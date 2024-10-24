https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/tusastan-birlik-mesaji-ulkemizin-gelecegine-yonelik-ara-vermeden-calismaya-devam-edecegiz-1089605305.html
TUSAŞ'tan saldırı sonrası ilk mesaj: 'Ülkemizin geleceğine yönelik ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz'
TUSAŞ'tan saldırı sonrası ilk mesaj: 'Ülkemizin geleceğine yönelik ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz'
Sputnik Türkiye
Terör saldırısıyla sarsılan TUSAŞ, yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik mesajı verirken Türkiye'nin geleceğine yönelik çalışmalara ara vermeden... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T11:25+0300
2024-10-24T11:25+0300
2024-10-24T11:30+0300
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tusaş terör saldırısı
terör saldırısı
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terör
havacılık
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kahramankazan
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Ankara'da faaliyetlerini sürdüren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) dün terör saldırısıyla sarsıldı. Bugün yapılan açıklamada ise 'Her badireyi güçlü bir şekilde atlatan milletin bir evlatlarıyız. Bu saldırıyı da birlik ve beraberlik içerisinde atlatarak ülkemizin geleceğine yönelik ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz" denildi. TUSAŞ saldırısıyla ilgili soruşturma sürerken şirketten yapılan açıklamada 'birlik ve beraberlik' mesajı verildi. İnternet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verild:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/teror-saldirisi-sonrasi-tusas-genel-muduru-demiroglundan-aciklama-1089597483.html
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tusaş, tusaş terör saldırısı, terör saldırısı, açıklama, terör, havacılık, ankara, kahramankazan, şehit
TUSAŞ'tan saldırı sonrası ilk mesaj: 'Ülkemizin geleceğine yönelik ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz'
11:25 24.10.2024 (güncellendi: 11:30 24.10.2024)
Terör saldırısıyla sarsılan TUSAŞ, yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik mesajı verirken Türkiye'nin geleceğine yönelik çalışmalara ara vermeden sürdürüleceğini dile getirdi
Ankara'da faaliyetlerini sürdüren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) dün terör saldırısıyla sarsıldı. Bugün yapılan açıklamada ise 'Her badireyi güçlü bir şekilde atlatan milletin bir evlatlarıyız. Bu saldırıyı da birlik ve beraberlik içerisinde atlatarak ülkemizin geleceğine yönelik ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz" denildi.
TUSAŞ saldırısıyla ilgili soruşturma sürerken şirketten yapılan açıklamada 'birlik ve beraberlik' mesajı verildi. İnternet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verild:
"Gerçekleştirilen saldırı sadece şirketimize yönelik değil, tüm savunma sanayimiz ve milletimize yönelik bir saldırıdır. Fakat her badireyi güçlü bir şekilde atlatan milletin bir evlatlarıyız. Bu saldırıyı da birlik ve beraberlik içerisinde atlatarak ülkemizin geleceğine yönelik ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz. Saldırı sonucu şehit düşen mesai arkadaşlarımız ve bir vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. TUSAS olarak şehitlerimizin hatırasını yaşatarak milli savunma sanayimize katkı sunmaya devam edeceğiz."