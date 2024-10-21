https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-bin-700-askeri-etkisiz-hale-getirildi--1089482918.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun bin 700 askeri etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun bin 700 askeri etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde bin 700 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği ve... 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T13:07+0300

2024-10-21T13:07+0300

2024-10-21T13:08+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşmanı bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 55 asker olarak gerçekleşti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. Düşman güçler 350 kadar asker kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Ukrayna ordusunun iki karşı saldırısı püskürtülürken 720 askeri etkisiz hale getirildi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. 14 karşı saldırısı akamete uğratılan Ukraynalı güçlerin kaybı 430 kadar asker oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Düşman güçler 90 kadar asker kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu, bozguna uğratmaya devam ettiği Ukrayna güçlerinin 55 askerini etkisiz hale getirdi.Ukrayna’nın 127 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesisleri, hava üsleri altyapısı, insansız hava araçlarının üretildiği ve depolandığı yerler ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun üç adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 52 uçak tipi insansız hava aracını imha etti.

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