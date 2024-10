https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/pentagon-sefi-austinden-kieve-surpriz-ziyaret-rusyaya-uzun-menzilli-silahla-saldirilara-izin-yok-1089475578.html

Pentagon Şefi Austin’den Kiev’e sürpriz ziyaret: ‘Rusya’ya uzun menzilli silahla saldırılara izin yok’

Pentagon Şefi Austin’den Kiev’e sürpriz ziyaret: ‘Rusya’ya uzun menzilli silahla saldırılara izin yok’

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gerçekleştirdiği sürpriz ziyarette Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’le görüşmesi... 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T10:44+0300

2024-10-21T10:44+0300

2024-10-21T10:51+0300

ukrayna krizi

abd

abd savunma bakanlığı

pentagon

lloyd austin

ukrayna

kiev

vladimir zelenskiy

rustem umerov

ukrayna ordusu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/15/1077627017_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_01b197c2dccd25a991c7a5b1b87dd29f.jpg

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin aktardığına göre, Pentagon Şefi Lloyd Austin Ukrayna’nın başkenti Kiev’e sürpriz ziyaret gerçekleştiriyor.Pentagon Şefi’nin Zelenskiy’in yanı sıra, Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov'la bir araya geleceği bildirilen haberde, “Austin, Kiev'e yeni bir askeri yardım ya da (Ukrayna) güçlerine Rus topraklarına saldırılarında uzun menzilli füzeler kullanma izni getirmeden geldi” ifadesine yer verildi.Austin'in ‘büyük olasılıkla’ ABD Savunma Bakanı olarak Kiev'e son kez geldiği kaydedilirken Pentagon Şefi’nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken’den farklı olarak her zaman Ukrayna’ya yardımın kısıtlı olmasından yana olduğu ve ABD depolarından yapılan aşırı silah sevkiyatı ve Ukraynalı askerlere yönelik eğitimdeki zorluklardan endişeyle bahsettiği anımsatıldı.Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik uzun menzilli silahlar kullanması konusunda ABD yönetiminde fikir birliğinin olmadığını söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanması olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı da tartıştıklarını ifade etmişti. Rus lider, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımının, NATO, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini ve Moskova'nın da önünde beliren tehditlere göre karar vereceğini vurgulamıştı.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının krizin çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu söylemişti. Lavrov, ABD ve NATO’nun sadece silah tedarikiyle değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerlere verdiği eğitimle de bu çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/rusyadan-ortaklara-ve-dostlara-zelenskiy-uyarisi-planina-kanip-destek-vermeyin-1089473241.html

ukrayna

kiev

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd savunma bakanlığı, pentagon, lloyd austin, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, rustem umerov, ukrayna ordusu, rusya, uzun menzilli füze, askeri yardım, antony blinken, joe biden, vladimir putin, sergey lavrov