https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/abdulkadir-selvi-sok-cikis-diye-yorumladi-bahceli-bu-riski-neden-aldi-1089552474.html
Abdulkadir Selvi 'şok çıkış, siyasi bir yarar getirmeyeceği açık' diye yorumladı: Bahçeli bu riski neden aldı?
Abdulkadir Selvi 'şok çıkış, siyasi bir yarar getirmeyeceği açık' diye yorumladı: Bahçeli bu riski neden aldı?
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, MHP lideri Bahçeli'nin Öcalan adımını değerlendirdi. Selvi, "Siyasi bir kazanç hesabı ile değil, ‘önce devletim sonra partim’ şiarıyla... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T09:14+0300
2024-10-23T09:14+0300
2024-10-23T09:15+0300
politika
abdulkadir selvi
devlet bahçeli
mhp
abdullah öcalan
recep tayyip erdoğan
tbmm
grup toplantısı
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Abdulkadir Selvi, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan açıklamalarını bir risk olarak değerlendirdi ve Bahçeli'nin ‘önce devletim sonra partim’ şiarıyla hareket ettiğini ifade etti.'Bahçeli’nin şok çıkışı ne anlama geliyor?' diye sorarak yazısına başlayan Selvi, sürece dair detaylar verdi ve Bahçeli'nin kritik adımının sebebini açıkladı:MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ne demişti?PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız” demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/hande-firat-imrali-ziyareti-icin-basvuru-omer-ocalan-tarafindan-uzunca-bir-sure-once-yapilmisti-1089544588.html
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Abdulkadir Selvi 'şok çıkış, siyasi bir yarar getirmeyeceği açık' diye yorumladı: Bahçeli bu riski neden aldı?
09:14 23.10.2024 (güncellendi: 09:15 23.10.2024)
Abdulkadir Selvi, MHP lideri Bahçeli'nin Öcalan adımını değerlendirdi. Selvi, "Siyasi bir kazanç hesabı ile değil, ‘önce devletim sonra partim’ şiarıyla hareket ettiğini görüyoruz. Devletin menfaatine olan bir adım atıyor" dedi.
Abdulkadir Selvi, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan açıklamalarını bir risk olarak değerlendirdi ve Bahçeli'nin ‘önce devletim sonra partim’ şiarıyla hareket ettiğini ifade etti.
'Bahçeli’nin şok çıkışı ne anlama geliyor
?' diye sorarak yazısına
başlayan Selvi, sürece dair detaylar verdi ve Bahçeli'nin kritik adımının sebebini açıkladı:
MHP, Türk milliyetçiliğinin simgesi olan bir parti. Bahçeli, terörle mücadelede tavizsiz bir çizgi izlemiş bir lider. Bu çıkışın MHP’ye siyasi olarak bir yarar getirmeyeceği açık. Hatta çok büyük bir risk. Buna rağmen Bahçeli bu riski neden alıyor? Burada Bahçeli’nin siyasi bir kazanç hesabı ile hareket ettiğini söylemek mümkün değil. Çünkü siyaseten MHP’ye oy kazandırmaz. Burada tamamen ‘önce devletim sonra partim’ şiarıyla hareket ettiğini görüyoruz. Devletin menfaatine olan bir adım atıyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ne demişti?
PKK lideri Abdullah Öcalan
hakkında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız”
demişti.