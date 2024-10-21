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Meteoroloji sarı alarm vererek uyardı: Kuvvetli kar yağışı ve fırtına geliyor
Meteoroloji sarı alarm vererek uyardı: Kuvvetli kar yağışı ve fırtına geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava için hava durumu tahminini paylaştı. Batı kesimlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yükseliyor. Meteoroloji'den 7... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T05:34+0300
2024-10-21T05:36+0300
türkiye
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kar
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istanbul
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istanbul hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji bugün (21 Ekim), 7 il için sarı kodlu uyarı verdi. Artvin, Gümüşhane, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun'da yoğun kar yağışı bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıkları, biraz artacak. Sıcaklıkların yarından itibaren Batı kesimlerde mevsim normalleri civarına çıkacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediyor.Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yoğun kar yağışı uyarısıMeteoroloji'nin son tahminine göre Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Çankırı ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz'de (Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin) kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, bu illerimizin 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Fırtına uyarısıRüzgârın, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Anadolu’nun batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Bugün hava nasıl olacak? İllere göre hava durumuMARMARAParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güney kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE 5°C, 19°CParçalı bulutluİSTANBUL 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ 5°C, 17°CParçalı bulutluKOCAELİ 11°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 0°C, 14°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 9°C, 22°CParçalı ve az bulutluİZMİR 12°C, 22°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 7°C, 25°CParçalı ve az bulutluAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin Toroslar mevkisinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.ADANA 13°C, 25°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 17°C, 28°CAz bulutlu ve açıkHATAY 10°C, 23°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 13°C, 24°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzey çevrelerinin yer yer çok bulutlu, yarın Çankırı ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güney kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.ANKARA 3°C, 14°CParçalı bulutluESKİŞEHİR 3°C, 14°CParçalı bulutluKONYA 3°C, 13°CAz bulutluNEVŞEHİR 0°C, 11°CAz bulutluBATI KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 4°C, 13°CÇok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE 9°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİNOP 11°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK 10°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli, 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.AMASYA 6°C, 14°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıARTVİN 5°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.SAMSUN 11°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.TRABZON 11°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin batı kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.ERZURUM -3°C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karlakarışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlıKARS -3°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karlakarışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlıMALATYA 2°C, 14°CParçalı ve az bulutluVAN -1°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 6°C, 18°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 6°C, 19°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 6°C, 18°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 11°C, 20°CAz bulutlu ve açık
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Meteoroloji sarı alarm vererek uyardı: Kuvvetli kar yağışı ve fırtına geliyor

05:34 21.10.2024 (güncellendi: 05:36 21.10.2024)
© AAKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2024
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava için hava durumu tahminini paylaştı. Batı kesimlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yükseliyor. Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin'in yüksek kesimleri için yoğun kar yağışı uyarısı verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji bugün (21 Ekim), 7 il için sarı kodlu uyarı verdi. Artvin, Gümüşhane, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun'da yoğun kar yağışı bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıkları, biraz artacak. Sıcaklıkların yarından itibaren Batı kesimlerde mevsim normalleri civarına çıkacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediyor.

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'nin son tahminine göre Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Çankırı ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz'de (Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin) kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, bu illerimizin 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.
Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Fırtına uyarısı

Rüzgârın, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Anadolu’nun batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bugün hava nasıl olacak? İllere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güney kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 5°C, 19°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 5°C, 17°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 9°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 12°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 7°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin Toroslar mevkisinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 17°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 10°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 13°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevrelerinin yer yer çok bulutlu, yarın Çankırı ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte zirai don bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güney kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 14°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 14°C

Parçalı bulutlu

KONYA 3°C, 13°C

Az bulutlu

NEVŞEHİR 0°C, 11°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 4°C, 13°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 11°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 10°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli, 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA 6°C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN 5°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN 11°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

TRABZON 11°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin batı kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -3°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karlakarışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

KARS -3°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karlakarışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

MALATYA 2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -1°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 6°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 6°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 6°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 11°C, 20°C

Az bulutlu ve açık
Meteoroloji - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
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15 Ekim, 10:08
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