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Bebek katillerinin para tuzağı

Bebek katillerinin para tuzağı

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nda bugün Yenidoğan Çetesi'nin kasası, çeteye yapılan operasyonun seyri, Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a yaptığı PKK'yı tasfiye etme... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T17:33+0300

2024-10-23T17:33+0300

2024-10-23T20:00+0300

mustafa hoş ile yol arkadaşi

radyo

radyo

radyo

mustafa hoş

büyük ortadoğu projesi (bop)

fethullah gülen

pkk

ypg/pkk

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Bebek katillerinin para tuzağı Sputnik Türkiye Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nda bugün Yenidoğan Çetesi'nin kasası, çeteye yapılan operasyonun seyri, Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a yaptığı PKK'yı tasfiye etme çağrısı ve Roblox'un Türkiye'de açılıp açılmayacağı konuşulacak. Programa gazeteci ve Akil İnsanlar Heyeti üyesi Abdurrahman Dilipak, Profesör Levent Eraslan ve tahliye edilen Avukat Dilek Ekmekçi konuk olacak.

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları gazeteci Abdurrahman Dilipak ve Profesör Levent Eraslan oldu.'Erdoğan, BOP'a uygun hareket ediyor'Dilipak, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı örgütü tasfiye etme çağrısını ve Türkiye siyasetinde gelinen noktayı anlattı. Dilipak şunları söyledi:Cemaat yapılanmaları konusunda AK Parti'nin ve Erdoğan'ın, Büyük Ortadoğu Projesi de dahil olmak üzere, projelere uygun hareket ettiğini söyleyen Dilipak, devamında şu ifadeleri kullandı:Roblox açılacak mıEraslan ise, Türkiye'de yasaklanan oyun platformu Roblox'un yakın zamanda yeniden erişilebilir hale getirilip getirilmeyeceğine dair tahminlerde bulundu. Eraslan şunları söyledi:

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2024

Mustafa Hoş https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg

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