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Gelecek 10 yılda teknolojik risklerin şiddeti artacak
Gelecek 10 yılda teknolojik risklerin şiddeti artacak
Sputnik Türkiye
Son yıllarda dijitalleşmenin hızlanması, bireylerin ve kurumların siber saldırılara karşı daha savunmasız hale gelmesine neden oluyor. Aynı zamanda devletler... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
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Gelecek 10 yılda teknolojik risklerin şiddeti artacak
Sputnik Türkiye
Gelecek 10 yılda teknolojik risklerin şiddeti artacak
Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi’ne konuk olan Marsh Türkiye Siber Risk Danışmanlığı Direktörü Ömercan Aydın, “Siber riskler her yıl hayatımıza daha fazla etki etmeye başlayan bir risk türü. Dünya dijitalleştikçe bunların sistemler üzerindeki etki alanı da gelişmiş oluyor. Teknolojik ve dijital ortamlarda geçirilen süreler çok fazla arttı. Bunlar da dijital risklerden bizlerin de etkilendiği anlamına geliyor. Dijital olarak hepimiz saldırılara açık durumdayız. Ama teknoloji var oldukça siber riskler de var olacaktır. Bütün bunlara karşı en faydalı olacak şey farkındalığımızı yüksek tutmak.” dedi.Gelişen teknolojiler, siber saldırıları daha erişilebilir hale getirirken, organize suç grupları da bu yeni araçları kullanarak daha karmaşık ve riskli iş modellerine geçiş yapıyor. Siber suçlar, özellikle azınlık dillerinde kimlik avı gibi yeni yöntemlerle yaygınlaşarak, daha fazla insanı hedef alıyor. Bu durum, bireyler ve şirketler için ciddi riskler yaratırken, hükümetlerin otoritesine meydan okuma ve devletlerin bölgesel kontrolünü tehdit eden şiddet olaylarına yol açma potansiyeline de sahip. Gelecek 10 yıllık zaman diliminde teknolojik risklerin şiddetinin artması bekleniyor.'Yanlış bilgilendirme toplumdaki kutuplaşmayı derinleştiriyor'Yanlış bilgilendirme hem ekonomik istikrarı zayıflatıyor hem de toplumdaki kutuplaşmayı derinleştiriyor. Özellikle sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden yayılan dezenformasyon kampanyaları, bu durumu daha da karmaşık hale getiriyor. Sigorta brokeri ve risk danışmanı Marsh, Siber Güvenlik Farkındalık ayında Küresel Riskler Raporu’nun en önemli gündemlerinden biri olan siber risklerle ilgili tehditlere dikkat çekti. Marsh &amp; McLennan ve Zurich Sigorta Grubu’nun stratejik ortaklığıyla hazırlanan ‘2024 Küresel Riskler Raporu’, siber güvenlik açıklarının artışını ve gelişmiş teknolojilerin kötüye kullanımını içeren önemli bulgular sunuyor. Küresel Riskler Raporu’na göre; giderek daha güçlü hale gelen genel amaçlı yapay zeka teknolojilerinin kontrolsüz bir şekilde yayılması, önümüzdeki on yıl içinde ekonomileri ve toplumu radikal bir biçimde yeniden şekillendirecek.Raporun vurguladığı riskler arasında, yapay zekanın gelişmesiyle birlikte yanlış bilgilendirme ve dezenformasyonun siber güvenlik alanında yarattığı tehditler yer alıyor.“Siber suçlar ekonomik ve sosyal yapıları kökten tehdit ediyor”Raporun dikkate çektiği en önemli konu başlıklarından birinin teknolojik gelişmeler ve bunun beraberinde gelebilecek siber riskler olduğunun altını çizen sigorta brokeri ve risk danışmanı Marsh Türkiye’nin CEO’su Yeşim Aksüt, şunları söyledi:“Yapay zekanın kötü niyetli aktörler tarafından kullanılmasını önlemek için iş birlikleri gerekiyor”Her bir birey ve kurumun siber güvenlik risklerini azaltması konusunda proaktif olması gerektiğini belirten Aksüt, sözlerine şu şekilde devam etti:
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Gelecek 10 yılda teknolojik risklerin şiddeti artacak

14:05 23.10.2024 (güncellendi: 11:55 24.10.2024)
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gelecek 10 yılda teknolojik risklerin şiddeti artacak
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Serhat Ayan - Sputnik Türkiye
Serhat Ayan
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Son yıllarda dijitalleşmenin hızlanması, bireylerin ve kurumların siber saldırılara karşı daha savunmasız hale gelmesine neden oluyor. Aynı zamanda devletler içinde büyük tehdit oluşturuyor.
Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi’ne konuk olan Marsh Türkiye Siber Risk Danışmanlığı Direktörü Ömercan Aydın, “Siber riskler her yıl hayatımıza daha fazla etki etmeye başlayan bir risk türü. Dünya dijitalleştikçe bunların sistemler üzerindeki etki alanı da gelişmiş oluyor. Teknolojik ve dijital ortamlarda geçirilen süreler çok fazla arttı. Bunlar da dijital risklerden bizlerin de etkilendiği anlamına geliyor. Dijital olarak hepimiz saldırılara açık durumdayız. Ama teknoloji var oldukça siber riskler de var olacaktır. Bütün bunlara karşı en faydalı olacak şey farkındalığımızı yüksek tutmak.” dedi.
Gelişen teknolojiler, siber saldırıları daha erişilebilir hale getirirken, organize suç grupları da bu yeni araçları kullanarak daha karmaşık ve riskli iş modellerine geçiş yapıyor. Siber suçlar, özellikle azınlık dillerinde kimlik avı gibi yeni yöntemlerle yaygınlaşarak, daha fazla insanı hedef alıyor. Bu durum, bireyler ve şirketler için ciddi riskler yaratırken, hükümetlerin otoritesine meydan okuma ve devletlerin bölgesel kontrolünü tehdit eden şiddet olaylarına yol açma potansiyeline de sahip. Gelecek 10 yıllık zaman diliminde teknolojik risklerin şiddetinin artması bekleniyor.

'Yanlış bilgilendirme toplumdaki kutuplaşmayı derinleştiriyor'

Yanlış bilgilendirme hem ekonomik istikrarı zayıflatıyor hem de toplumdaki kutuplaşmayı derinleştiriyor. Özellikle sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden yayılan dezenformasyon kampanyaları, bu durumu daha da karmaşık hale getiriyor.
Sigorta brokeri ve risk danışmanı Marsh, Siber Güvenlik Farkındalık ayında Küresel Riskler Raporu’nun en önemli gündemlerinden biri olan siber risklerle ilgili tehditlere dikkat çekti. Marsh & McLennan ve Zurich Sigorta Grubu’nun stratejik ortaklığıyla hazırlanan ‘2024 Küresel Riskler Raporu’, siber güvenlik açıklarının artışını ve gelişmiş teknolojilerin kötüye kullanımını içeren önemli bulgular sunuyor. Küresel Riskler Raporu’na göre; giderek daha güçlü hale gelen genel amaçlı yapay zeka teknolojilerinin kontrolsüz bir şekilde yayılması, önümüzdeki on yıl içinde ekonomileri ve toplumu radikal bir biçimde yeniden şekillendirecek.
Raporun vurguladığı riskler arasında, yapay zekanın gelişmesiyle birlikte yanlış bilgilendirme ve dezenformasyonun siber güvenlik alanında yarattığı tehditler yer alıyor.

“Siber suçlar ekonomik ve sosyal yapıları kökten tehdit ediyor”

Raporun dikkate çektiği en önemli konu başlıklarından birinin teknolojik gelişmeler ve bunun beraberinde gelebilecek siber riskler olduğunun altını çizen sigorta brokeri ve risk danışmanı Marsh Türkiye’nin CEO’su Yeşim Aksüt, şunları söyledi:
“Yüksek ve düşük gelirli ülkeler arasındaki dijital uçurum, bu teknolojilerin sağladığı faydaların ve risklerin dağılımında belirgin bir eşitsizliğe yol açacak. Teknolojik açıdan savunmasız olan ülkeler ve topluluklar, ekonomik üretkenlik, finans, iklim, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi alanlarda istihdam yaratımını etkileyen turboşarjlı yapay zeka atılımlarından dijital olarak izole edilerek daha da geri kalacak. Siber güvenlik, yalnızca teknolojiye erişimi olan ülkeleri değil, küresel çapta tüm toplumları etkileyen bir mesele haline geldi. Yapay zeka tarafından oluşturulan sahte içerikler, deepfake teknolojisi, siber suçluların saldırılarının yalnızca birkaç örneğini oluştururken, bu durum ekonomik ve sosyal yapıları kökten tehdit ediyor."

“Yapay zekanın kötü niyetli aktörler tarafından kullanılmasını önlemek için iş birlikleri gerekiyor”

Her bir birey ve kurumun siber güvenlik risklerini azaltması konusunda proaktif olması gerektiğini belirten Aksüt, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Siber saldırılara karşı önleyici tedbirler almak, siber güvenlik stratejilerinin temelini oluşturmalı. Risk değerlendirmeleri ve güvenlik testleri düzenlemek, potansiyel zafiyetleri tespit etmeye yardımcı olacaktır. Çalışanların siber güvenlik konusunda eğitim alması ve bilinçlendirilmesi kritik öneme sahip. Kurumlar, çalışanlarına siber güvenlik eğitimleri düzenlemeli ve farkındalık artırıcı programlar uygulamalıdır. Şirketler, güvenlik yazılımlarına ve donanımlarına yatırım yaparak siber tehditlere karşı savunmalarını güçlendirmeli. Siber güvenlik tüm toplumun sorumluluğu. Siber güvenlik tehditlerine karşı koymanın en etkili yollarından biri, kamu farkındalığının artırılması ve eğitim yoluyla korunma yollarının güçlendirilmesidir. Ayrıca teknolojik yeniliklerin yanı sıra, yapay zekanın kötü niyetli aktörler tarafından kullanılmasını önlemek için ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliği yapılması gerekiyor."
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