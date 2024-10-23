https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/bati-ve-ukrayna-parali-asker-toplamak-icin-ozel-askeri-sirketlerden-yararlaniyor-1089550790.html
Batı ve Ukrayna paralı asker toplamak için özel askeri şirketlerden yararlanıyor
Batı ve Ukrayna paralı asker toplamak için özel askeri şirketlerden yararlanıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı ve Ukrayna gizli servislerinin Kiev rejimi için paralı asker toplamak için ABD'li ve Polonyalı özel askeri şirketlerin... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T07:29+0300
2024-10-23T07:29+0300
2024-10-23T07:46+0300
ukrayna krizi
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rusya dışişleri bakanlığı
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ukrayna ordusu
insanlığa karşı suç
savaş suçları
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yabancı militan
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik’in raporunda, ABD’li ve Polonyalı özel askeri şirketlerin Kiev rejimine paralı asker toplama konusunda yardımcı olduğu bildirildi.Ukrayna’nın işlediği suçlara ilişkin haftalık raporda, “Batılı ve Ukraynalı istihbarat servisleri paralı asker toplamak için Amerikan özel askeri şirketleri Academy, Cubic, Darkhorse Benefits, Dean Corporation, Forward Observation Group, Hyperion Services ve Sane of Liberty International'ın yanı sıra Polonyalı ASBC Otago ve European Security Academy şirketlerinin imkanlarını kullanmakta” ifadesine yer verildi.Daha önce Miroşnik, Şubat 2022'den bu yana yüzden fazla ülkeden yaklaşık 15 bin paralı askerin Ukrayna'ya geldiğini bildirmişti. Bu rakam, Rusya Savunma Bakanlığı’nın verilerine dayanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/rus-ordusu-donetskte-bir-koyun-daha-kontrolunu-sagladi-1089524984.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, insanlığa karşı suç, savaş suçları, paralı asker, yabancı militan, abd, polonya
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, insanlığa karşı suç, savaş suçları, paralı asker, yabancı militan, abd, polonya
Batı ve Ukrayna paralı asker toplamak için özel askeri şirketlerden yararlanıyor
07:29 23.10.2024 (güncellendi: 07:46 23.10.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı ve Ukrayna gizli servislerinin Kiev rejimi için paralı asker toplamak için ABD'li ve Polonyalı özel askeri şirketlerin hizmetlerinden yararlandığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik’in raporunda, ABD’li ve Polonyalı özel askeri şirketlerin Kiev rejimine paralı asker toplama konusunda yardımcı olduğu bildirildi.
Ukrayna’nın işlediği suçlara ilişkin haftalık raporda, “Batılı ve Ukraynalı istihbarat servisleri paralı asker toplamak için Amerikan özel askeri şirketleri Academy, Cubic, Darkhorse Benefits, Dean Corporation, Forward Observation Group, Hyperion Services ve Sane of Liberty International'ın yanı sıra Polonyalı ASBC Otago ve European Security Academy şirketlerinin imkanlarını kullanmakta” ifadesine yer verildi.
Daha önce Miroşnik, Şubat 2022'den bu yana yüzden fazla ülkeden yaklaşık 15 bin paralı askerin Ukrayna'ya geldiğini bildirmişti. Bu rakam, Rusya Savunma Bakanlığı’nın verilerine dayanıyor.