara ile iletişimi devam ettiriyor. Ankara da aynı şekilde. Ben, bu işin içinde Rusya'nın Suriye'ye ve İran'a Türkiye ile ilgili bir şekilde yapıcı mesajlar aktardığını düşünenlerdenim. Suriye'yle ilgili diplomaside Rus lider Putin ve İranlı lider Mesud Pezeşkiyan bir telefon görüşmesi yaptı. Pezeşkiyan, Esad ile de görüştü. Bu görüşmeden sonra Kremlin basın birimi açıklama yaptı. Açıklamanın tamamı şu; Suriye'nin meşru otoritelerinin, ülkenin anayasal düzenini ve toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmesine yönelik eylemlerine koşulsuz destek ifade edildi. Çalışmaların Astana formatı çerçevesinde, Türkiye'nin katılımıyla koordine edilmesinin önemi vurgulandı. Önümüzdeki günlerde bir üçlü zirve olursa şaşırmam. Hatta, o zirve bir anda dörtlü zirveye dönerse de şaşırmam. Esad, bugün Pezeşkiyan'la yaptığı görüşmeden önce İran Dışişleri Bakanı ile görüştü. Görüşmesinde Esad, teröristlerin mevcut tırmanışının uzun vadede hedefleri yansıttığını vurguluyor. Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, bölgeyi ve ülkeleri parçalamak ile haritaları Amerika'nın ve batının çıkarları ve hedefleri doğrultusunda yeniden çizmek amacıyla bunların gerçekleştiğini söylüyor. Suriye lideri, terörist grupların mevcut yoğunlaşmasının Suriye'ye, ülkede terörün ortadan kaldırılmasına kadar onlara direnme konusunda daha fazla kararlılık kazandıracağını vurguluyor. Bu noktada satır arasındaki mesajları görmek lazım. Örneğin Esad'ın konuşmasında Türkiye'ye yönelik sert bir eleştirinin olmaması önemli. Türkiye'yi hedef almıyor. Artı Esad, bir açıklama daha yapıyor ve Amerika'yı hedef alıyor. Bir detay şu; İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de bu gelişmelerden sonra 'Türkiye Suriye'deki gerilimin kontrolünde yapıcı bir rol oynadı' diye açıklama yapıyor. Ben önümüzdeki dönemde bir Astana formatlı görüşme olursa, üç liderin yanı sıra dördüncü lider Esad da olursa hiç şaşırmayacağım. Çünkü bu bölgede Türkiye'nin, Rusya'nın, İran'ın, Şam'ın ve hatta uzun vadede Bağdat'ın zirvesinin önümüzdeki dönem Suriye'de yapıcı bir rol oynayacağına inanıyorum'
Suriye'nin PYD/YPG'den, Türkiye destekli muhaliflerden, Esad'ın meşru Suriye hükümetinden ve HTŞ'nin egemenliğindeki alandan oluşmak üzere dört etki alanına bölünmüş olduğunu söyleyen Bozkurt, çözüm için Suriye'nin muhaliflerle masaya oturması gerektiğini, aracılık etmesi gereken ülkenin de Türkiye olduğunu söyledi. Bozkurt, sözlerine şu ifadelerle devam etti:
'Suriye yönetiminin Suriyeli muhaliflerle oturup bir şekilde çözüme ulaşması, bunu Suriye'nin dostu olan Rusya'nın, İran'ın ve aynı zamanda Suriye'deki muhalefetin dostu olan Türkiye'nin desteklemesi gerekiyor. Uzun vadede Irak ve Körfez ülkeleri de destekleyebilir. Burada emperyalistlerin ise devre dışı bırakılması gerekiyor'
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала