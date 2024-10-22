https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/elektronik-sutyen-icat-eden-bilim-insani-canan-dagdeviren-bu-cografyada-kadin-olmak-cok-zor-1089533574.html
'Elektronik sütyen' icat eden bilim insanı Canan Dağdeviren: Bu coğrafyada kadın olmak çok zor
'Elektronik sütyen' icat eden bilim insanı Canan Dağdeviren: Bu coğrafyada kadın olmak çok zor
Sputnik Türkiye
Meme kanserini teşhis eden 'Elektronik Sütyen' icadıyla 'En Etkili 100 Kadın' listesine giren bilim insanı Dr. Canan Dağdeviren, Halk TV'de İsmail... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T16:59+0300
2024-10-22T16:59+0300
2024-10-22T17:09+0300
yaşam
canan dağdeviren
sütyen
elektronik sütyen
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kanser
bilim
kalp pili
cilt kanseri
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Dünyaca ünlü bilim insanı Dr. Canan Dağdeviren, MIT (Massachusetts Institute of Technology) Media Lab'deki ekibiyle birlikte, meme kanserinin teşhisinde çığır açacak elektronik sütyen buluşuna imza atarak 'En Etkili 100 Kadın' listesine girmişti. 2023 yılındaki bu başarısıyla uzun süre konuşulan Bilim insanı Canan Dağdeviren Halk TV'ye konuk oldu. Dağdeviren "Kadınların her zaman yanında yer aldığını belirterek "Bu coğrafyada kadın olmak gerçekten zor, herkese kendileri gibi kalmalarını öneriyorum. Siz, siz olarak kalın, başkaları ne istiyor diye düşünmeyin" ifadelerini kullandı. Canan Dağdeviren kimdir?Aslen Sivaslı olan ve 1985 yılında İstanbul’da doğan Canan Dağdeviren, meme kanserinin teşhisinde önemli rol oynayan elektronik sütyen icadıyla önemli bir başarıya imza attı. Dağdeviren ABD Harvard Üniversitesi’nin Genç Akademi üyeliğine seçilen ilk Türk oldu. İcatlarıyla ABD’nin prestijli dergilerinden Forbes’un ’30 Yaş Altı Bilim İnsanı’ listesine ve, MIT'nin (Massachusetts Institute of Technology) yayını Technology Review’ın her yıl açıkladığı '35 yaş altı Mucitler Listesi’ne de adını yazdırdı. Canan Dağdeviren'in diğer icatları neler?Dağdeviren’in bir diğer icadı ise, kalbe, akciğere ve diyaframa yapıştırılarak mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürebilen esnek ve giyilebilir kalp pili. Dağdeviren’in icat ettiği bu alet kalp, akciğer ve diyafram, kalp pili için gereken enerjiyi kendisi üretiyor. Dağdeviren'in söz konusu keşfinin ilham kaynağı ise genç yaşta kalp yetmezliğinden ölen dedesi olması son derece anlamlı.Dağdeviren ayrıca, cilt kanseri gibi hastalık teşhisini kolaylaştıracak ve dövme gibi insan vücuduna yapıştırılabilecek bir cihaz icat etti. Bu cihaz, sensörleri vasıtasıyla deri üzerindeki deformasyonu tespit edip elektriksel bağlantılarla verileri bilgisayarda topluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/uzmani-uclu-negatif-meme-kanserine-dikkat-cekerek-uyarida-bulundu-ozellikle-genc-kadinlari-tehdit-1088830073.html
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canan dağdeviren kimdir, canan dağdeviren'in icatları, canan dağdeviren halk tv
canan dağdeviren kimdir, canan dağdeviren'in icatları, canan dağdeviren halk tv
'Elektronik sütyen' icat eden bilim insanı Canan Dağdeviren: Bu coğrafyada kadın olmak çok zor
16:59 22.10.2024 (güncellendi: 17:09 22.10.2024)
Meme kanserini teşhis eden 'Elektronik Sütyen' icadıyla 'En Etkili 100 Kadın' listesine giren bilim insanı Dr. Canan Dağdeviren, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Dağdeviren "Bu coğrafyada kadın olmak gerçekten zor, herkese kendileri gibi kalmalarını öneriyorum. Siz, siz olarak kalın, başkaları ne istiyor diye düşünmeyin" dedi.
Dünyaca ünlü bilim insanı Dr. Canan Dağdeviren, MIT (Massachusetts Institute of Technology) Media Lab'deki ekibiyle birlikte, meme kanserinin teşhisinde çığır açacak elektronik sütyen buluşuna imza atarak 'En Etkili 100 Kadın' listesine girmişti. 2023 yılındaki bu başarısıyla uzun süre konuşulan Bilim insanı Canan Dağdeviren Halk TV'ye konuk oldu. Dağdeviren "Kadınların her zaman yanında yer aldığını belirterek "Bu coğrafyada kadın olmak gerçekten zor, herkese kendileri gibi kalmalarını öneriyorum. Siz, siz olarak kalın, başkaları ne istiyor diye düşünmeyin" ifadelerini kullandı.
Aslen Sivaslı olan ve 1985 yılında İstanbul’da doğan Canan Dağdeviren, meme kanserinin teşhisinde önemli rol oynayan elektronik sütyen icadıyla önemli bir başarıya imza attı. Dağdeviren ABD Harvard Üniversitesi’nin Genç Akademi üyeliğine seçilen ilk Türk oldu. İcatlarıyla ABD’nin prestijli dergilerinden Forbes’un ’30 Yaş Altı Bilim İnsanı’ listesine ve, MIT'nin (Massachusetts Institute of Technology) yayını Technology Review’ın her yıl açıkladığı '35 yaş altı Mucitler Listesi’ne de adını yazdırdı.
Canan Dağdeviren'in diğer icatları neler?
Dağdeviren’in bir diğer icadı ise, kalbe, akciğere ve diyaframa yapıştırılarak mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürebilen esnek ve giyilebilir kalp pili. Dağdeviren’in icat ettiği bu alet kalp, akciğer ve diyafram, kalp pili için gereken enerjiyi kendisi üretiyor. Dağdeviren'in söz konusu keşfinin ilham kaynağı ise genç yaşta kalp yetmezliğinden ölen dedesi olması son derece anlamlı.
Dağdeviren ayrıca, cilt kanseri gibi hastalık teşhisini kolaylaştıracak ve dövme gibi insan vücuduna yapıştırılabilecek bir cihaz icat etti. Bu cihaz, sensörleri vasıtasıyla deri üzerindeki deformasyonu tespit edip elektriksel bağlantılarla verileri bilgisayarda topluyor.