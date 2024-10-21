https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/meteoroloji-sari-alarm-vererek-uyardi-kuvvetli-kar-yagisi-ve-firtina-geliyor-1089467087.html

Meteoroloji sarı alarm vererek uyardı: Kuvvetli kar yağışı ve fırtına geliyor

Meteoroloji sarı alarm vererek uyardı: Kuvvetli kar yağışı ve fırtına geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava için hava durumu tahminini paylaştı. Batı kesimlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yükseliyor. Meteoroloji'den 7... 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T05:34+0300

2024-10-21T05:34+0300

2024-10-21T05:36+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

kar

kar yağışı

istanbul

hava durumu

istanbul hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/15/1089466933_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_15f90c59599e636d6ffc8c5db4159dd6.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji bugün (21 Ekim), 7 il için sarı kodlu uyarı verdi. Artvin, Gümüşhane, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun'da yoğun kar yağışı bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıkları, biraz artacak. Sıcaklıkların yarından itibaren Batı kesimlerde mevsim normalleri civarına çıkacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediyor.Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yoğun kar yağışı uyarısıMeteoroloji'nin son tahminine göre Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Çankırı ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz'de (Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin) kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, bu illerimizin 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Fırtına uyarısıRüzgârın, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Anadolu’nun batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Bugün hava nasıl olacak? İllere göre hava durumuMARMARAParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güney kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE 5°C, 19°CParçalı bulutluİSTANBUL 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ 5°C, 17°CParçalı bulutluKOCAELİ 11°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 0°C, 14°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 9°C, 22°CParçalı ve az bulutluİZMİR 12°C, 22°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 7°C, 25°CParçalı ve az bulutluAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin Toroslar mevkisinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.ADANA 13°C, 25°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 17°C, 28°CAz bulutlu ve açıkHATAY 10°C, 23°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 13°C, 24°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzey çevrelerinin yer yer çok bulutlu, yarın Çankırı ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güney kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.ANKARA 3°C, 14°CParçalı bulutluESKİŞEHİR 3°C, 14°CParçalı bulutluKONYA 3°C, 13°CAz bulutluNEVŞEHİR 0°C, 11°CAz bulutluBATI KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 4°C, 13°CÇok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE 9°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİNOP 11°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK 10°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli, 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.AMASYA 6°C, 14°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıARTVİN 5°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.SAMSUN 11°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.TRABZON 11°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin batı kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.ERZURUM -3°C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karlakarışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlıKARS -3°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karlakarışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlıMALATYA 2°C, 14°CParçalı ve az bulutluVAN -1°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 6°C, 18°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 6°C, 19°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 6°C, 18°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 11°C, 20°CAz bulutlu ve açık

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/meteorolojinin-ardindan-prof-dr-orhan-sen-de-uyardi-yarin-geliyor-gunlerce-surecek-1089236106.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

21 ekim hava durumu, 22 ekim hava durumu, bu hafta hava nasıl, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, dolu yağışı, dolu yağacak mı, istanbul sağanak, marmara yağmur, izmir hava durumu, yoğun kar yağışı uyarısı, kar yağacak mı, hangi illere kar yağacak, istanbul'a ne zaman kar yağacak, meteoroloji istanbul, kar yağışı, kar yağışı son dakika, kar ne zaman yağacak