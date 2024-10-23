https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/bati-ve-ukrayna-parali-asker-toplamak-icin-ozel-askeri-sirketlerden-yararlaniyor-1089550790.html

Batı ve Ukrayna paralı asker toplamak için özel askeri şirketlerden yararlanıyor

Batı ve Ukrayna paralı asker toplamak için özel askeri şirketlerden yararlanıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı ve Ukrayna gizli servislerinin Kiev rejimi için paralı asker toplamak için ABD'li ve Polonyalı özel askeri şirketlerin... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T07:29+0300

2024-10-23T07:29+0300

2024-10-23T07:46+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

ukrayna

ukrayna ordusu

insanlığa karşı suç

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paralı asker

yabancı militan

abd

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik’in raporunda, ABD’li ve Polonyalı özel askeri şirketlerin Kiev rejimine paralı asker toplama konusunda yardımcı olduğu bildirildi.Ukrayna’nın işlediği suçlara ilişkin haftalık raporda, “Batılı ve Ukraynalı istihbarat servisleri paralı asker toplamak için Amerikan özel askeri şirketleri Academy, Cubic, Darkhorse Benefits, Dean Corporation, Forward Observation Group, Hyperion Services ve Sane of Liberty International'ın yanı sıra Polonyalı ASBC Otago ve European Security Academy şirketlerinin imkanlarını kullanmakta” ifadesine yer verildi.Daha önce Miroşnik, Şubat 2022'den bu yana yüzden fazla ülkeden yaklaşık 15 bin paralı askerin Ukrayna'ya geldiğini bildirmişti. Bu rakam, Rusya Savunma Bakanlığı’nın verilerine dayanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/rus-ordusu-donetskte-bir-koyun-daha-kontrolunu-sagladi-1089524984.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, insanlığa karşı suç, savaş suçları, paralı asker, yabancı militan, abd, polonya