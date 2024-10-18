https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/donbasstan-haftalik-bilanco-5-koy-ele-gecirildi-15-binden-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-hale-1089393531.html

Donbass’tan haftalık bilanço: 5 köy ele geçirildi, 15 binden fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Donbass’tan haftalık bilanço: 5 köy ele geçirildi, 15 binden fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekat kapsamındaki faaliyetlerini sürdüren Rusya Silahlı Kuvvetleri, son bir haftada önemli yerleşimleri ele geçirerek... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T14:54+0300

2024-10-18T14:54+0300

2024-10-18T14:55+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

ukrayna

donbass

ukrayna ordusu

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın özel askeri harekatın son bir haftasına ilişkin bültenine göre Rus birlikler, 5 yerleşim birimini kontrolü altına aldı.Ukrayna ordusunun bir hafta içindeki kaybı 15 bin 495 asker olarak kayıtlara geçti.Son bir hafta içinde 48 Ukraynalı asker teslim oldu.Rusya Silahlı Kuvvetleri, hassas silahların yanı sıra, insansız hava araçları ile 29 grup saldırısı gerçekleştirirken Ukrayna savunma sanayisine bağlı işletmeler, onlara enerji sağlayan tesisler, hava üslerinin altyapısı ve insansız hava araçlarının üretildiği atölyeler, depolar, aşırı milliyetçi gruplara ve yabancı paralı askerlere ait geçici konuşlanma noktaları imha edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/ukraynali-askerlere-oldurulen-her-gonullu-icin-5-bin-dolar-odul-veriliyor-1089381404.html

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