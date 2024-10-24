https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/milli-savunma-bakanligi-tusastaki-teror-saldirisini-lanetledi-bedelini-odeyecekler-1089608127.html

Milli Savunma Bakanlığı TUSAŞ'taki terör saldırısını lanetledi: 'Bedelini ödeyecekler'

Milli Savunma Bakanlığı TUSAŞ'taki terör saldırısını lanetledi: 'Bedelini ödeyecekler'

Sputnik Türkiye

TUSAŞ'taki terör saldırısını lanetleyen MSB, "Teröristler insanımızı hedef almanın bedelini ödeyeceklerdir” ifadelerini kullandı. 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T12:02+0300

2024-10-24T12:02+0300

2024-10-24T12:07+0300

türkiye

tusaş

milli savunma bakanlığı (msb)

terörle mücadele

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Milli Savunma Bakanlığı TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısını lanetledi ve “Bekamıza ve halkımızın güvenliğine yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek, teröristler insanımızı hedef almanın bedelini ödeyeceklerdir” ifadelerini kullandı.'41 terörist etkisiz hâle getirildi'Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Tuğamiral Aktürk, “Son bir hafta içerisinde, 14’ü 18, 19, 20 ve 21 Ekim tarihlerinde Hakurk ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile olmak üzere Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil 41 terörist etkisiz hâle getirilmiş böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2 bin 235 (Irak: bin 171 / Suriye: bin 64 Suriye) olmuştur” şeklinde konuştu.Tuğamiral Aktürk ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk operasyon bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen teröristlere ait mağarada 10 adet Konkurs tanksavar füzesi, 7 adet SA 7B hava savunma füzesi, 2 adet mayın, 6 bin adet uçaksavar mühimmatı ile 1 adet 120 mm'lik havan mühimmatının ele geçirildiğini duyurdu.'Teröristler için tek çıkış yol, Türk adaletine teslim olmaktır'Aktürk 'bu hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin daha Akçakale ve Yüksekova’daki hudut karakollarına teslim olduğunu' duyurdu. Aktürk konuya ilişkin, “Teröristler için tek çıkış yol, Türk adaletine teslim olmaktır” dedi.Cumhuriyet Bayramı etkinlikleriCumhuriyet Bayramı’nda yapılacak etkinliklere ilişkin konuşan Tuğamiral Aktürk konuşmasını şöyle sürdürdü:

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tusaş, milli savunma bakanlığı (msb), terörle mücadele