https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/fenerbahce-ryan-kentin-sozlesmesini-feshetti-1089361055.html

Fenerbahçe Ryan Kent'in sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe Ryan Kent'in sözleşmesini feshetti

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe geçen sezonun başından beri takımda düşünülmeyen Ryan Kent'in sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Takımda isteneni veremeyen İngiliz oyuncu Ryan Kent... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T22:43+0300

2024-10-17T22:43+0300

2024-10-17T22:43+0300

spor

fenerbahçe

ryan kent

transfer

sözleşme

fesih

ali koç

acun ilıcalı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/03/1073121274_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b128eb3f51434cead9ab41b9d0410461.jpg

Haziran 2023'te İskoçya Premiership ekibi Rangers'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Ryan Kent ile yollar ayrıldı.Fenerbahçe'ye İskoçya takımı Rangers'dan transfer olan Ryan Kent Süper Lig'de forma giymeye başlamıştı. Ancak sarı lacivertli takımda istenen performansı veremeyen kanat oyuncusu ile sözleşme karşılıklı olarak feshedildi. Ryan Kent ile yollar ayrıldıFenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Bilgilendirme Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/acun-ilicalidan-vergi-yuzsuzu-tepkisi-iftiraci-ve-cahilleri-ifsa-edeceksek-senden-baslayalim-1089355831.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, ryan kent, transfer, sözleşme, fesih, ali koç, acun ilıcalı