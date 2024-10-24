https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/esinin-gonderdigi-cicegi-almak-icin-nizamiyeye-inmisti-zahide-guclu-tusas-saldirisinda-hayatini-1089602797.html

TUSAŞ saldırısında hayatını kaybeden Zahide Güçlü'ye ilişkin acı detay: Eşinin gönderdiği çiçeği almaya inmişti

TUSAŞ saldırısında hayatını kaybeden Zahide Güçlü'ye ilişkin acı detay: Eşinin gönderdiği çiçeği almaya inmişti

Sputnik Türkiye

TUSAŞ'taki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı ve acı bir detay da ortaya çıktı. Makine mühendisi Zahide Güçlü'nün, eşinin... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

tusaş

tusaş/tai

türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)

türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş)

patlama

saldırı

terör saldırısı

zahide güçlü

ankara

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TUSAŞ çalışanlarından makine mühendisi Zahide Güçlü dünkü terör saldırısında hayatını kaybetti. Zahide Güçlü, eşinin kuruma gönderdiği evlilik yıldönümü çiçeğini almak üzere nizamiyeye indiği ortaya çıktı. Genç mühendis bu esnada yaşanan saldırı sonucu hayatını kaybetti.TUSAŞ saldırısında hayatını kaybedenler kimler?TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısında 5 kişi yaşamını yitirdi. Anadolu Ajansı tarafından paylaşılan hayatını kaybeden 5 TUSAŞ çalışanının kimliği ise şöyle:Zahide Güçlü çiçeğini almaya inmiştiTerör saldırısında hayatını kaybeden Güçlü, eşinin evlilik yıldönümleri için gönderdiği çiçeği nizamiyeden almak istemişti. Güçlü bu esnada gerçekleşen saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/mitten-nokta-operasyonlari-tusas-saldirisi-sonrasinda-suriye-ve-irakin-kuzeyindeki-pkkypg-hedefleri-1089600437.html

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