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Milli Savunma Bakanlığı TUSAŞ'taki terör saldırısını lanetledi: 'Bedelini ödeyecekler'
Milli Savunma Bakanlığı TUSAŞ'taki terör saldırısını lanetledi: 'Bedelini ödeyecekler'
Sputnik Türkiye
TUSAŞ'taki terör saldırısını lanetleyen MSB, "Teröristler insanımızı hedef almanın bedelini ödeyeceklerdir” ifadelerini kullandı. 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T12:02+0300
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Milli Savunma Bakanlığı TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısını lanetledi ve “Bekamıza ve halkımızın güvenliğine yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek, teröristler insanımızı hedef almanın bedelini ödeyeceklerdir” ifadelerini kullandı.'41 terörist etkisiz hâle getirildi'Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Tuğamiral Aktürk, “Son bir hafta içerisinde, 14’ü 18, 19, 20 ve 21 Ekim tarihlerinde Hakurk ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile olmak üzere Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil 41 terörist etkisiz hâle getirilmiş böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2 bin 235 (Irak: bin 171 / Suriye: bin 64 Suriye) olmuştur” şeklinde konuştu.Tuğamiral Aktürk ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk operasyon bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen teröristlere ait mağarada 10 adet Konkurs tanksavar füzesi, 7 adet SA 7B hava savunma füzesi, 2 adet mayın, 6 bin adet uçaksavar mühimmatı ile 1 adet 120 mm'lik havan mühimmatının ele geçirildiğini duyurdu.'Teröristler için tek çıkış yol, Türk adaletine teslim olmaktır'Aktürk 'bu hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin daha Akçakale ve Yüksekova’daki hudut karakollarına teslim olduğunu' duyurdu. Aktürk konuya ilişkin, “Teröristler için tek çıkış yol, Türk adaletine teslim olmaktır” dedi.Cumhuriyet Bayramı etkinlikleriCumhuriyet Bayramı’nda yapılacak etkinliklere ilişkin konuşan Tuğamiral Aktürk konuşmasını şöyle sürdürdü:
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tusaş, milli savunma bakanlığı (msb), terörle mücadele
tusaş, milli savunma bakanlığı (msb), terörle mücadele

Milli Savunma Bakanlığı TUSAŞ'taki terör saldırısını lanetledi: 'Bedelini ödeyecekler'

12:02 24.10.2024 (güncellendi: 12:07 24.10.2024)
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Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
© Milli Savunma Bakanlığı
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Ayrıntılar geliyor
TUSAŞ'taki terör saldırısını lanetleyen MSB, "Teröristler insanımızı hedef almanın bedelini ödeyeceklerdir” ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısını lanetledi ve “Bekamıza ve halkımızın güvenliğine yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek, teröristler insanımızı hedef almanın bedelini ödeyeceklerdir” ifadelerini kullandı.
Sabiha - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
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TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası havalimanlarında 'turuncu alarm'
11:40

'41 terörist etkisiz hâle getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Tuğamiral Aktürk, “Son bir hafta içerisinde, 14’ü 18, 19, 20 ve 21 Ekim tarihlerinde Hakurk ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile olmak üzere Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil 41 terörist etkisiz hâle getirilmiş böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2 bin 235 (Irak: bin 171 / Suriye: bin 64 Suriye) olmuştur” şeklinde konuştu.
Tuğamiral Aktürk ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk operasyon bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen teröristlere ait mağarada 10 adet Konkurs tanksavar füzesi, 7 adet SA 7B hava savunma füzesi, 2 adet mayın, 6 bin adet uçaksavar mühimmatı ile 1 adet 120 mm'lik havan mühimmatının ele geçirildiğini duyurdu.

'Teröristler için tek çıkış yol, Türk adaletine teslim olmaktır'

Aktürk 'bu hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin daha Akçakale ve Yüksekova’daki hudut karakollarına teslim olduğunu' duyurdu. Aktürk konuya ilişkin, “Teröristler için tek çıkış yol, Türk adaletine teslim olmaktır” dedi.
bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
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MHP'li Yıldız: Bahçeli'nin çağrısı emperyalizmi öyle bir telaşlandırdı ki Orta Doğu'daki katillerine saldırı emri verdi
11:29

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

Cumhuriyet Bayramı’nda yapılacak etkinliklere ilişkin konuşan Tuğamiral Aktürk konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Kahraman milletimizin; egemenliğin, kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu tüm dünyaya ilan ettiği Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101’inci yıl dönümünü şimdiden kutluyor; başta Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Millî Mücadele kahramanlarımız olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Millî Savunma Bakanlığı olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu milletimizle birlikte birçok etkinlikle kutluyoruz. Bu kapsamda 29 Ekim’de Anıtkabir’de tören, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tebrikat ve Ankara’da geçit töreni, Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 29 gemi ile 29 liman ziyareti, İstanbul’da SOLOTÜRK, İzmir’de Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşu başta olmak üzere asırlık Cumhuriyetimize yaraşır birçok etkinlik icra edilmekte ve edilecektir. Ayrıca ‘Askerî Müzelerimiz’ 29 Ekim’de halkımız tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecektir.”
Zahide Güçlü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
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