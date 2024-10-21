https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-bin-700-askeri-etkisiz-hale-getirildi--1089482918.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun bin 700 askeri etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun bin 700 askeri etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde bin 700 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği ve... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T13:07+0300
2024-10-21T13:07+0300
2024-10-21T13:08+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
donbass
özel askeri harekat
ukrayna
ukrayna ordusu
himars
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/18/1068724153_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a7c0dc86f9d3c0a1e496a7468a7faa1b.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşmanı bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 55 asker olarak gerçekleşti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. Düşman güçler 350 kadar asker kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Ukrayna ordusunun iki karşı saldırısı püskürtülürken 720 askeri etkisiz hale getirildi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. 14 karşı saldırısı akamete uğratılan Ukraynalı güçlerin kaybı 430 kadar asker oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Düşman güçler 90 kadar asker kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu, bozguna uğratmaya devam ettiği Ukrayna güçlerinin 55 askerini etkisiz hale getirdi.Ukrayna’nın 127 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesisleri, hava üsleri altyapısı, insansız hava araçlarının üretildiği ve depolandığı yerler ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun üç adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 52 uçak tipi insansız hava aracını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/pentagon-sefi-austinden-kieve-surpriz-ziyaret-rusyaya-uzun-menzilli-silahla-saldirilara-izin-yok-1089475578.html
rusya
donbass
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/18/1068724153_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a8708663d9173804407b8215af35b51d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna ordusu, himars, insansız hava aracı (iha), iha
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna ordusu, himars, insansız hava aracı (iha), iha
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun bin 700 askeri etkisiz hale getirildi
13:07 21.10.2024 (güncellendi: 13:08 21.10.2024)
Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde bin 700 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği ve Ukrayna’daki hedeflere grup saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşmanı bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 55 asker olarak gerçekleşti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. Düşman güçler 350 kadar asker kaybetti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Ukrayna ordusunun iki karşı saldırısı püskürtülürken 720 askeri etkisiz hale getirildi.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. 14 karşı saldırısı akamete uğratılan Ukraynalı güçlerin kaybı 430 kadar asker oldu.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Düşman güçler 90 kadar asker kaybetti.
‘Dnepr’ Askeri Grubu, bozguna uğratmaya devam ettiği Ukrayna güçlerinin 55 askerini etkisiz hale getirdi.
Ukrayna’nın 127 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesisleri, hava üsleri altyapısı, insansız hava araçlarının üretildiği ve depolandığı yerler ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun üç adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 52 uçak tipi insansız hava aracını imha etti.