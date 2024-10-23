CHP içerisindeki adaylık tartışmaları: ‘Diğer partilerden farkımızı ortaya koymalıyız’

“Seçimler gelirken üyelere ve örgüte başvurulması gerekir diye düşünüyorum. CHP üye örgüt ve program partisiyse milletvekili adaylarını da, belediye meclisi adaylarının da, belediye başkanlarını da onlara sormak zorundayız. Milletvekillerine nasıl ön seçim yoluyla parti karar verecekse cumhurbaşkanlığı adaylığında da aynı şekilde bir yol izlememiz lazım. Başarılı belediye başkanlarımız var. Bu konunun bugünden o mu bu mu diye tartışılmasını yanlış buluyorum. Zamanı gelince parti kendi iç demokrasisini çalıştırarak bir karar verir. Eğer ön seçim yapılmıyorsa bu karar da genel olarak parti meclisinindir. Bana sorarsanız madem ki 1 buçuk milyon üyemiz var, üyelerle bu işi yapmak en doğrusudur. O zaman kimse alınmaz ve gücenmez. Kendi içimizde katılımcı demokrasiyi işletmeyi bir kural haline getirmemiz lazım. Özellikle bugünlerde hangi belediye başkanı aday olmalı tartışmasının köpürtülmesini de çok yanlış buluyorum. Her anlamda diğer partilerden farkımızı ortaya koymamız lazım.”