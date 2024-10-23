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Gelecek 10 yılda teknolojik risklerin şiddeti artacak

Gelecek 10 yılda teknolojik risklerin şiddeti artacak

Sputnik Türkiye

Son yıllarda dijitalleşmenin hızlanması, bireylerin ve kurumların siber saldırılara karşı daha savunmasız hale gelmesine neden oluyor. Aynı zamanda devletler... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T14:05+0300

2024-10-23T14:05+0300

2024-10-24T11:55+0300

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Gelecek 10 yılda teknolojik risklerin şiddeti artacak Sputnik Türkiye Gelecek 10 yılda teknolojik risklerin şiddeti artacak

Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi’ne konuk olan Marsh Türkiye Siber Risk Danışmanlığı Direktörü Ömercan Aydın, “Siber riskler her yıl hayatımıza daha fazla etki etmeye başlayan bir risk türü. Dünya dijitalleştikçe bunların sistemler üzerindeki etki alanı da gelişmiş oluyor. Teknolojik ve dijital ortamlarda geçirilen süreler çok fazla arttı. Bunlar da dijital risklerden bizlerin de etkilendiği anlamına geliyor. Dijital olarak hepimiz saldırılara açık durumdayız. Ama teknoloji var oldukça siber riskler de var olacaktır. Bütün bunlara karşı en faydalı olacak şey farkındalığımızı yüksek tutmak.” dedi.Gelişen teknolojiler, siber saldırıları daha erişilebilir hale getirirken, organize suç grupları da bu yeni araçları kullanarak daha karmaşık ve riskli iş modellerine geçiş yapıyor. Siber suçlar, özellikle azınlık dillerinde kimlik avı gibi yeni yöntemlerle yaygınlaşarak, daha fazla insanı hedef alıyor. Bu durum, bireyler ve şirketler için ciddi riskler yaratırken, hükümetlerin otoritesine meydan okuma ve devletlerin bölgesel kontrolünü tehdit eden şiddet olaylarına yol açma potansiyeline de sahip. Gelecek 10 yıllık zaman diliminde teknolojik risklerin şiddetinin artması bekleniyor.'Yanlış bilgilendirme toplumdaki kutuplaşmayı derinleştiriyor'Yanlış bilgilendirme hem ekonomik istikrarı zayıflatıyor hem de toplumdaki kutuplaşmayı derinleştiriyor. Özellikle sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden yayılan dezenformasyon kampanyaları, bu durumu daha da karmaşık hale getiriyor. Sigorta brokeri ve risk danışmanı Marsh, Siber Güvenlik Farkındalık ayında Küresel Riskler Raporu’nun en önemli gündemlerinden biri olan siber risklerle ilgili tehditlere dikkat çekti. Marsh & McLennan ve Zurich Sigorta Grubu’nun stratejik ortaklığıyla hazırlanan ‘2024 Küresel Riskler Raporu’, siber güvenlik açıklarının artışını ve gelişmiş teknolojilerin kötüye kullanımını içeren önemli bulgular sunuyor. Küresel Riskler Raporu’na göre; giderek daha güçlü hale gelen genel amaçlı yapay zeka teknolojilerinin kontrolsüz bir şekilde yayılması, önümüzdeki on yıl içinde ekonomileri ve toplumu radikal bir biçimde yeniden şekillendirecek.Raporun vurguladığı riskler arasında, yapay zekanın gelişmesiyle birlikte yanlış bilgilendirme ve dezenformasyonun siber güvenlik alanında yarattığı tehditler yer alıyor.“Siber suçlar ekonomik ve sosyal yapıları kökten tehdit ediyor”Raporun dikkate çektiği en önemli konu başlıklarından birinin teknolojik gelişmeler ve bunun beraberinde gelebilecek siber riskler olduğunun altını çizen sigorta brokeri ve risk danışmanı Marsh Türkiye’nin CEO’su Yeşim Aksüt, şunları söyledi:“Yapay zekanın kötü niyetli aktörler tarafından kullanılmasını önlemek için iş birlikleri gerekiyor”Her bir birey ve kurumun siber güvenlik risklerini azaltması konusunda proaktif olması gerektiğini belirten Aksüt, sözlerine şu şekilde devam etti:

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Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

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