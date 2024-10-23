https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/kirimda-ve-rostovda-gece-14-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1089550932.html
Kırım’da ve Rostov’da gece 14 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Kırım’da ve Rostov’da gece 14 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, gece Kırım Yarımadası ve Rostov Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait 14 insansız hava aracının (İHA) ve Karadeniz'de 4 insansız deniz... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T07:49+0300
2024-10-23T07:49+0300
2024-10-23T07:59+0300
ukrayna krizi
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rus ordusu
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hava savunma sistemi
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ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
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Bakanlığın açıklamasına göre, geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi.Görev başındaki hava savunma güçlerinin Kırım Yarımadası’nda 10 ve Rostov Bölgesi’nde 4 uçak tipi İHA imha etti.Ayrıca Karadeniz'de Kırım yönünde ilerlediği tespit edilen Ukrayna’ya ait 4 insansız deniz aracının Rus Karadeniz Filosu’na bağlı hava araçları tarafından imha edildiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/bati-ve-ukrayna-parali-asker-toplamak-icin-ozel-askeri-sirketlerden-yararlaniyor-1089550790.html
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Kırım’da ve Rostov’da gece 14 Ukrayna İHA’sı imha edildi
07:49 23.10.2024 (güncellendi: 07:59 23.10.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, gece Kırım Yarımadası ve Rostov Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait 14 insansız hava aracının (İHA) ve Karadeniz'de 4 insansız deniz aracının engellendiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre, geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi.
Görev başındaki hava savunma güçlerinin Kırım Yarımadası’nda 10 ve Rostov Bölgesi’nde 4 uçak tipi İHA imha etti.
Ayrıca Karadeniz'de Kırım yönünde ilerlediği tespit edilen Ukrayna’ya ait 4 insansız deniz aracının Rus Karadeniz Filosu’na bağlı hava araçları tarafından imha edildiği bildirildi.