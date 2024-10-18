https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/donbasstan-haftalik-bilanco-5-koy-ele-gecirildi-15-binden-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-hale-1089393531.html
Donbass’tan haftalık bilanço: 5 köy ele geçirildi, 15 binden fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Donbass’tan haftalık bilanço: 5 köy ele geçirildi, 15 binden fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekat kapsamındaki faaliyetlerini sürdüren Rusya Silahlı Kuvvetleri, son bir haftada önemli yerleşimleri ele geçirerek... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T14:54+0300
2024-10-18T14:54+0300
2024-10-18T14:55+0300
ukrayna krizi
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rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
ukrayna
donbass
ukrayna ordusu
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın özel askeri harekatın son bir haftasına ilişkin bültenine göre Rus birlikler, 5 yerleşim birimini kontrolü altına aldı.Ukrayna ordusunun bir hafta içindeki kaybı 15 bin 495 asker olarak kayıtlara geçti.Son bir hafta içinde 48 Ukraynalı asker teslim oldu.Rusya Silahlı Kuvvetleri, hassas silahların yanı sıra, insansız hava araçları ile 29 grup saldırısı gerçekleştirirken Ukrayna savunma sanayisine bağlı işletmeler, onlara enerji sağlayan tesisler, hava üslerinin altyapısı ve insansız hava araçlarının üretildiği atölyeler, depolar, aşırı milliyetçi gruplara ve yabancı paralı askerlere ait geçici konuşlanma noktaları imha edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/ukraynali-askerlere-oldurulen-her-gonullu-icin-5-bin-dolar-odul-veriliyor-1089381404.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, ukrayna ordusu, özel askeri harekat
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, ukrayna ordusu, özel askeri harekat
Donbass’tan haftalık bilanço: 5 köy ele geçirildi, 15 binden fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
14:54 18.10.2024 (güncellendi: 14:55 18.10.2024)
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekat kapsamındaki faaliyetlerini sürdüren Rusya Silahlı Kuvvetleri, son bir haftada önemli yerleşimleri ele geçirerek düşman güçlerine ciddi kayıplar verdirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın özel askeri harekatın son bir haftasına ilişkin bültenine göre Rus birlikler, 5 yerleşim birimini kontrolü altına aldı.
Ukrayna ordusunun bir hafta içindeki kaybı 15 bin 495 asker olarak kayıtlara geçti.
Son bir hafta içinde 48 Ukraynalı asker teslim oldu.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, hassas silahların yanı sıra, insansız hava araçları ile 29 grup saldırısı gerçekleştirirken Ukrayna savunma sanayisine bağlı işletmeler, onlara enerji sağlayan tesisler, hava üslerinin altyapısı ve insansız hava araçlarının üretildiği atölyeler, depolar, aşırı milliyetçi gruplara ve yabancı paralı askerlere ait geçici konuşlanma noktaları imha edildi.