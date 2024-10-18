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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Roma'dan 6 gol yedi
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Roma'dan 6 gol yedi
Sputnik Türkiye
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Petrol Ofisi İtalya takımı Roma ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı takım... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, Roma'ya sahasında 6-1 kaybetti.Galatasaray UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında sahasında Roma'ya 6-1 kaybetti. İlk kez şampiyonaya katılan takımın teknik direktörü Metin Ülgen "İlk kez yer aldığımız bir ligde ancak bu kadarını yapabildik" dedi.'Ancak bu kadarını yapabildik'Rakipleri iyi analiz ettiklerini belirten Galatasaray Teknik Direktörü Metin Ülgen "Rakipler tempolu ve temaslı oynuyorlar, iyi oyunculara sahipler. Kendi sahamızda biraz açık oynadığımızda bu fark da skora yansıdı. Biz cevap veremedik. Bireysel hatalar da gelince farklı bir skor oluştu. Şampiyonlar Ligi çok önemli bir yer ve önemli takımlar var. Buradan ders çıkaracak olursak, ligde şampiyon olmamız durumunda seneye daha farklı olabilir. Ama bir tecrübe mutlaka gerekiyor. İlk kez yer aldığımız bir ligde ancak bu kadarını yapabildik" ifadelerini kullandı.'Şampiyonlar Ligi'nde her şey mümkün'Galatasaray'ı değerlendiren Roma Teknik Direktörü Alessandro Spugna "Kolay değil tabii ki, zor bir gruba denk geldiler. İyi oyunculara sahip olduklarını düşünüyorum. Gelecek adına onlar için de güzel bir tecrübe oldu. Bu arada her şey bitmiş değil. Geçen sene Paris Saint-Germain de ilk 2 maçını kazanamamıştı ama sonra gruptan çıkmayı başardılar. Şampiyonlar Ligi'nde her şey mümkün" şeklinde konuştu.
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galatasaray roma maçı özet, şampiyonlar ligi izle
galatasaray roma maçı özet, şampiyonlar ligi izle

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Roma'dan 6 gol yedi

00:50 18.10.2024 (güncellendi: 00:51 18.10.2024)
© AA / Abdulhamid HoşbaşGalatasaray Kadın Futbol Takımı
Galatasaray Kadın Futbol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Petrol Ofisi İtalya takımı Roma ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı takım Roma'ya sahasında 6-1 mağlup oldu.
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, Roma'ya sahasında 6-1 kaybetti.
Galatasaray UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında sahasında Roma'ya 6-1 kaybetti. İlk kez şampiyonaya katılan takımın teknik direktörü Metin Ülgen "İlk kez yer aldığımız bir ligde ancak bu kadarını yapabildik" dedi.

'Ancak bu kadarını yapabildik'

Rakipleri iyi analiz ettiklerini belirten Galatasaray Teknik Direktörü Metin Ülgen "Rakipler tempolu ve temaslı oynuyorlar, iyi oyunculara sahipler. Kendi sahamızda biraz açık oynadığımızda bu fark da skora yansıdı. Biz cevap veremedik. Bireysel hatalar da gelince farklı bir skor oluştu. Şampiyonlar Ligi çok önemli bir yer ve önemli takımlar var. Buradan ders çıkaracak olursak, ligde şampiyon olmamız durumunda seneye daha farklı olabilir. Ama bir tecrübe mutlaka gerekiyor. İlk kez yer aldığımız bir ligde ancak bu kadarını yapabildik" ifadelerini kullandı.

'Şampiyonlar Ligi'nde her şey mümkün'

Galatasaray'ı değerlendiren Roma Teknik Direktörü Alessandro Spugna "Kolay değil tabii ki, zor bir gruba denk geldiler. İyi oyunculara sahip olduklarını düşünüyorum. Gelecek adına onlar için de güzel bir tecrübe oldu. Bu arada her şey bitmiş değil. Geçen sene Paris Saint-Germain de ilk 2 maçını kazanamamıştı ama sonra gruptan çıkmayı başardılar. Şampiyonlar Ligi'nde her şey mümkün" şeklinde konuştu.
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