https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/mhpli-yildiz-bahcelinin-cagrisi-emperyalizmi-oyle-bir-telaslandirdi-ki-orta-dogudaki-katillerine-1089604570.html
MHP'li Yıldız: Bahçeli'nin çağrısı emperyalizmi öyle bir telaşlandırdı ki Orta Doğu'daki katillerine saldırı emri verdi
MHP'li Yıldız: Bahçeli'nin çağrısı emperyalizmi öyle bir telaşlandırdı ki Orta Doğu'daki katillerine saldırı emri verdi
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin, "Genel Başkanımız Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu tarihi çağrı, emperyalizmi... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T11:29+0300
2024-10-24T11:29+0300
2024-10-24T12:21+0300
türkiye
tusaş
devlet bahçeli
feti yıldız
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089536027_0:102:3096:1843_1920x0_80_0_0_5894f69b1697aa7190639cc2219e2ceb.jpg
Feti Yıldız, TUSAŞ'taki saldırıya ilişkin, "Genel Başkanımız Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu tarihi çağrı, emperyalizmi öyle bir telaşlandırdı, suçüstü yakalanacağını umursamadan Orta Doğu'daki kiralık katillerine TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine saldırı emri verdi" dedi.'Amalı fakatlı konuşanlar emperyalizm işbirlikçileri'Sosyal medya hesabından, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili açıklama yapan Yıldız, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/tusastan-birlik-mesaji-ulkemizin-gelecegine-yonelik-ara-vermeden-calismaya-devam-edecegiz-1089605305.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/esinin-gonderdigi-cicegi-almak-icin-nizamiyeye-inmisti-zahide-guclu-tusas-saldirisinda-hayatini-1089602797.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089536027_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b5922b2815429048056b442ce95b7fe9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bahçeli öcalan, öcalan, feti yıldız
bahçeli öcalan, öcalan, feti yıldız
MHP'li Yıldız: Bahçeli'nin çağrısı emperyalizmi öyle bir telaşlandırdı ki Orta Doğu'daki katillerine saldırı emri verdi
11:29 24.10.2024 (güncellendi: 12:21 24.10.2024)
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin, "Genel Başkanımız Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu tarihi çağrı, emperyalizmi öyle bir telaşlandırdı, suçüstü yakalanacağını umursamadan Orta Doğu'daki kiralık katillerine TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine saldırı emri verdi" ifadesini kullandı.
Feti Yıldız, TUSAŞ'taki saldırıya ilişkin, "Genel Başkanımız Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu tarihi çağrı, emperyalizmi öyle bir telaşlandırdı, suçüstü yakalanacağını umursamadan Orta Doğu'daki kiralık katillerine TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine saldırı emri verdi" dedi.
'Amalı fakatlı konuşanlar emperyalizm işbirlikçileri'
Sosyal medya hesabından, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili açıklama yapan Yıldız, şunları kaydetti:
"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de grup toplantımızda yapmış olduğu tarihi çağrı, emperyalizmi öyle bir telaşlandırdı, kimyasını öyle bir bozdu ki suçüstü yakalanacağını umursamadan Orta Doğu'daki kiralık katillerine TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine saldırı emri verdi. Saldırıda 5 vatan evladı şehit oldu, 22 vatan evladı yaralandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz Türk milletinin başı sağ olsun. Şu hususu açıkça ifade etmek istiyorum, bu suçüstü haline rağmen 'amalı, fakatlı' konuşanlar, emperyalizmin yerli işbirlikçileridir, sözlerinin hiçbir kıymeti yoktur."