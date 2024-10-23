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Bebek katillerinin para tuzağı
Bebek katillerinin para tuzağı
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nda bugün Yenidoğan Çetesi'nin kasası, çeteye yapılan operasyonun seyri, Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a yaptığı PKK'yı tasfiye etme... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T17:33+0300
2024-10-23T17:33+0300
2024-10-23T20:00+0300
mustafa hoş ile yol arkadaşi
radyo
radyo
radyo
mustafa hoş
büyük ortadoğu projesi (bop)
fethullah gülen
pkk
ypg/pkk
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Bebek katillerinin para tuzağı
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nda bugün Yenidoğan Çetesi'nin kasası, çeteye yapılan operasyonun seyri, Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a yaptığı PKK'yı tasfiye etme çağrısı ve Roblox'un Türkiye'de açılıp açılmayacağı konuşulacak. Programa gazeteci ve Akil İnsanlar Heyeti üyesi Abdurrahman Dilipak, Profesör Levent Eraslan ve tahliye edilen Avukat Dilek Ekmekçi konuk olacak.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları gazeteci Abdurrahman Dilipak ve Profesör Levent Eraslan oldu.'Erdoğan, BOP'a uygun hareket ediyor'Dilipak, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı örgütü tasfiye etme çağrısını ve Türkiye siyasetinde gelinen noktayı anlattı. Dilipak şunları söyledi:Cemaat yapılanmaları konusunda AK Parti'nin ve Erdoğan'ın, Büyük Ortadoğu Projesi de dahil olmak üzere, projelere uygun hareket ettiğini söyleyen Dilipak, devamında şu ifadeleri kullandı:Roblox açılacak mıEraslan ise, Türkiye'de yasaklanan oyun platformu Roblox'un yakın zamanda yeniden erişilebilir hale getirilip getirilmeyeceğine dair tahminlerde bulundu. Eraslan şunları söyledi:
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Mustafa Hoş
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
аудио, radyo, radyo, radyo, mustafa hoş, büyük ortadoğu projesi (bop), fethullah gülen, pkk, ypg/pkk, abdurrahman dilipak
аудио, radyo, radyo, radyo, mustafa hoş, büyük ortadoğu projesi (bop), fethullah gülen, pkk, ypg/pkk, abdurrahman dilipak
Bebek katillerinin para tuzağı
17:33 23.10.2024 (güncellendi: 20:00 23.10.2024)
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nda bugün Yenidoğan Çetesi'nin kasası, çeteye yapılan operasyonun seyri, Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a yaptığı PKK'yı tasfiye etme çağrısı ve Roblox'un Türkiye'de açılıp açılmayacağı konuşuldu. Programa gazeteci ve Akil İnsanlar Heyeti üyesi Abdurrahman Dilipak ve Profesör Levent Eraslan konuk oldu.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları gazeteci Abdurrahman Dilipak ve Profesör Levent Eraslan oldu.
'Erdoğan, BOP'a uygun hareket ediyor'
Dilipak, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı örgütü tasfiye etme çağrısını ve Türkiye siyasetinde gelinen noktayı anlattı. Dilipak şunları söyledi:
'Devletin örgütlediği din var. En büyük siyasi topluluk devlet. Sivil toplumun dini daha kendi içerisinde farklılıklar gösterir. Toplumun siyasi talepleri, Siyasi İslam'mış gibi gösterilmeye başlandı. Bu tam bir aldatmacaydı. Halbuki FETÖ de devlet tarafından örgütlendi. FETÖ'nün arkasında Fuat Doğu var, CIA ile ilişkili eski MİT müsteşarı. FETÖ'nün arkasında, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yaşar Tunagür de var. FETÖ bir devlet projesiydi. Ilımlı İslam'a havuç, Radikal İslam'a sopa politikasında Ilımlı İslam projesinin taşeronluydu.'
Cemaat yapılanmaları konusunda AK Parti'nin ve Erdoğan'ın, Büyük Ortadoğu Projesi de dahil olmak üzere, projelere uygun hareket ettiğini söyleyen Dilipak, devamında şu ifadeleri kullandı:
'Aslında cemaat yapılanmasının içi zaten boşaltıldı. AK Parti'nin arka bahçesi haline getirildi. Türkiye'de her zaman cemaatler bir şekilde, doğrudan veya dolaylı olarak büyük ölçüde kontrol altında kaldı, AK Parti döneminde tamamen arka bahçeye çekildi. İlahiyat devletin kontrolünde değil mi, İmam Hatip devletin kontrolünde değil mi? Yeşil Kemalizme geldi iş. AK Parti bugüne kadar bu anlamda, Büyük Ortadoğu projesi de dahil projelere uygun hareket etti. Büyük Ortadoğu Projesi, Türkiye'nin başını çektiği, 23 ülkenin sınır, rejim ve iktidar yapılarının dönüştürülme projesi değil mi?'
Eraslan ise, Türkiye'de yasaklanan oyun platformu Roblox'un yakın zamanda yeniden erişilebilir hale getirilip getirilmeyeceğine dair tahminlerde bulundu. Eraslan şunları söyledi:
'Türkiye'de bir pazar var, buraya bunun için geliyorlar. 8 üst düzey yetkili burada bizden yasağı nasıl kaldırtabileceklerini duymak istiyorlar. Hatta Adana Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın temyizden döndüğünü de söylediler ama elbette bu bir karar. Ben bu kararın yakın vadede çıkabileceğini düşünmüyorum. Roblox'a 'yükümlülüklerinizi kabul ettiğinizi söyleyin, Türkiye'de büro açın' tavsiyelerinde bulunduk. Büro açacaklarını beyan ettiler'