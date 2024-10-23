https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/ozgur-ozel-diyarbakirda-konustu-bahcelinin-ocalan-aciklamasina-yeni-yanit-1089553812.html
Özgür Özel Diyarbakır'da konuştu: Bahçeli'nin 'Öcalan' açıklamasına yeni yanıt
Özgür Özel Diyarbakır'da konuştu: Bahçeli'nin 'Öcalan' açıklamasına yeni yanıt
Sputnik Türkiye
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la ilgili yaptığı "Umut hakkı" önerisi siyasetin ana gündem maddesi haline geldi. CHP Genel... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T10:01+0300
2024-10-23T10:01+0300
2024-10-23T10:16+0300
türkiye
umut hakkı
devlet bahçeli
özgür özel
abdullah öcalan
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Diyarbakır'ı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a yaptığı Meclis'te silah bırakma çağrısıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, "Sorun bir kişinin Meclis'te konuşması ile çözülemez. Kürtlerin yaşadığı sorunların sadece bir kişinin konuşmasıyla değil 86 milyonun temsilcilerinin konuşmasıyla çözülebilecektir. Siyasetin önüne açılmasıyla, kurulacak masaya 86 milyonun oturmasıyla çözülecektir" dedi. CHP lideri sözlerine, "CHP, barışa giden, annelerin gözyaşı dökmesini ve şehit gelmesini engellemek, terör örgütünün ortadan kalkması için söylenecek her sözü anlamlı bulur" ifadelerini ekledi.Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:CHP barışa giden bu sürecin tamamlanması için, terör örgütünün ortadan kalması için atılacak her adımı önemsiyor ve engel olmayacak, kimin sözü varsa söylesin. Ama Kürt sorunu yok, bir kişi konuşunca her şey çözülecek diyemezsiniz. Kürtlerin sorunu olup olmadığına devlet değil Kürtler karar verir. Kürtlerin sorunları, 'Kürtler sorun yoktur' diyene kadar vardır ve çözülmesi gerekir. Biz de bununla ilgili elimizden gelen her katkıyı ifade etmeye devam edeceğiz.'Sorun bir kişinin Meclis'te konuşması ile çözülemez'Sorun bir kişinin Meclis'te konuşması ile çözülemez. Kürtlerin yaşadığı sorunların sadece bir kişinin konuşmasıyla değil 86 milyonun temsilcilerinin konuşmasıyla çözülebilecektir.. Siyasetin önüne açılmasıyla, kurulacak masaya 86 milyonun oturmasıyla çözülecektir.Kapalı kapılar ardında biz yaptık diyen anlayışla değil kürtlerin yaşadığı sorunları gören çözme iradesi gösteren bir anlayışı savunuyoruz. Biz üzerimize düşen ne varsa bunu yapacağız.Dün 'Kürtlere devlet vadet ediyorum' dedim. Ben Kürtlere, Türkiye Cumhuriyeti devletinin eşit, ayrımsız, kendilerini tamamen mensubu hissettikleri eşit vatandaşlığı kemiklerine kadar hissettikleri Türkiye Cumhuriyeti devletinin sahibi olmalarını öneriyorum.Mevcut anayasaya harfiyen uyulmadıkça antidemokratik uygulamalardan vazgeçilmedikçe, AİHM kararlarına uyulmadıkça biz yeni anasaya çalışmalarında yokuz. Anayasa çiğneyenlerle anayasa yapmayız.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/abdulkadir-selvi-sok-cikis-diye-yorumladi-bahceli-bu-riski-neden-aldi-1089552474.html
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umut hakkı, devlet bahçeli, özgür özel, abdullah öcalan
umut hakkı, devlet bahçeli, özgür özel, abdullah öcalan
Özgür Özel Diyarbakır'da konuştu: Bahçeli'nin 'Öcalan' açıklamasına yeni yanıt
10:01 23.10.2024 (güncellendi: 10:16 23.10.2024)
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la ilgili yaptığı "Umut hakkı" önerisi siyasetin ana gündem maddesi haline geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahçeli'nin çağrısıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Özel, "Sorun bir kişinin Meclis'te konuşması ile çözülemez" dedi.
Diyarbakır'ı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a yaptığı Meclis'te silah bırakma çağrısıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, "Sorun bir kişinin Meclis'te konuşması ile çözülemez. Kürtlerin yaşadığı sorunların sadece bir kişinin konuşmasıyla değil 86 milyonun temsilcilerinin konuşmasıyla çözülebilecektir. Siyasetin önüne açılmasıyla, kurulacak masaya 86 milyonun oturmasıyla çözülecektir" dedi. CHP lideri sözlerine, "CHP, barışa giden, annelerin gözyaşı dökmesini ve şehit gelmesini engellemek, terör örgütünün ortadan kalkması için söylenecek her sözü anlamlı bulur" ifadelerini ekledi.
Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
CHP barışa giden bu sürecin tamamlanması için, terör örgütünün ortadan kalması için atılacak her adımı önemsiyor ve engel olmayacak, kimin sözü varsa söylesin. Ama Kürt sorunu yok, bir kişi konuşunca her şey çözülecek diyemezsiniz. Kürtlerin sorunu olup olmadığına devlet değil Kürtler karar verir. Kürtlerin sorunları, 'Kürtler sorun yoktur' diyene kadar vardır ve çözülmesi gerekir. Biz de bununla ilgili elimizden gelen her katkıyı ifade etmeye devam edeceğiz.
'Sorun bir kişinin Meclis'te konuşması ile çözülemez'
Sorun bir kişinin Meclis'te konuşması ile çözülemez. Kürtlerin yaşadığı sorunların sadece bir kişinin konuşmasıyla değil 86 milyonun temsilcilerinin konuşmasıyla çözülebilecektir.. Siyasetin önüne açılmasıyla, kurulacak masaya 86 milyonun oturmasıyla çözülecektir.
Kapalı kapılar ardında biz yaptık diyen anlayışla değil kürtlerin yaşadığı sorunları gören çözme iradesi gösteren bir anlayışı savunuyoruz. Biz üzerimize düşen ne varsa bunu yapacağız.
Dün 'Kürtlere devlet vadet ediyorum' dedim. Ben Kürtlere, Türkiye Cumhuriyeti devletinin eşit, ayrımsız, kendilerini tamamen mensubu hissettikleri eşit vatandaşlığı kemiklerine kadar hissettikleri Türkiye Cumhuriyeti devletinin sahibi olmalarını öneriyorum.
Mevcut anayasaya harfiyen uyulmadıkça antidemokratik uygulamalardan vazgeçilmedikçe, AİHM kararlarına uyulmadıkça biz yeni anasaya çalışmalarında yokuz. Anayasa çiğneyenlerle anayasa yapmayız.