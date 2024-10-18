Babası açıkladı: Rojin'in telefon şifresi neden uzundu?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye'nin en zengin 10 ilinin 8’i Cumhuriyet Halk Partisi’nde. Yalnızca 2’si Adalet ve Kalkınma Partisi’nde'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Futbolun asgari ücretli yıldızları: ‘Gelir adaletsizliği ve büyük bir vergi kaybı ortaya çıkıyor’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI
Çiftçinin enflasyona ezilmesi
12:05
84 dk
HABER MASASI
Kredi kartından çekilmesi planlanan vergi için yeni formül
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Kira anlaşmazlıklarının çözümünde yapay zeka dönemi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Malatya depreminin arkası gelir mi?
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Kim bu becerikli Lale Cander?
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
İstanbul Barosu başkanını seçiyor: Adaylar seçim öncesi neler söyledi?
19:17
10 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Ruşen Takva, Rojin'in sır ölümü ile ilgili çarpıcı detayları Radyo Sputnik'te açıkladı
19:35
3 dk
ÖZEL HABER
Trump vurulduğu eyalette fast food restoranında çalışacak
19:45
2 dk
FOTOĞRAFIN EFSANE İSMİ
‘Ara’dan 6 yıl geçti: Fotoğrafa adanan bir ömür
20:03
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
9 milyon borçlu yılbaşından itibaren sağlık hizmeti alamayacak
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/babasi-acikladi-rojinin-telefon-sifresi-neden-uzundu-1089370135.html
Babası açıkladı: Rojin'in telefon şifresi neden uzundu?
Babası açıkladı: Rojin'in telefon şifresi neden uzundu?
Sputnik Türkiye
Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, kızının telefon şifresinin uzun olmasının nedenini açıkladı. Kabaiş, “Hesabında para vardı şifreyi uzun uzun... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T09:38+0300
2024-10-18T09:38+0300
türkiye
rojin kabaiş
öğrenci
kayıp
ölüm
van
nizamettin kabaiş
şifre
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0f/1089254219_0:0:2442:1373_1920x0_80_0_0_113f6e97954222706924579280f055d0.jpg
Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi dün memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi. Rojin'in şifresi neden uzun?Rojin olayına ilişkin soruşturma devam ederken babası, kızının intihar etmediğini, kızının telefon şifresinin uzun olmasının nedeninin, hesabına kendisine ait gelen paradan dolayı olduğunu söyledi.Nizamettin Kabaiş, intihar denilerek acılarının ikiye katlanmasını istemediklerini söyledi. esinlikle intihar olmadığını savunan Kabaiş, “Yetkililerden rica ediyorum. Bir an önce bu vahşeti yapan insanları bulsunlar. Kızımın intihar edecek her hangi bir durumu yok, hiçbir belirtti görmedik. Diyorlar ki, 'intihar'. Bana bir delil çıkartsınlar. Bir insan intihar ederse keki cebine koyar mı, suyu yanına alır mı, yemek yer öyle çıkar mı? Çocuk, terlikle gezmeye gitmiş. Göl ile üniversite bahçesi yan yanadır. Görmeyen insan diyor ki, 'orada ne işi var'. Herkes oraya gezmeye gidiyor, Rojin de oraya gezmeye gitmiş. Arkadaşlarına çakıl toplamaya gittiğini söylemiş” dedi.Kabaiş, konuşmasına şöyle devam etti:"İntihar için bir durum yoktu"Rojin'i sağ salim götürüp yurda teslim ettiğini kaydeden Kabaiş, yurdun güvenlikçilerinin görevlerini yapmadığını ileri sürdü. Katil yada katillerin yakalanmasını isteyen acılı baba, "O vahşi insanları da yakalasınlar, en ağır ceza ne ise onu versinler. Hatta idam etsinler. Başka Rojin'ler ölmesin. Üç gün önce oraya bıraktım. O üç gün içinde Rojin ile iki sefer konuştum. Onu bırakırken aynı gün otogara giderken hal hatırını sordum. Dedi, ‘baba burası güzeldir, yeşillik var, alışacağım.' Birde ikinci gün aradım. Tekrar sordum. ‘İyiyim' dedi. 'Alışırım, arkadaşlar var. İyi geçineceğiz, iyi olur.' Her hangi bir şekilde morali bozuk değildi. İntihar için bir durum yoktu” diye konuştu.Otopsinin tamamının çıkmadığını aktaran Kabaiş, “80 numuneden bahsettiler. İstanbul'a göndermişler. Şüphelendiğimiz şahıs yok. Kimseyle herhangi bir düşmanlığımız da yok. Hem Diyarbakır, hem de Van'da. Emniyet ile oradaki güçler Rojin'in şifresi niye o kadar uzundur, 10 rakamlıdır? Bunu da söylemek istiyorum. Kim para gönderiyorsa onun hesabına gönderiyordu. 10 rakam, şifre o yüzdendi. Onlarda diyor ki; ‘o şifre uzundur, intihar belirtisi olabilir.' Ufak tefek şeyleri söylüyorlar çok rahatsız oluyorum. Bu intihar edilecek bir belirtti değil. Hesabında para vardı şifreyi uzun uzun kullanmış. Bazen 60,70,80 bin liraya kadar para birikiyordu. Çalıştığımda karttan anlamıyorum. Onun hesabına atıyorlardı. O da çekip bize getiriyordu” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/universite-ogrencisi-rojin-kabaisin-ara-motorundaki-gecmisi-ve-son-aldigi-kitap-ortaya-cikti-1089328236.html
türkiye
van
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0f/1089254219_0:0:2442:1831_1920x0_80_0_0_a016a5194251bacf3fa7a9d5615a52f9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rojin kabaiş, öğrenci, kayıp, ölüm, van, nizamettin kabaiş, şifre
rojin kabaiş, öğrenci, kayıp, ölüm, van, nizamettin kabaiş, şifre

Babası açıkladı: Rojin'in telefon şifresi neden uzundu?

