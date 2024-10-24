MHP'li Yıldız: Bahçeli'nin çağrısı emperyalizmi öyle bir telaşlandırdı ki Orta Doğu'daki katillerine saldırı emri verdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Messi Cam' uygulaması başlıyor: 'TikTok kadar önemli bir salgın'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ercan Karakaş: 'Aday belirlerken, parti içi mekanizmalar çalışmalı'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tüketicinin trafik ile imtihanı
12:05
83 dk
HABER MASASI
Noro-virüs aşısı için ilk denemeler başladı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gelecek 10 yılda teknolojik risklerin şiddeti artacak
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘G20’nin üçte biri BRICS’ten oluşuyor. G7 ile eşit güç seviyesinde diyebiliriz’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bebek katillerinin para tuzağı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1.9 milyar dolarlık finansman
19:20
2 dk
SESLİ HABER
Haberi olmadan midesi alındı: 17 kilo verdi, ölümden döndü
19:30
2 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da en çok tercih edilen 5 ilçe neresi?
19:43
2 dk
SESLİ HABER
NATO Genel Sekreteri: Türkiye’nin BRICS işbirliği tartışma yaratabilir
19:55
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Canan Karatay 'bütün hastalıkların nedeni' diyerek uyardı
20:05
2 dk
SESLİ HABER
Genel af kimlere çıkabilir?
20:15
2 dk
SESLİ HABER
Musk ve Gates karşı karşıya: Teknoloji devleri kesenin ağzını açtı
20:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
TUSAŞ’a terör saldırısı
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ankara’da terör saldırısı
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İlaç fiyatlarına zam
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/mhpli-yildiz-bahcelinin-cagrisi-emperyalizmi-oyle-bir-telaslandirdi-ki-orta-dogudaki-katillerine-1089604570.html
MHP'li Yıldız: Bahçeli'nin çağrısı emperyalizmi öyle bir telaşlandırdı ki Orta Doğu'daki katillerine saldırı emri verdi
MHP'li Yıldız: Bahçeli'nin çağrısı emperyalizmi öyle bir telaşlandırdı ki Orta Doğu'daki katillerine saldırı emri verdi
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin, "Genel Başkanımız Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu tarihi çağrı, emperyalizmi... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T11:29+0300
2024-10-24T12:21+0300
türkiye
tusaş
devlet bahçeli
feti yıldız
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089536027_0:102:3096:1843_1920x0_80_0_0_5894f69b1697aa7190639cc2219e2ceb.jpg
Feti Yıldız, TUSAŞ'taki saldırıya ilişkin, "Genel Başkanımız Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu tarihi çağrı, emperyalizmi öyle bir telaşlandırdı, suçüstü yakalanacağını umursamadan Orta Doğu'daki kiralık katillerine TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine saldırı emri verdi" dedi.'Amalı fakatlı konuşanlar emperyalizm işbirlikçileri'Sosyal medya hesabından, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili açıklama yapan Yıldız, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/tusastan-birlik-mesaji-ulkemizin-gelecegine-yonelik-ara-vermeden-calismaya-devam-edecegiz-1089605305.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/esinin-gonderdigi-cicegi-almak-icin-nizamiyeye-inmisti-zahide-guclu-tusas-saldirisinda-hayatini-1089602797.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089536027_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b5922b2815429048056b442ce95b7fe9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bahçeli öcalan, öcalan, feti yıldız
bahçeli öcalan, öcalan, feti yıldız

MHP'li Yıldız: Bahçeli'nin çağrısı emperyalizmi öyle bir telaşlandırdı ki Orta Doğu'daki katillerine saldırı emri verdi

11:29 24.10.2024 (güncellendi: 12:21 24.10.2024)
© AA / Raşit Aydoğanbahçeli
bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
© AA / Raşit Aydoğan
Abone ol
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin, "Genel Başkanımız Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu tarihi çağrı, emperyalizmi öyle bir telaşlandırdı, suçüstü yakalanacağını umursamadan Orta Doğu'daki kiralık katillerine TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine saldırı emri verdi" ifadesini kullandı.
Feti Yıldız, TUSAŞ'taki saldırıya ilişkin, "Genel Başkanımız Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu tarihi çağrı, emperyalizmi öyle bir telaşlandırdı, suçüstü yakalanacağını umursamadan Orta Doğu'daki kiralık katillerine TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine saldırı emri verdi" dedi.
Milli Muharip Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
TÜRKİYE
TUSAŞ'tan saldırı sonrası ilk mesaj: 'Ülkemizin geleceğine yönelik ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz'
11:25

'Amalı fakatlı konuşanlar emperyalizm işbirlikçileri'

Sosyal medya hesabından, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili açıklama yapan Yıldız, şunları kaydetti:
"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de grup toplantımızda yapmış olduğu tarihi çağrı, emperyalizmi öyle bir telaşlandırdı, kimyasını öyle bir bozdu ki suçüstü yakalanacağını umursamadan Orta Doğu'daki kiralık katillerine TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine saldırı emri verdi. Saldırıda 5 vatan evladı şehit oldu, 22 vatan evladı yaralandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz Türk milletinin başı sağ olsun. Şu hususu açıkça ifade etmek istiyorum, bu suçüstü haline rağmen 'amalı, fakatlı' konuşanlar, emperyalizmin yerli işbirlikçileridir, sözlerinin hiçbir kıymeti yoktur."
Zahide Güçlü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
TÜRKİYE
TUSAŞ saldırısında hayatını kaybeden Zahide Güçlü'ye ilişkin acı detay: Eşinin gönderdiği çiçeği almaya inmişti
10:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала