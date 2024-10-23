https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/abdulkadir-selvi-sok-cikis-diye-yorumladi-bahceli-bu-riski-neden-aldi-1089552474.html

Abdulkadir Selvi 'şok çıkış, siyasi bir yarar getirmeyeceği açık' diye yorumladı: Bahçeli bu riski neden aldı?

Abdulkadir Selvi 'şok çıkış, siyasi bir yarar getirmeyeceği açık' diye yorumladı: Bahçeli bu riski neden aldı?

Sputnik Türkiye

Abdulkadir Selvi, MHP lideri Bahçeli'nin Öcalan adımını değerlendirdi. Selvi, "Siyasi bir kazanç hesabı ile değil, ‘önce devletim sonra partim’ şiarıyla... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T09:14+0300

2024-10-23T09:14+0300

2024-10-23T09:15+0300

politika

abdulkadir selvi

devlet bahçeli

mhp

abdullah öcalan

recep tayyip erdoğan

tbmm

grup toplantısı

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Abdulkadir Selvi, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan açıklamalarını bir risk olarak değerlendirdi ve Bahçeli'nin ‘önce devletim sonra partim’ şiarıyla hareket ettiğini ifade etti.'Bahçeli’nin şok çıkışı ne anlama geliyor?' diye sorarak yazısına başlayan Selvi, sürece dair detaylar verdi ve Bahçeli'nin kritik adımının sebebini açıkladı:MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ne demişti?PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız” demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/hande-firat-imrali-ziyareti-icin-basvuru-omer-ocalan-tarafindan-uzunca-bir-sure-once-yapilmisti-1089544588.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/bahcelinin-ocalan-aciklamasi-uzerine-umit-ozdagdan-erken-secim-cagrisi-1089537409.html

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