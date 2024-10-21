https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/rusyada-gece-18-ukrayna-ihasi-engellendi-1089469162.html

Rusya’da gece 18 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya’da gece 18 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batısındaki dört bölgede geçen gece Ukrayna ordusuna ait 18 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini belirtti. 21.10.2024, Sputnik Türkiye

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Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Kiev rejiminin gece boyunca uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi.Görev başındaki hava savunma güçlerinin 18 Ukrayna İHA’sını imha ettiği bildirilen açıklamada, 11’inin Rostov, 4’ünün Bryansk, ikisinin Kursk ve birinin Oryol bölgesinde vurulduğu belirtildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

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