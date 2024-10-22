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AYM kentsel dönüşümde belediye yetkilerini sınırlayan kararnameyi iptal etti
AYM kentsel dönüşümde belediye yetkilerini sınırlayan kararnameyi iptal etti
Sputnik Türkiye
AYM, kentsel dönüşümde belediyelerin yetkilerini sınırlayan ve bu konuda Çevre Bakanlığı'na yetki veren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptaline karar verdi. 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T12:45+0300
2024-10-22T12:45+0300
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aym
anayasa mahkemesi (aym)
çevre ve şehircilik bakanlığı
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Anayasa Mahkemesi, kentsel dönüşüm uygulamaları ile altyapı, katlı ve köprülü kavşak yapımı konularında belediyelerin yetkilerini sınırlayan ve bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yetki veren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni Anayasa'ya aykırı bularak iptaline karar verdi.Yetki bakanlıktaydıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 15 Ekim 2023 tarihinde 153 Nolu Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Kararnameyle belediyelerin bazı konulardaki yetkileri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na verildi.Bu kapsamda Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'ne verilen şu iki yetki AYM'ye taşındı:Kararnameyle Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne ise "97'inci madenin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamındaki uygulamalara ilişkin her türlü altyapı, katlı ve köprülü kavşak gibi yapıların projelerini yapmak veya yaptırmak" yetkisi verildi.Ayrıca Kentsel Dönüşüm Başkanlığı da "Belediye Kanununun 73'üncü maddesi kapsamındaki uygulamalara ilişkin kentsel dönüşüm ve gelişim alına ilişkin gerekli hazırlık işlemlerini yürütmek" yetkisini aldı.CHP dava açtıCHP, kararnamedeki bu düzenlemelerin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. Yüksek Mahkeme, her üç düzenlemeyi "Konu bakımından yetki yönünden Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline" karar verdi. İptal kararı, 9 ay sonra yürürlüğe girecek.Mahkeme, iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulama ile imar uygulamaları kapsamında her türlü altyapı, katlı ve köprülü kavşak gibi yapıların projelerinin Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce yapılmasına veya yaptırılmasına ilişkin düzenlemeyi de Anayasa'ya aykırı buldu. Kararda, bu konunun mülkiyet hakkına ilişkin olduğu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle düzenlenmeyecek yasak alan içinde kaldığı vurgulandı.AYM, kararnameyle Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na Belediye Kanunu'nun 73'üncü maddesi kapsamındaki kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ile yenileme alanı ilanına ilişkin gerekli hazırlık işlemlerini yürütme ve görevi verilmesini de Anayasa'ya aykırı buldu. İptal kararında, söz konusu yetkinin ancak kanunla düzenlenebileceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/aym-baskani-ozkayadan-hdp-kapatma-davasina-iliskin-aciklama-su-an-dosya-raportorde-1089405325.html
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aym, aym cumhurbaşkanlığı kararnamesi, aym kentsel dönüşüm
aym, aym cumhurbaşkanlığı kararnamesi, aym kentsel dönüşüm

AYM kentsel dönüşümde belediye yetkilerini sınırlayan kararnameyi iptal etti

12:45 22.10.2024
© AA / Mustafa Çiftçiaym
aym - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© AA / Mustafa Çiftçi
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AYM, kentsel dönüşümde belediyelerin yetkilerini sınırlayan ve bu konuda Çevre Bakanlığı'na yetki veren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptaline karar verdi.
Anayasa Mahkemesi, kentsel dönüşüm uygulamaları ile altyapı, katlı ve köprülü kavşak yapımı konularında belediyelerin yetkilerini sınırlayan ve bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yetki veren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni Anayasa'ya aykırı bularak iptaline karar verdi.

Yetki bakanlıktaydı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 15 Ekim 2023 tarihinde 153 Nolu Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Kararnameyle belediyelerin bazı konulardaki yetkileri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na verildi.
Bu kapsamda Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'ne verilen şu iki yetki AYM'ye taşındı:
"Mahallî idarelerin altyapı sistemleri ile ilgili genel planlama, programlama, fizibilite, projelendirme, işletme, finansman ihtiyacı ve yatırım önceliklerine; teknik altyapı tesislerinin mekânsal strateji planları ile çevre düzeni ve imar planlarına uygun olarak planlanmasına, projelendirilmesine ve yapılmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu konulardaki her türlü etüt, proje, yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine ilişkin usul ve esasları belirlemek. Teknik altyapı tesisleri ve altyapı birlikleri kurulması konusunda mahallî idareler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, rehberlikte bulunmak ve teknik altyapı tesislerine ilişkin envanteri tutmak."
Kararnameyle Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne ise "97'inci madenin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamındaki uygulamalara ilişkin her türlü altyapı, katlı ve köprülü kavşak gibi yapıların projelerini yapmak veya yaptırmak" yetkisi verildi.
Ayrıca Kentsel Dönüşüm Başkanlığı da "Belediye Kanununun 73'üncü maddesi kapsamındaki uygulamalara ilişkin kentsel dönüşüm ve gelişim alına ilişkin gerekli hazırlık işlemlerini yürütmek" yetkisini aldı.

CHP dava açtı

CHP, kararnamedeki bu düzenlemelerin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. Yüksek Mahkeme, her üç düzenlemeyi "Konu bakımından yetki yönünden Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline" karar verdi. İptal kararı, 9 ay sonra yürürlüğe girecek.
Mahkeme, iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulama ile imar uygulamaları kapsamında her türlü altyapı, katlı ve köprülü kavşak gibi yapıların projelerinin Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce yapılmasına veya yaptırılmasına ilişkin düzenlemeyi de Anayasa'ya aykırı buldu. Kararda, bu konunun mülkiyet hakkına ilişkin olduğu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle düzenlenmeyecek yasak alan içinde kaldığı vurgulandı.
AYM, kararnameyle Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na Belediye Kanunu'nun 73'üncü maddesi kapsamındaki kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ile yenileme alanı ilanına ilişkin gerekli hazırlık işlemlerini yürütme ve görevi verilmesini de Anayasa'ya aykırı buldu. İptal kararında, söz konusu yetkinin ancak kanunla düzenlenebileceği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesinin 62. kuruluş yıl dönümü ve yeni üye Prof. Dr. Ömer Çınar'ın ant içme törenine katıldı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, törende konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
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AYM Başkanı Özkaya'dan HDP kapatma davasına ilişkin açıklama: 'Şu an dosya raportörde'
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