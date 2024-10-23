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Rusya Dışişleri Bakanlığı: Batılı askerlerin Kiev'e gönderilmesi nükleer güçlerin çatışmasına yol açacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Batılı askerlerin Kiev'e gönderilmesi nükleer güçlerin çatışmasına yol açacak
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batılı askerlerin Kiev'e gönderilmesinin sonu felaketle bitecek bir nükleer çatışmaya yol açabileceği konusunda... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
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2024-10-23T22:57+0300
2024-10-23T23:02+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova düzenlediği basın toplantısında Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu'nun Ukrayna'da nükleer olmayan caydırıcı güçlerin konuşlandırılması konusunu ele alma çağrısını değerlendirdiği konuşmasında, "Ukrayna'ya yabancı birliklerin gönderilmesi nükleer güçlerin doğrudan çatışmasına yol açacak ve bunun sonuçları felaket olacak" cümlesini kaydetti.Zaharova açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Zaharova konuşmasının bu kısmını, “Eğer Fransa Genelkurmay Başkanlığı'nda böylesine korkunç bir ihtimal değerlendiriliyorsa, Beşinci Cumhuriyet halkına sempatimizi ifade ediyoruz” cümlesiyle sonlandırdı.'Ukrayna'dan kaçırılan silahlar Avrupa'da suç oranını artırıyor'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Finlandiya'daki silah sorununa dikkat çektiği açıklamasında, Batı silahlarının yasadışı sirkülasyonunun ülke içindeki suç durumunu ciddi şekilde kötüleştirdiğini söyledi. Bu konunun sadece Finlandiya ile sınırlı olmadığını belirten Zaharova, Batı Avrupa'nın diğer ülkelerinin de aynı durumdan rahatsızlık duyduğunu ifade etti.Zaharova, Kiev'in silahlı oluşumlarına sağlanan silahların Avrupa topraklarına geri döneceği uyarısında bulunarak, Avrupa vatandaşlarının tehlikeye girebileceğini vurguladı. Eski ABD Başkanı Eski ABD Başkanı George W. Bush'un 'ne kadar çok Rus öldürülürse o kadar iyi' şeklindeki açıklamasına atıfta bulunan Zaharova, Batılıların bölgedeki çatışmanın kime yönelik olduğunu göz ardı ettiğini dile getirerek, "Bize inanmadılar, şimdi inansınlar" diyerek sözlerini tamamladı.'Rusya, Ukrayna'nın NATO üyeliğini asla tartışmayacak'Öte yandan Zaharova, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin ne bugün ne de gelecekte Rusya ile müzakere konusu olamayacağını belirtti. Zaharova, Donbass'taki çatışmaların ve Özel Askeri Operasyonu'nun sebeplerinden birinin Kiev'in NATO'ya katılma isteği olduğunu vurgulayarak, bu durumun Rusya'nın güvenliğine zarar vereceğini aktardı.Zaharova açıklamasında, “Kiev'in NATO'ya daveti ne şimdi ne de gelecekte Rusya ile müzakere konusu olamaz” dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Haziran ayında yaptığı açıklamalarda, Ukrayna'nın NATO'ya katılma arzusunu terk etmesi ve tarafsız bir statü benimsemesi gerektiğini belirtmiş ve bu koşullar altında ateşkes sağlanacağını dile getirmişti.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, fransa, nükleer, sebastien lecornu, ukrayna silahlı kuvvetleri, finlandiya, nato
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, fransa, nükleer, sebastien lecornu, ukrayna silahlı kuvvetleri, finlandiya, nato
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Batılı askerlerin Kiev'e gönderilmesi nükleer güçlerin çatışmasına yol açacak
22:57 23.10.2024 (güncellendi: 23:02 23.10.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batılı askerlerin Kiev'e gönderilmesinin sonu felaketle bitecek bir nükleer çatışmaya yol açabileceği konusunda uyardı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova düzenlediği basın toplantısında Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu'nun Ukrayna'da nükleer olmayan caydırıcı güçlerin konuşlandırılması konusunu ele alma çağrısını değerlendirdiği konuşmasında, "Ukrayna'ya yabancı birliklerin gönderilmesi nükleer güçlerin doğrudan çatışmasına yol açacak ve bunun sonuçları felaket olacak" cümlesini kaydetti.
Zaharova açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Ukrayna'ya yabancı asker gönderme fikriyle flört etmeye çalışan tek Batı temsilcisi Lecornu değil. Bu fikrin pratikte hayata geçirilmesinin nelere yol açacağını biliyorsunuz. Unutmuş olabilecekler için tekrar edebilirim: Felaketle sonuçlanacak nükleer güçlerin doğrudan çatışmasına yol açacak.
Zaharova konuşmasının bu kısmını, “Eğer Fransa Genelkurmay Başkanlığı'nda böylesine korkunç bir ihtimal değerlendiriliyorsa, Beşinci Cumhuriyet halkına sempatimizi ifade ediyoruz” cümlesiyle sonlandırdı.
'Ukrayna'dan kaçırılan silahlar Avrupa'da suç oranını artırıyor'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Finlandiya'daki silah sorununa dikkat çektiği açıklamasında, Batı silahlarının yasadışı sirkülasyonunun ülke içindeki suç durumunu ciddi şekilde kötüleştirdiğini söyledi. Bu konunun sadece Finlandiya ile sınırlı olmadığını belirten Zaharova, Batı Avrupa'nın diğer ülkelerinin de aynı durumdan rahatsızlık duyduğunu ifade etti.
Zaharova, Kiev'in silahlı oluşumlarına sağlanan silahların Avrupa topraklarına geri döneceği uyarısında bulunarak, Avrupa vatandaşlarının tehlikeye girebileceğini vurguladı. Eski ABD Başkanı Eski ABD Başkanı George W. Bush'un 'ne kadar çok Rus öldürülürse o kadar iyi' şeklindeki açıklamasına atıfta bulunan Zaharova, Batılıların bölgedeki çatışmanın kime yönelik olduğunu göz ardı ettiğini dile getirerek, "Bize inanmadılar, şimdi inansınlar" diyerek sözlerini tamamladı.
'Rusya, Ukrayna'nın NATO üyeliğini asla tartışmayacak'
Öte yandan Zaharova, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin ne bugün ne de gelecekte Rusya ile müzakere konusu olamayacağını belirtti. Zaharova, Donbass'taki çatışmaların ve Özel Askeri Operasyonu'nun sebeplerinden birinin Kiev'in NATO'ya katılma isteği olduğunu vurgulayarak, bu durumun Rusya'nın güvenliğine zarar vereceğini aktardı.
Zaharova açıklamasında, “Kiev'in NATO'ya daveti ne şimdi ne de gelecekte Rusya ile müzakere konusu olamaz” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Haziran ayında yaptığı açıklamalarda, Ukrayna'nın NATO'ya katılma arzusunu terk etmesi ve tarafsız bir statü benimsemesi gerektiğini belirtmiş ve bu koşullar altında ateşkes sağlanacağını dile getirmişti.