https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/ukraynali-askerlere-oldurulen-her-gonullu-icin-5-bin-dolar-odul-veriliyor-1089381404.html

Ukraynalı askerlere öldürülen her gönüllü için 5 bin dolar ödül veriliyor

Ukraynalı askerlere öldürülen her gönüllü için 5 bin dolar ödül veriliyor

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Ukrayna ordusunun saldırısına uğrayan Kursk Bölgesi’nin sakini Daniil, Ukraynalı askerlere öldürdükleri her gönüllü için 5 bin dolar para ödülü... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T11:33+0300

2024-10-18T11:33+0300

2024-10-18T11:34+0300

ukrayna krizi

rusya

rus ordusu

gönüllü

paralı asker

yabancı militan

kursk bölgesi

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

ukrayna ordusu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/10/1076389684_0:40:1024:616_1920x0_80_0_0_895373abab839799ab207b7161128ea0.jpg

Sputnik’e konuşan Daniil, “Onlarda para ödülü var. Her öldürülen gönüllü için 5 bin dolar. Yakalanan bazı Ukraynalılar, bunun onlar için bir safari gibi olduğunu söylüyor” ifadesini kullandı.Gönüllüleri avlayanların çoğunlukla yabancı paralı askerler olduğu kaydedildi.Özel askeri harekattan döndükten sonra gönüllü olan Daniil, düşman Kursk Bölgesi’ne girdiğinde orduya yardım etmeye karar verdiğini söyledi.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, ilerleyişi durdurulan Ukrayna ordusunun bugüne kadar en az 24 bin asker kaybettiği bildirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurduğunu ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını açıklamıştı. Rus lider düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağını söylemişti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/trump-ukraynadaki-catismanin-baslamasindan-zelenskiyi-sucladi-sahsen-sorumlu-1089375717.html

rusya

kursk bölgesi

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rus ordusu, gönüllü, paralı asker, yabancı militan, kursk bölgesi, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir putin