https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/rusyada-gece-18-ukrayna-ihasi-engellendi-1089469162.html
Rusya’da gece 18 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’da gece 18 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batısındaki dört bölgede geçen gece Ukrayna ordusuna ait 18 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini belirtti. 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T07:18+0300
2024-10-21T07:18+0300
2024-10-21T07:24+0300
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ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
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Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Kiev rejiminin gece boyunca uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi.Görev başındaki hava savunma güçlerinin 18 Ukrayna İHA’sını imha ettiği bildirilen açıklamada, 11’inin Rostov, 4’ünün Bryansk, ikisinin Kursk ve birinin Oryol bölgesinde vurulduğu belirtildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/rusya-rus-silahli-kuvvetleri-ukraynada-yabanci-parali-askerlerinin-gecici-konuslanma-noktalarini-1089454897.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha
Rusya’da gece 18 Ukrayna İHA’sı engellendi
07:18 21.10.2024 (güncellendi: 07:24 21.10.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batısındaki dört bölgede geçen gece Ukrayna ordusuna ait 18 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini belirtti.
Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Kiev rejiminin gece boyunca uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi.
Görev başındaki hava savunma güçlerinin 18 Ukrayna İHA’sını imha ettiği bildirilen açıklamada, 11’inin Rostov, 4’ünün Bryansk, ikisinin Kursk ve birinin Oryol bölgesinde vurulduğu belirtildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.