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TUSAŞ saldırısında hayatını kaybeden Zahide Güçlü'ye ilişkin acı detay: Eşinin gönderdiği çiçeği almaya inmişti
TUSAŞ saldırısında hayatını kaybeden Zahide Güçlü'ye ilişkin acı detay: Eşinin gönderdiği çiçeği almaya inmişti
Sputnik Türkiye
TUSAŞ'taki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı ve acı bir detay da ortaya çıktı. Makine mühendisi Zahide Güçlü'nün, eşinin... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
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TUSAŞ çalışanlarından makine mühendisi Zahide Güçlü dünkü terör saldırısında hayatını kaybetti. Zahide Güçlü, eşinin kuruma gönderdiği evlilik yıldönümü çiçeğini almak üzere nizamiyeye indiği ortaya çıktı. Genç mühendis bu esnada yaşanan saldırı sonucu hayatını kaybetti.TUSAŞ saldırısında hayatını kaybedenler kimler?TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısında 5 kişi yaşamını yitirdi. Anadolu Ajansı tarafından paylaşılan hayatını kaybeden 5 TUSAŞ çalışanının kimliği ise şöyle:Zahide Güçlü çiçeğini almaya inmiştiTerör saldırısında hayatını kaybeden Güçlü, eşinin evlilik yıldönümleri için gönderdiği çiçeği nizamiyeden almak istemişti. Güçlü bu esnada gerçekleşen saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
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TUSAŞ saldırısında hayatını kaybeden Zahide Güçlü'ye ilişkin acı detay: Eşinin gönderdiği çiçeği almaya inmişti

10:29 24.10.2024 (güncellendi: 10:37 24.10.2024)
© İHA / ÖMER FARUK KARATAŞ-AW314766Zahide Güçlü
Zahide Güçlü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
© İHA / ÖMER FARUK KARATAŞ-AW314766
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TUSAŞ'taki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı ve acı bir detay da ortaya çıktı. Makine mühendisi Zahide Güçlü'nün, eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere nizamiyeye indiği ve bu esnada saldırının düzenlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
TUSAŞ çalışanlarından makine mühendisi Zahide Güçlü dünkü terör saldırısında hayatını kaybetti. Zahide Güçlü, eşinin kuruma gönderdiği evlilik yıldönümü çiçeğini almak üzere nizamiyeye indiği ortaya çıktı. Genç mühendis bu esnada yaşanan saldırı sonucu hayatını kaybetti.

TUSAŞ saldırısında hayatını kaybedenler kimler?

TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısında 5 kişi yaşamını yitirdi. Anadolu Ajansı tarafından paylaşılan hayatını kaybeden 5 TUSAŞ çalışanının kimliği ise şöyle:
TUSAŞ Kalite Kontrolcü: Cengiz Coşkun, TUSAŞ Makine Mühendisi: Zahide Güçlü, Ticari Araç Şoförü: Murat Arslan, TUSAŞ Çalışanı: Hasan Hüseyin Cambaz, TUSAŞ Güvenlik Görevlisi: Atakan Şahin Erdoğan

Zahide Güçlü çiçeğini almaya inmişti

Terör saldırısında hayatını kaybeden Güçlü, eşinin evlilik yıldönümleri için gönderdiği çiçeği nizamiyeden almak istemişti. Güçlü bu esnada gerçekleşen saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
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