AYM kentsel dönüşümde belediye yetkilerini sınırlayan kararnameyi iptal etti

AYM, kentsel dönüşümde belediyelerin yetkilerini sınırlayan ve bu konuda Çevre Bakanlığı'na yetki veren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptaline karar verdi. 22.10.2024, Sputnik Türkiye

Anayasa Mahkemesi, kentsel dönüşüm uygulamaları ile altyapı, katlı ve köprülü kavşak yapımı konularında belediyelerin yetkilerini sınırlayan ve bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yetki veren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni Anayasa'ya aykırı bularak iptaline karar verdi.Yetki bakanlıktaydıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 15 Ekim 2023 tarihinde 153 Nolu Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Kararnameyle belediyelerin bazı konulardaki yetkileri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na verildi.Bu kapsamda Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'ne verilen şu iki yetki AYM'ye taşındı:Kararnameyle Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne ise "97'inci madenin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamındaki uygulamalara ilişkin her türlü altyapı, katlı ve köprülü kavşak gibi yapıların projelerini yapmak veya yaptırmak" yetkisi verildi.Ayrıca Kentsel Dönüşüm Başkanlığı da "Belediye Kanununun 73'üncü maddesi kapsamındaki uygulamalara ilişkin kentsel dönüşüm ve gelişim alına ilişkin gerekli hazırlık işlemlerini yürütmek" yetkisini aldı.CHP dava açtıCHP, kararnamedeki bu düzenlemelerin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. Yüksek Mahkeme, her üç düzenlemeyi "Konu bakımından yetki yönünden Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline" karar verdi. İptal kararı, 9 ay sonra yürürlüğe girecek.Mahkeme, iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulama ile imar uygulamaları kapsamında her türlü altyapı, katlı ve köprülü kavşak gibi yapıların projelerinin Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce yapılmasına veya yaptırılmasına ilişkin düzenlemeyi de Anayasa'ya aykırı buldu. Kararda, bu konunun mülkiyet hakkına ilişkin olduğu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle düzenlenmeyecek yasak alan içinde kaldığı vurgulandı.AYM, kararnameyle Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na Belediye Kanunu'nun 73'üncü maddesi kapsamındaki kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ile yenileme alanı ilanına ilişkin gerekli hazırlık işlemlerini yürütme ve görevi verilmesini de Anayasa'ya aykırı buldu. İptal kararında, söz konusu yetkinin ancak kanunla düzenlenebileceği belirtildi.

