https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/fenerbahce-ryan-kentin-sozlesmesini-feshetti-1089361055.html
Fenerbahçe Ryan Kent'in sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe Ryan Kent'in sözleşmesini feshetti
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe geçen sezonun başından beri takımda düşünülmeyen Ryan Kent'in sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Takımda isteneni veremeyen İngiliz oyuncu Ryan Kent... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T22:43+0300
2024-10-17T22:43+0300
2024-10-17T22:43+0300
spor
fenerbahçe
ryan kent
transfer
sözleşme
fesih
ali koç
acun ilıcalı
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Haziran 2023'te İskoçya Premiership ekibi Rangers'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Ryan Kent ile yollar ayrıldı.Fenerbahçe'ye İskoçya takımı Rangers'dan transfer olan Ryan Kent Süper Lig'de forma giymeye başlamıştı. Ancak sarı lacivertli takımda istenen performansı veremeyen kanat oyuncusu ile sözleşme karşılıklı olarak feshedildi. Ryan Kent ile yollar ayrıldıFenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Bilgilendirme Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/acun-ilicalidan-vergi-yuzsuzu-tepkisi-iftiraci-ve-cahilleri-ifsa-edeceksek-senden-baslayalim-1089355831.html
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fenerbahçe, ryan kent, transfer, sözleşme, fesih, ali koç, acun ilıcalı
fenerbahçe, ryan kent, transfer, sözleşme, fesih, ali koç, acun ilıcalı
Fenerbahçe Ryan Kent'in sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe geçen sezonun başından beri takımda düşünülmeyen Ryan Kent'in sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Takımda isteneni veremeyen İngiliz oyuncu Ryan Kent sarı lacivertli takım ile karşılıklı olarak anlaşarak takımdan ayrıldı.
Haziran 2023'te İskoçya Premiership ekibi Rangers'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Ryan Kent ile yollar ayrıldı.
Fenerbahçe'ye İskoçya takımı Rangers'dan transfer olan Ryan Kent Süper Lig'de forma giymeye başlamıştı. Ancak sarı lacivertli takımda istenen performansı veremeyen kanat oyuncusu ile sözleşme karşılıklı olarak feshedildi.
Ryan Kent ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Bilgilendirme Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.