09:38 18.10.2024
© İHA / YILMAZ SÖNMEZ-AW304965Üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
Üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
© İHA / YILMAZ SÖNMEZ-AW304965
Abone ol
Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, kızının telefon şifresinin uzun olmasının nedenini açıkladı. Kabaiş, “Hesabında para vardı şifreyi uzun uzun kullanmış. Bazen 60, 70, 80 bin liraya kadar para birikiyordu” dedi.
Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi dün memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi.

Rojin'in şifresi neden uzun?

Rojin olayına ilişkin soruşturma devam ederken babası, kızının intihar etmediğini, kızının telefon şifresinin uzun olmasının nedeninin, hesabına kendisine ait gelen paradan dolayı olduğunu söyledi.
Nizamettin Kabaiş, intihar denilerek acılarının ikiye katlanmasını istemediklerini söyledi.
esinlikle intihar olmadığını savunan Kabaiş, “Yetkililerden rica ediyorum. Bir an önce bu vahşeti yapan insanları bulsunlar. Kızımın intihar edecek her hangi bir durumu yok, hiçbir belirtti görmedik. Diyorlar ki, 'intihar'. Bana bir delil çıkartsınlar. Bir insan intihar ederse keki cebine koyar mı, suyu yanına alır mı, yemek yer öyle çıkar mı? Çocuk, terlikle gezmeye gitmiş. Göl ile üniversite bahçesi yan yanadır. Görmeyen insan diyor ki, 'orada ne işi var'. Herkes oraya gezmeye gidiyor, Rojin de oraya gezmeye gitmiş. Arkadaşlarına çakıl toplamaya gittiğini söylemiş” dedi.
Kabaiş, konuşmasına şöyle devam etti:
“Defalarca söyledim. O kör nokta tehlikelidir, oraya gitmiş. İçkiciler, madde bağımlıları ona zarar vermiş. Çünkü orada tel örgü yoktur, boş yerdir, kamera çekimi de yoktur. İkinci gün oraya giderken içki şişeleri gördüm. Benim aklıma bu geliyor. Göl derin olsa diyeceğiz ki, kenara gitti, göle düştü olabilir, o da yoktur. İntihar edilecek bir yer değildir. Rojin de intihar etmez, etmemiş. Bunu bu şekilde düşünmesinler. Bunu kesinlikle kabul etmiyorum, intihar değil.”

"İntihar için bir durum yoktu"

Rojin'i sağ salim götürüp yurda teslim ettiğini kaydeden Kabaiş, yurdun güvenlikçilerinin görevlerini yapmadığını ileri sürdü. Katil yada katillerin yakalanmasını isteyen acılı baba, "O vahşi insanları da yakalasınlar, en ağır ceza ne ise onu versinler. Hatta idam etsinler. Başka Rojin'ler ölmesin. Üç gün önce oraya bıraktım. O üç gün içinde Rojin ile iki sefer konuştum. Onu bırakırken aynı gün otogara giderken hal hatırını sordum. Dedi, ‘baba burası güzeldir, yeşillik var, alışacağım.' Birde ikinci gün aradım. Tekrar sordum. ‘İyiyim' dedi. 'Alışırım, arkadaşlar var. İyi geçineceğiz, iyi olur.' Her hangi bir şekilde morali bozuk değildi. İntihar için bir durum yoktu” diye konuştu.
Otopsinin tamamının çıkmadığını aktaran Kabaiş, “80 numuneden bahsettiler. İstanbul'a göndermişler. Şüphelendiğimiz şahıs yok. Kimseyle herhangi bir düşmanlığımız da yok. Hem Diyarbakır, hem de Van'da. Emniyet ile oradaki güçler Rojin'in şifresi niye o kadar uzundur, 10 rakamlıdır? Bunu da söylemek istiyorum. Kim para gönderiyorsa onun hesabına gönderiyordu. 10 rakam, şifre o yüzdendi. Onlarda diyor ki; ‘o şifre uzundur, intihar belirtisi olabilir.' Ufak tefek şeyleri söylüyorlar çok rahatsız oluyorum. Bu intihar edilecek bir belirtti değil. Hesabında para vardı şifreyi uzun uzun kullanmış. Bazen 60,70,80 bin liraya kadar para birikiyordu. Çalıştığımda karttan anlamıyorum. Onun hesabına atıyorlardı. O da çekip bize getiriyordu” şeklinde konuştu.
Üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
TÜRKİYE
Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in arama motorundaki geçmişi ve son aldığı kitap ortaya çıktı
Dün, 10:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала