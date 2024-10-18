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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/ukraynali-askerlere-oldurulen-her-gonullu-icin-5-bin-dolar-odul-veriliyor-1089381404.html
Ukraynalı askerlere öldürülen her gönüllü için 5 bin dolar ödül veriliyor
Ukraynalı askerlere öldürülen her gönüllü için 5 bin dolar ödül veriliyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Ukrayna ordusunun saldırısına uğrayan Kursk Bölgesi’nin sakini Daniil, Ukraynalı askerlere öldürdükleri her gönüllü için 5 bin dolar para ödülü... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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Sputnik’e konuşan Daniil, “Onlarda para ödülü var. Her öldürülen gönüllü için 5 bin dolar. Yakalanan bazı Ukraynalılar, bunun onlar için bir safari gibi olduğunu söylüyor” ifadesini kullandı.Gönüllüleri avlayanların çoğunlukla yabancı paralı askerler olduğu kaydedildi.Özel askeri harekattan döndükten sonra gönüllü olan Daniil, düşman Kursk Bölgesi’ne girdiğinde orduya yardım etmeye karar verdiğini söyledi.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, ilerleyişi durdurulan Ukrayna ordusunun bugüne kadar en az 24 bin asker kaybettiği bildirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurduğunu ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını açıklamıştı. Rus lider düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağını söylemişti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/trump-ukraynadaki-catismanin-baslamasindan-zelenskiyi-sucladi-sahsen-sorumlu-1089375717.html
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rusya, rus ordusu, gönüllü, paralı asker, yabancı militan, kursk bölgesi, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir putin
rusya, rus ordusu, gönüllü, paralı asker, yabancı militan, kursk bölgesi, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir putin

Ukraynalı askerlere öldürülen her gönüllü için 5 bin dolar ödül veriliyor

11:33 18.10.2024 (güncellendi: 11:34 18.10.2024)
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Rusya’nın Ukrayna ordusunun saldırısına uğrayan Kursk Bölgesi’nin sakini Daniil, Ukraynalı askerlere öldürdükleri her gönüllü için 5 bin dolar para ödülü verildiğini belirtti.
Sputnik’e konuşan Daniil, “Onlarda para ödülü var. Her öldürülen gönüllü için 5 bin dolar. Yakalanan bazı Ukraynalılar, bunun onlar için bir safari gibi olduğunu söylüyor” ifadesini kullandı.
Gönüllüleri avlayanların çoğunlukla yabancı paralı askerler olduğu kaydedildi.
Özel askeri harekattan döndükten sonra gönüllü olan Daniil, düşman Kursk Bölgesi’ne girdiğinde orduya yardım etmeye karar verdiğini söyledi.
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, ilerleyişi durdurulan Ukrayna ordusunun bugüne kadar en az 24 bin asker kaybettiği bildirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurduğunu ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını açıklamıştı. Rus lider düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağını söylemişti.
Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
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