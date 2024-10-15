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Meteoroloji'nin ardından Prof. Dr. Orhan Şen de uyardı: Yarın geliyor, günlerce sürecek
Meteoroloji'nin ardından Prof. Dr. Orhan Şen de uyardı: Yarın geliyor, günlerce sürecek
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Meteoroloji Genel Müdürlüğ, 5 günlük haritalı tahminini paylaştı. Perşembe gününden itibaren Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T10:08+0300
2024-10-15T10:09+0300
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Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları perşembe gününden itibaren hissedilir derecede düşecek. Meteoroloji'nin 5 günlük tahminine göre, yarın Marmara ve Kuzey Anadolu'ya yağış geliyor. İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak yağışların cuma gününe kadar etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Orhan Şen de yarın için uyarıda bulunarak "Yarın Marmara dahil kuzey ve doğuda yağış alanı genişliyor. Perşembe gününden itibaren sıcaklıklar azalacak. Anadolu'da yükseklere kar yağabilir" ifadelerini kullandı.Bugün hava nasıl olacak? İl İl hava durumuMeteoroloji, 15 Ekim'e ilişkin hava durumu raporunu da yayımladı. Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Bingöl ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve batı kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.MARMARAParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 25°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 22°CParçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 24°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 23°CParçalı bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 24°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 29°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 28°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 28°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 32°CParçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 28°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 30°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 28°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve batısında pus, yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 23°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 24°CParçalı bulutluKONYA °C, 25°CParçalı bulutluNEVŞEHİR °C, 22°CParçalı bulutluBATI KARADENİZParçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin batısının iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 22°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 23°CParçalı bulutluSİNOP °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 20°CParçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 24°CParçalı ve çok bulutluARTVİN °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutluVAN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 31°CParçalı bulutluGAZİANTEP °C, 30°CParçalı bulutluSİİRT °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutluŞANLIURFA °C, 31°CParçalı bulutlu
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Meteoroloji'nin ardından Prof. Dr. Orhan Şen de uyardı: Yarın geliyor, günlerce sürecek

10:08 15.10.2024 (güncellendi: 10:09 15.10.2024)
© AA / Oğuz YeterMeteoroloji
Meteoroloji - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© AA / Oğuz Yeter
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Meteoroloji Genel Müdürlüğ, 5 günlük haritalı tahminini paylaştı. Perşembe gününden itibaren Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek. Yarın İstanbul'a yağış geliyor. Yurt genelinde yayılacak olan yağışların cumaya kadar etkisini göstermesi bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen de Anadolu'ya kar yağışı uyarısında bulundu.
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları perşembe gününden itibaren hissedilir derecede düşecek. Meteoroloji'nin 5 günlük tahminine göre, yarın Marmara ve Kuzey Anadolu'ya yağış geliyor. İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak yağışların cuma gününe kadar etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Orhan Şen de yarın için uyarıda bulunarak "Yarın Marmara dahil kuzey ve doğuda yağış alanı genişliyor. Perşembe gününden itibaren sıcaklıklar azalacak. Anadolu'da yükseklere kar yağabilir" ifadelerini kullandı.

Bugün hava nasıl olacak? İl İl hava durumu

Meteoroloji, 15 Ekim'e ilişkin hava durumu raporunu da yayımladı. Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Bingöl ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve batı kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve batısında pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 22°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin batısının iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 31°C

Parçalı bulutlu
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