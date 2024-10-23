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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/bati-ve-ukrayna-parali-asker-toplamak-icin-ozel-askeri-sirketlerden-yararlaniyor-1089550790.html
Batı ve Ukrayna paralı asker toplamak için özel askeri şirketlerden yararlanıyor
Batı ve Ukrayna paralı asker toplamak için özel askeri şirketlerden yararlanıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı ve Ukrayna gizli servislerinin Kiev rejimi için paralı asker toplamak için ABD'li ve Polonyalı özel askeri şirketlerin... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T07:29+0300
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ukrayna krizi
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insanlığa karşı suç
savaş suçları
paralı asker
yabancı militan
abd
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik’in raporunda, ABD’li ve Polonyalı özel askeri şirketlerin Kiev rejimine paralı asker toplama konusunda yardımcı olduğu bildirildi.Ukrayna’nın işlediği suçlara ilişkin haftalık raporda, “Batılı ve Ukraynalı istihbarat servisleri paralı asker toplamak için Amerikan özel askeri şirketleri Academy, Cubic, Darkhorse Benefits, Dean Corporation, Forward Observation Group, Hyperion Services ve Sane of Liberty International'ın yanı sıra Polonyalı ASBC Otago ve European Security Academy şirketlerinin imkanlarını kullanmakta” ifadesine yer verildi.Daha önce Miroşnik, Şubat 2022'den bu yana yüzden fazla ülkeden yaklaşık 15 bin paralı askerin Ukrayna'ya geldiğini bildirmişti. Bu rakam, Rusya Savunma Bakanlığı’nın verilerine dayanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/rus-ordusu-donetskte-bir-koyun-daha-kontrolunu-sagladi-1089524984.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, insanlığa karşı suç, savaş suçları, paralı asker, yabancı militan, abd, polonya
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, insanlığa karşı suç, savaş suçları, paralı asker, yabancı militan, abd, polonya

Batı ve Ukrayna paralı asker toplamak için özel askeri şirketlerden yararlanıyor

07:29 23.10.2024 (güncellendi: 07:46 23.10.2024)
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBAparalı yabancı asker
paralı yabancı asker - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBA
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı ve Ukrayna gizli servislerinin Kiev rejimi için paralı asker toplamak için ABD'li ve Polonyalı özel askeri şirketlerin hizmetlerinden yararlandığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik’in raporunda, ABD’li ve Polonyalı özel askeri şirketlerin Kiev rejimine paralı asker toplama konusunda yardımcı olduğu bildirildi.
Ukrayna’nın işlediği suçlara ilişkin haftalık raporda, “Batılı ve Ukraynalı istihbarat servisleri paralı asker toplamak için Amerikan özel askeri şirketleri Academy, Cubic, Darkhorse Benefits, Dean Corporation, Forward Observation Group, Hyperion Services ve Sane of Liberty International'ın yanı sıra Polonyalı ASBC Otago ve European Security Academy şirketlerinin imkanlarını kullanmakta” ifadesine yer verildi.
Daha önce Miroşnik, Şubat 2022'den bu yana yüzden fazla ülkeden yaklaşık 15 bin paralı askerin Ukrayna'ya geldiğini bildirmişti. Bu rakam, Rusya Savunma Bakanlığı’nın verilerine dayanıyor.
A Russian army engineer is carrying out a combat mission aimed to demine the liberated town in the Donetsk People's Republic (DPR) - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
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