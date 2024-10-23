https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/dervisoglu-mecliste-idam-ipi-firlatti-iktidar-denen-yapi-mesruiyetini-kaybetti-1089555356.html
Dervişoğlu Meclis'te idam ipi fırlattı, Bahçeli'yi hatırlattı: 'Baş köşede başının ucuna as'
Dervişoğlu Meclis'te idam ipi fırlattı, Bahçeli'yi hatırlattı: 'Baş köşede başının ucuna as'
Sputnik Türkiye
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'nin Öcalan açıklamasına tepki gösterdi ve idam ipi fırlattı. Dervişoğlu "Devletin bekasını Devlet... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T10:57+0300
2024-10-23T10:57+0300
2024-10-23T11:36+0300
politika
müsavat dervişoğlu
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Bahçeli'nin Öcalan çıkışını eleştirdi ve idam ipi fırlattı. "Devletin bekasını Devlet Bahçeli'ye karşı savunuyor olmak rüyamda bile göremeyeceğim bir şeydir" diyen Dervişoğlu, "İktidar denen yapı meşruiyetini kaybetti. Bu iktidar ve başındakiler gayrimeşrudur" dedi.Bahçeli idam ipi mi atmıştı?Dervişoğlu geçmişte Bahçeli'nin Erdoğan'a ip attığını belirterek, "Bahçeli 'Ben asamadım, sen as' demişti. Madem ki milattır, o zaman onun da bir hatırası olsun. Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz. Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as" ifadelerini kullandı.MHP Lideri Bahçeli, 2007'de miting düzenlemiş ve dönemin Başbakanı Erdoğan'a Öcalan'ı asması için ip atmıştı.Dervişoğlu: Erdoğan'ı bir kez daha cumhurbaşkanı yapmak uğrunaDervişoğlu konuşmasında anayasa değişikliği konusuna da sözü getirdi ve şunları söyledi:MHP lideri Bahçeli ne demişti?MHP Genel Kurulu'nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni çözüm süreci tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi.
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idam ipi
Sputnik Türkiye
Dervişoğlu Meclis'te idam ipi fırlattı: 'İktidar denen yapı meşruiyetini kaybetti'
2024-10-23T10:57+0300
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Dervişoğlu Meclis'te idam ipi fırlattı, Bahçeli'yi hatırlattı: 'Baş köşede başının ucuna as'
10:57 23.10.2024 (güncellendi: 11:36 23.10.2024)
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'nin Öcalan açıklamasına tepki gösterdi ve idam ipi fırlattı. Dervişoğlu "Devletin bekasını Devlet Bahçeli'ye karşı savunuyor olmak rüyamda bile göremeyeceğim bir şeydir. İktidar denen yapı meşruiyetini kaybetti" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu
, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Bahçeli'nin Öcalan
çıkışını eleştirdi ve idam ipi fırlattı.
"Devletin bekasını Devlet Bahçeli'ye karşı savunuyor olmak rüyamda bile göremeyeceğim bir şeydir
" diyen Dervişoğlu, "İktidar denen yapı meşruiyetini kaybetti. Bu iktidar ve başındakiler gayrimeşrudur
" dedi.
Bahçeli idam ipi mi atmıştı?
Dervişoğlu geçmişte Bahçeli'nin Erdoğan'a ip attığını belirterek, "Bahçeli 'Ben asamadım, sen as' demişti. Madem ki milattır, o zaman onun da bir hatırası olsun. Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz. Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as" ifadelerini kullandı.
MHP Lideri Bahçeli, 2007'de miting düzenlemiş ve dönemin Başbakanı Erdoğan'a Öcalan'ı asması için ip atmıştı.
Dervişoğlu: Erdoğan'ı bir kez daha cumhurbaşkanı yapmak uğruna
Dervişoğlu konuşmasında anayasa değişikliği konusuna da sözü getirdi ve şunları söyledi:
Bizler tarihe karşı sorumluluğu olan insanlarız. Kişisel ikbal kaygıları ve siyasi hesaplar üzerinden konuşamayız. Üç beş oy veya anayasa değişikliği için gerekli nisabı tamamlamak, Tayyip Erdoğan’ı bir kere daha cumhurbaşkanlığına aday yapmak uğruna, İnandığımız değerlerden vazgeçip, İhanete el uzatmak düşüklüğüne katlanamayız. Yüz yüze olduğumuz şey, 106 yıl önce yaşadığımız işgal günlerinden farklı olarak düşmanın sancağıyla, ordusuyla gelip, Mermisini ve süngüsünü kalbimize nişanlaması değildir. Türk'ü, Türk'ün sancağıyla; Türk'ü, Türk'ün sözüyle vurmaktır söz konusu olan.
MHP lideri Bahçeli ne demişti?
MHP Genel Kurulu'nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni çözüm süreci tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi.