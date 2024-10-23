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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/kirimda-ve-rostovda-gece-14-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1089550932.html
Kırım’da ve Rostov’da gece 14 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Kırım’da ve Rostov’da gece 14 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, gece Kırım Yarımadası ve Rostov Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait 14 insansız hava aracının (İHA) ve Karadeniz'de 4 insansız deniz... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T07:49+0300
2024-10-23T07:59+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
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Bakanlığın açıklamasına göre, geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi.Görev başındaki hava savunma güçlerinin Kırım Yarımadası’nda 10 ve Rostov Bölgesi’nde 4 uçak tipi İHA imha etti.Ayrıca Karadeniz'de Kırım yönünde ilerlediği tespit edilen Ukrayna’ya ait 4 insansız deniz aracının Rus Karadeniz Filosu’na bağlı hava araçları tarafından imha edildiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/bati-ve-ukrayna-parali-asker-toplamak-icin-ozel-askeri-sirketlerden-yararlaniyor-1089550790.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha

Kırım’da ve Rostov’da gece 14 Ukrayna İHA’sı imha edildi

07:49 23.10.2024 (güncellendi: 07:59 23.10.2024)
© Sputnik / Сергей МальгавкоRus hava savunma sistemi S-400 kontrol merkezi
Rus hava savunma sistemi S-400 kontrol merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© Sputnik / Сергей Мальгавко
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Rusya Savunma Bakanlığı, gece Kırım Yarımadası ve Rostov Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait 14 insansız hava aracının (İHA) ve Karadeniz'de 4 insansız deniz aracının engellendiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre, geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi.
Görev başındaki hava savunma güçlerinin Kırım Yarımadası’nda 10 ve Rostov Bölgesi’nde 4 uçak tipi İHA imha etti.
Ayrıca Karadeniz'de Kırım yönünde ilerlediği tespit edilen Ukrayna’ya ait 4 insansız deniz aracının Rus Karadeniz Filosu’na bağlı hava araçları tarafından imha edildiği bildirildi.
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