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SON DAKİKA | Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in arama motorundaki geçmişi ve son aldığı kitap ortaya çıktı
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Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in arama motorundaki geçmişi ve son aldığı kitap ortaya çıktı
Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in arama motorundaki geçmişi ve son aldığı kitap ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporundan bilgilere ulaşılmasının ardından bu... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T10:49+0300
2024-10-17T11:05+0300
türkiye
rojin kabaiş
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Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolmadan Google'da yaptığı arama geçmişi ve ve kütüphaneden okumak için aldığı son kitap ortaya çıktı. Buna göre Rojin'in aramalarında 'Öldükten sonra cennete nasıl girileceği', 'Ölen kişinin banka hesabındaki paraya ne olacağı' gibi başlıklar aranırken, aldığı son kitap ise Sait Faik Abasıyanık'ın Kayıp Aranıyor kitabı olduğu belirtildi. CNN Türk'ün haberine göre, Rojin’in okuduğu bu kitap, ruh halini ve yaşadığı zorlukları daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Bu yeni bilgiler, olayın ardındaki sır perdesini aralamaya yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporundan detaylarTuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi sınırındaki Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'in Van Adli Tıp Kurumu'ndaki ön otopsi işlemlerinde darp ve cebir izine rastlanmadığı belirtildi.Kesici ve ateşli silahla yaralanmaya ya da kemik kırığına ilişkin bir bulgunun tespit edilmediği cesette, uzun süre suda kalmaya bağlı olarak deformasyonun yaşandığı bildirildi.Boyun, diz ve kol bölümlerinde renk değişikliklerinin olduğu belirlenen Rojin Kabaiş'in cansız bedeninden alınan numunelerin, kesin ölüm nedeninin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Ne olmuştu?Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen ve 27 Eylül'den itibaren bir daha haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'in cesedi, dün Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/universite-ogrencisi-rojin-kabaisin-on-otopsi-raporundan-ilk-bilgiler-geldi-1089280748.html
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Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in arama motorundaki geçmişi ve son aldığı kitap ortaya çıktı

10:49 17.10.2024 (güncellendi: 11:05 17.10.2024)
© İHA / YILMAZ SÖNMEZ-AW304965Üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
Üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
© İHA / YILMAZ SÖNMEZ-AW304965
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Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporundan bilgilere ulaşılmasının ardından bu kez de arama motorundaki geçmişi ve kütüphaneden okumak için aldığı son kitap ortaya çıktı.
Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolmadan Google'da yaptığı arama geçmişi ve ve kütüphaneden okumak için aldığı son kitap ortaya çıktı. Buna göre Rojin'in aramalarında 'Öldükten sonra cennete nasıl girileceği', 'Ölen kişinin banka hesabındaki paraya ne olacağı' gibi başlıklar aranırken, aldığı son kitap ise Sait Faik Abasıyanık'ın Kayıp Aranıyor kitabı olduğu belirtildi.
CNN Türk'ün haberine göre, Rojin’in okuduğu bu kitap, ruh halini ve yaşadığı zorlukları daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Bu yeni bilgiler, olayın ardındaki sır perdesini aralamaya yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.

Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporundan detaylar

Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi sınırındaki Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'in Van Adli Tıp Kurumu'ndaki ön otopsi işlemlerinde darp ve cebir izine rastlanmadığı belirtildi.
Kesici ve ateşli silahla yaralanmaya ya da kemik kırığına ilişkin bir bulgunun tespit edilmediği cesette, uzun süre suda kalmaya bağlı olarak deformasyonun yaşandığı bildirildi.
Boyun, diz ve kol bölümlerinde renk değişikliklerinin olduğu belirlenen Rojin Kabaiş'in cansız bedeninden alınan numunelerin, kesin ölüm nedeninin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ne olmuştu?

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen ve 27 Eylül'den itibaren bir daha haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'in cesedi, dün Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulunmuştu.
Üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
TÜRKİYE
Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporundan ilk bilgiler geldi
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