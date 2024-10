Babası açıkladı: Rojin'in telefon şifresi neden uzundu?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/babasi-acikladi-rojinin-telefon-sifresi-neden-uzundu-1089370135.html

Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi dün memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi. Rojin'in şifresi neden uzun?Rojin olayına ilişkin soruşturma devam ederken babası, kızının intihar etmediğini, kızının telefon şifresinin uzun olmasının nedeninin, hesabına kendisine ait gelen paradan dolayı olduğunu söyledi.Nizamettin Kabaiş, intihar denilerek acılarının ikiye katlanmasını istemediklerini söyledi. esinlikle intihar olmadığını savunan Kabaiş, “Yetkililerden rica ediyorum. Bir an önce bu vahşeti yapan insanları bulsunlar. Kızımın intihar edecek her hangi bir durumu yok, hiçbir belirtti görmedik. Diyorlar ki, 'intihar'. Bana bir delil çıkartsınlar. Bir insan intihar ederse keki cebine koyar mı, suyu yanına alır mı, yemek yer öyle çıkar mı? Çocuk, terlikle gezmeye gitmiş. Göl ile üniversite bahçesi yan yanadır. Görmeyen insan diyor ki, 'orada ne işi var'. Herkes oraya gezmeye gidiyor, Rojin de oraya gezmeye gitmiş. Arkadaşlarına çakıl toplamaya gittiğini söylemiş” dedi.Kabaiş, konuşmasına şöyle devam etti:"İntihar için bir durum yoktu"Rojin'i sağ salim götürüp yurda teslim ettiğini kaydeden Kabaiş, yurdun güvenlikçilerinin görevlerini yapmadığını ileri sürdü. Katil yada katillerin yakalanmasını isteyen acılı baba, "O vahşi insanları da yakalasınlar, en ağır ceza ne ise onu versinler. Hatta idam etsinler. Başka Rojin'ler ölmesin. Üç gün önce oraya bıraktım. O üç gün içinde Rojin ile iki sefer konuştum. Onu bırakırken aynı gün otogara giderken hal hatırını sordum. Dedi, ‘baba burası güzeldir, yeşillik var, alışacağım.' Birde ikinci gün aradım. Tekrar sordum. ‘İyiyim' dedi. 'Alışırım, arkadaşlar var. İyi geçineceğiz, iyi olur.' Her hangi bir şekilde morali bozuk değildi. İntihar için bir durum yoktu” diye konuştu.Otopsinin tamamının çıkmadığını aktaran Kabaiş, “80 numuneden bahsettiler. İstanbul'a göndermişler. Şüphelendiğimiz şahıs yok. Kimseyle herhangi bir düşmanlığımız da yok. Hem Diyarbakır, hem de Van'da. Emniyet ile oradaki güçler Rojin'in şifresi niye o kadar uzundur, 10 rakamlıdır? Bunu da söylemek istiyorum. Kim para gönderiyorsa onun hesabına gönderiyordu. 10 rakam, şifre o yüzdendi. Onlarda diyor ki; ‘o şifre uzundur, intihar belirtisi olabilir.' Ufak tefek şeyleri söylüyorlar çok rahatsız oluyorum. Bu intihar edilecek bir belirtti değil. Hesabında para vardı şifreyi uzun uzun kullanmış. Bazen 60,70,80 bin liraya kadar para birikiyordu. Çalıştığımda karttan anlamıyorum. Onun hesabına atıyorlardı. O da çekip bize getiriyordu” şeklinde konuştu.

