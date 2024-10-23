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CHP içerisindeki adaylık tartışmaları: ‘Diğer partilerden farkımızı ortaya koymalıyız’
CHP içerisindeki adaylık tartışmaları: ‘Diğer partilerden farkımızı ortaya koymalıyız’
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında Güçlü Özgan’ın konuğu SODEV Onursal Başkanı ve Eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş oldu. Karakaş, CHP’nin... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T09:05+0300
2024-10-23T09:05+0300
2024-10-23T15:06+0300
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adaylık
cumhurbaşkanlığı seçimi
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CHP içerisindeki adaylık tartışmaları: ‘Diğer partilerden farkımızı ortaya koymalıyız’
Sputnik Türkiye
CHP içerisindeki adaylık tartışmaları: ‘Diğer partilerden farkımızı ortaya koymalıyız’
Son günlerde gündeme gelen CHP’nin cumhurbaşkanlığı seçimi adayı tartışmaları devam ediyor. Gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu olan SODEV Onursal Başkanı ve Eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, konuya dair şunları söyledi:
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Güçlü Özgan
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MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
аудио, radyo, radyo, radyo sputnik, güçlü özgan, yeri ve zamanı, chp, adaylık, cumhurbaşkanlığı seçimi
аудио, radyo, radyo, radyo sputnik, güçlü özgan, yeri ve zamanı, chp, adaylık, cumhurbaşkanlığı seçimi
CHP içerisindeki adaylık tartışmaları: ‘Diğer partilerden farkımızı ortaya koymalıyız’
09:05 23.10.2024 (güncellendi: 15:06 23.10.2024)
Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında Güçlü Özgan’ın konuğu SODEV Onursal Başkanı ve Eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş oldu. Karakaş, CHP’nin cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu, “Bugünlerde bu tartışmaların köpürtülmesini çok yanlış buluyorum.” dedi.
Son günlerde gündeme gelen CHP’nin cumhurbaşkanlığı seçimi adayı tartışmaları devam ediyor. Gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu olan SODEV Onursal Başkanı ve Eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, konuya dair şunları söyledi:
“Seçimler gelirken üyelere ve örgüte başvurulması gerekir diye düşünüyorum. CHP üye örgüt ve program partisiyse milletvekili adaylarını da, belediye meclisi adaylarının da, belediye başkanlarını da onlara sormak zorundayız. Milletvekillerine nasıl ön seçim yoluyla parti karar verecekse cumhurbaşkanlığı adaylığında da aynı şekilde bir yol izlememiz lazım. Başarılı belediye başkanlarımız var. Bu konunun bugünden o mu bu mu diye tartışılmasını yanlış buluyorum. Zamanı gelince parti kendi iç demokrasisini çalıştırarak bir karar verir. Eğer ön seçim yapılmıyorsa bu karar da genel olarak parti meclisinindir. Bana sorarsanız madem ki 1 buçuk milyon üyemiz var, üyelerle bu işi yapmak en doğrusudur. O zaman kimse alınmaz ve gücenmez. Kendi içimizde katılımcı demokrasiyi işletmeyi bir kural haline getirmemiz lazım. Özellikle bugünlerde hangi belediye başkanı aday olmalı tartışmasının köpürtülmesini de çok yanlış buluyorum. Her anlamda diğer partilerden farkımızı ortaya koymamız lazım.”