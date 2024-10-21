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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/rusyada-gece-18-ukrayna-ihasi-engellendi-1089469162.html
Rusya’da gece 18 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’da gece 18 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batısındaki dört bölgede geçen gece Ukrayna ordusuna ait 18 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini belirtti. 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T07:18+0300
2024-10-21T07:24+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
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Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Kiev rejiminin gece boyunca uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi.Görev başındaki hava savunma güçlerinin 18 Ukrayna İHA’sını imha ettiği bildirilen açıklamada, 11’inin Rostov, 4’ünün Bryansk, ikisinin Kursk ve birinin Oryol bölgesinde vurulduğu belirtildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/rusya-rus-silahli-kuvvetleri-ukraynada-yabanci-parali-askerlerinin-gecici-konuslanma-noktalarini-1089454897.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha

Rusya’da gece 18 Ukrayna İHA’sı engellendi

07:18 21.10.2024 (güncellendi: 07:24 21.10.2024)
© Sputnik / Алексей КуденкоRusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı
Rusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2024
© Sputnik / Алексей Куденко
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Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batısındaki dört bölgede geçen gece Ukrayna ordusuna ait 18 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini belirtti.
Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Kiev rejiminin gece boyunca uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi.
Görev başındaki hava savunma güçlerinin 18 Ukrayna İHA’sını imha ettiği bildirilen açıklamada, 11’inin Rostov, 4’ünün Bryansk, ikisinin Kursk ve birinin Oryol bölgesinde vurulduğu belirtildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
Rus askerler operasyonda - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2024
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Rusya: Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna’da yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu
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